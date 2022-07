Campingaz Gasgrill für Barbecue-Profis: jetzt 249,99 € statt 429 €

Leckeres Grillgut in Minuten

Sommerzeit ist Grillzeit: Schnell einsatzbereit und qualmfrei ist ein praktischer Gasgrill. Sichern Sie sich jetzt ein hochwertiges Gerät von Campingaz mit über 40 Prozent Rabatt.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Für Barbecue-Fans ist Grillen eine echte Wissenschaft: Wie gelingt das Steak schön medium, wie werden Rippchen richtig zart und welches Patty eignet sich besonders gut für vegetarische Burger? Wichtig für leckere Grillerfolge ist in jedem Fall ein geeigneter Grill. Von Holzkohle bis zu Elektro gibt es hier zahlreiche Möglichkeiten. Besonders viele Vorteile bietet ein Gasgrill. Statt Kohlen aufwendig zu entzünden, können Grillmeister nach wenigen Minuten Aufheizen losbrutzeln. Zudem lässt sich die Temperatur einfach kontrollieren. Wem noch das geeignete Gerät für das nächste Gartenfest fehlt, sollte jetzt schnell sein: Aktuell gibt es einen Gasgrill von Campingaz mit ganzen 40 % Rabatt! In Zahlen: 249,99 € statt 429,- € .

Gasgrill von Campingaz: technische Details auf einen Blick

Leistung 9,6 kw Material der Grillplatte Gusseisen Brennstoffart Propangas Gewicht 53 kg Breite des Kochbereichs 61 cm Tiefe 66 cm Höhe 116 cm patentiertes Reinigungssystem ✔️ gleichmäßige Hitzeverteilung ✔️

Gasgrill von Campingaz: jetzt für 249,99 € statt 429 €

Auf der extragroßen Grillfläche des Gasgrills brutzeln Sie Würstchen und Gemüsespieße für die ganze Familie: So muss niemand lange hungrig vor einem leeren Teller sitzen. Besonders überzeugen Sie dabei mit unseren leckeren Grill-Tipps. Doch wie sieht es nach der Benutzung aus? Bei Holzkohlegrills müssen erst aufwendig Asche und Ruß entfernt werden. Dagegen überzeugt der Grill von Campingaz mit seinem InstaClean-System. Das Gerät lässt sich besonders einfach auseinanderbauen, sodass sie leicht an die spülmaschinengeeigneten Teile kommen. Grillrost und Teile der Grillwanne reinigen sie so ohne Aufwand.