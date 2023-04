Gesund kochen für wenig Geld

Von: Nina Dudek

Es ist viel leichter, als es erscheint: frische, gesunde Küche für den kleinen Geldbeutel. Wir verraten, wie das mit einigen Einkaufstricks und cleveren Rezepten funktioniert. Plus: die besten Ratgeber und Kochbücher.

Leider ist es so: Lebensmittel werden immer teurer. Vor allem frisches Obst und Gemüse kostet teilweise doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Gerade für Familien ein immer größeres Problem. Wer auf‘s Geld schauen muss oder will, steht vor der großen Herausforderung: Wie ernähre ich mich und meine Familie gesund und das für wenig Geld?

Sparen schon beim Einkauf: die besten Tricks

Lebensmittelhändler und Supermärkte haben ihre Tricks. Sie präsentieren hochpreisige Waren gerne nach ganz besonderen Kriterien. Und zwar so, dass die teureren Produkte am ehesten im Einkaufswagen landen.

Aber lassen Sie sich nicht verführen – günstige Waren gibt es trotzdem.

Bücken & strecken: Teurere Produkte stehen meistens auf bequemer Augen- und Greifhöhe. Wer sich nach unten bückt oder im Regal nach oben streckt, findet dort oft günstigere Produkte. Grundpreise vergleichen: Füllmengen unterscheiden sich bei gleichen Packungsgrößen – und gleichem Preis! Auf dem Preisschild am Regal muss aber der Grundpreis je Kilogramm oder 100 Gramm angegeben werden. Das hilft, das günstigste Produkt im Angebot zu finden. Ab in die Ecke: Viele Supermärkte oder Händler bieten überreife Ware oder Produkte mit einem nahenden MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) stark reduziert an. Hier heißt es zugreifen, denn die Ware ist noch wunderbar genießbar. Und richtig reifes Obst schmeckt sogar aromatischer, Joghurt & Co. halten auch noch Tage nach dem MHD. Markenwahn: Ja, es gibt sogar bei Obst und Gemüse Marken. Äpfel wie z. B. „Pink Lady“ oder „Chiquita“-Bananen kosten oft mehr als „No-name“-Produkte. Auch die Eigenmarken vieler Discounter kosten weit weniger, oft stecken dahinter sogar Markenprodukte. Kurz vor knapp: Wochenmärkte oder Bäcker verkaufen ihre Waren kurz vor Ladenschluss oft günstiger. Auch am Samstagnachmittag finden sich in manchen Supermärkten echte Schnäppchen. Denn vor dem Wochenende muss etliches frisches Obst und Gemüse noch verkauft werden. Guck mal, was da wächst: Erdbeeren im Februar oder Orangen im August? Das muss aus verschiedenen Gründen nicht sein, denn dieses Obst hat nicht Saison. Aroma und Nährstoffgehalt gehen gegen null – und es ist viel teurer als Waren aus der Region.

Vorsicht bei Flyern, Angeboten & Coupons So verlockend viele Angebote sind: Sie verleiten dazu, etwas zu kaufen, was gar nicht benötigt wird – und später vielleicht sogar im Müll landet. Greifen Sie bei Rabattaktionen also nur zu, wenn die Produkte auch wirklich auf Ihrer Einkaufsliste stehen.

Sparen beim Kochen: die besten Ratgeber für gesunde Low-budget-Küche

Längst ist gesundes Essen für wenig Geld ein großer Trend. Spätestens seit der Inflation beschäftigen sich allerdings so viele Menschen mit dem Thema, dass es viele tolle Kochbücher gibt.

Die Bestseller unter den „Gesund-kochen-für-wenig-Geld“ Kochbüchern stellen wir Ihnen hier vor.

spiegel bestseller – Nachhaltig Kochen: die 40 €-Woche

Nachhaltig Kochen: die 40 €-Woche © Südwest Verlag

Autorin Hanna Olvenmark Ernährungsberaterin und Food-Bloggerin. In diesem ansprechend bebilderten Kochbuch stellt sie über 50 günstige und saisonale Rezepte für je 4 Portionen vor.

Top: Wochenplaner mit Rezeptvorschlag für jeden Tag und klarem Budget für den Einkauf

Nachhaltig kochen unter 1 Euro

Nachhaltig kochen unter 1 Euro © Südwest Verlag

Ein Kochbuch, das den aktuellen Zeitgeist trifft: gesunde Küche für wenig Gel und das auch noch klimafreundlich. Und von wegen zeitaufwändig, anstrengend und teuer! Hier gibt es jede Menge Ideen, wie sich mit wenig Geld, geringem Aufwand und wenigen Kochkenntnissen gesunde Gerichte zaubern lassen.

Kreativ kochen mit kleinem Geldbeutel

Vom Autor der erfolgreichen Spiegel-Kolumne „Kochen ohne Kohle“ © Spiegel Buchverlag

Genial einfache aber raffinierte Gerichte, bei denen der Preis pro Portion nie über 3 € liegt. Hobbykoch Sebastian Maas stellt in diesem cleveren Kochbuch Gerichte jenseits von Pizza und Spaghetti Bolognese vor. Alle mit einfachen Mitteln und wenigen Zutaten schnell und unkompliziert zuzubereiten.

Sparen mit Foodsharing Eine Möglichkeit, kostengünstig an gesunde Lebensmittel zu kommen, sind Onlineplattformen wie „To Good To Go“ oder „Foodsharing“. Dort können die Restaurants, Geschäfte, aber auch Privatpersonen vergünstigt Lebensmittel anbieten, die nicht mehr benötigt werden, die aber alle noch gut sind.

Günstig und gesund: Kochen mit dem Thermomix unter 1 €

Über 90 Rezeptideen für den Thermomix © riva Verlag

Kaum zu glauben: aber Autorin Doris Muliar ist es gelungen, Thermomix® -Rezepte unter 1 € pro Portion zu kreieren. Köstliche und gesunde Mahlzeiten für die ganze Familie im Handumdrehen. Von raffiniert bis schnell, von süß bis herzhaft.

Stiftung Warentest: Gut & günstig kochen mit System

Kochplan: Gut & günstig kochen mit System © Stiftung Warentest

Nur einmal pro Woche für kleines Geld einkaufen – und täglich frisch gekochte, gesunde Gerichte auf dem Tisch. Das verspricht das Kochbuch der Stiftung Warentest. Praktisch: Der Einkaufszettel lässt sich per QR-Code aufs Smartphone laden.