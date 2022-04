Glätteisen, Haartrockner und mehr: Bestseller von ghd bis zu 36 % reduziert

Die Geräte von ghd machen es möglich: Hairstyling wie beim Frisör! Aktuell sind professionelle Haartrockner, kabellose Glätteisen und mehr im Angebot.

Ob glattes Haar, trockenes Haar oder lockiges Haar – mit den Produkten von ghd gelingt das Hairstyling im Handumdrehen. Die Glätteisen, Lockenstäbe, Haartrockner und Co. des britischen Unternehmens sorgen für einen langen Halt der Frisur. Unbestritten steht ghd (Good Hair Day) für Qualitätsprodukte. Die Geräte sind für alle Anwendungen geeignet und schonen zudem die Haare. Doch Qualität hat eben auch ihren Preis – nicht bei Amazon. Denn hier sparen Sie aktuell bis zu 36 % auf einige ghd-Bestseller.

ghd Glätteisen und mehr: Die Angebote auf einen Blick

ghd max Styler: jetzt 35 % reduziert

ghd max Styler: nur 154,49 € statt 239,- €

Der ghd max Styler ist ein breites Glätteisen mit Dual-Zone-Technologie. Das Glätteisen sorgt mit einer optimalen Stylingtemperatur von 185 °C für perfekte Ergebnisse und minimiert dabei Haarschäden sowie Haarbruch. Die Stylingplatten des ghd max Styler sind 70 % breiter als die des ghd original Styler. Damit ist der ghd max Styler ideal für langes, dickes oder lockiges Haar.

ghd air Haartrockner: jetzt 32 % reduziert

ghd air Haartrockner: nur 87,99 € statt 129,- €

Salon-Finish in der Hälfte der Zeit – dafür sorgt der professionelle Haartrockner von ghd. Die fortschrittliche Ionen-Technologie reduziert Frizz und abstehende Haare und sorgt für geschmeidigere, glattere und glänzendere Ergebnisse. Das ergonomische Design des ghd air Haartrockners ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Zudem verfügt der Föhn über drei variable Temperaturstufen sowie zwei Geschwindigkeitsstufen.

ghd creative curl curve wand: jetzt 32 % reduziert

ghd creative curl: nur 128,49 € statt 189,- €

Der professionelle Lockenstab ghd creative curl curve wand besitzt einen konischen Stab und sorgt so für große, sprungkräftige und natürlich aussehende Locken sowie Beach Waves. Dank der optimalen Stylingtemperatur von 185 °C werden Haarschäden minimiert und Sie erhalten glänzende, langanhaltende Locken. Die einzigartige Ultra-Zone-Technologie erkennt jede einzelne Haarsträhne und passt sich dieser an.

ghd glide Hot Brush: jetzt 35 % reduziert

ghd glide Hot Brush: nur 109,49 € statt 169,- €

Die ghd glide Hot Brush Glättbürste ist mit Keramikheiztechnologie und Ionisator ausgerüstet. Sie erhalten schnelle, glatte Ergebnisse in Salon-Qualität. Die Kombination aus kurzen und langen Borsten in dichter Anordnung ermöglicht es große Haarpartien zu stylen. Dank der Technologien wird das Haar in wenigen, schnellen Stylingzügen geglättet und Frizz eliminiert. Dabei erreicht die Hot Brush die optimale Stylingtemperatur von 185 °C.

ghd helios Haartrockner: jetzt 36 % reduziert

ghd helios Haartrockner: nur 127,99 € statt 199,- €

Der ghd helios Haartrockner verfügt über einen bürstenlosen Motor und Ionen-Technologie. Der Haartrockner liefert mit 2.200 Watt maximale Leistung und verkürzt die Trocknungszeit massiv. Die interne Aerodynamik ermöglicht ein intuitives Styling mit mehr Kontrolle. Sie erhalten schnelle und geschmeidigere Ergebnisse in Salon-Qualität.

ghd unplugged Styler: jetzt 36 % reduziert

ghd unplugged Styler: nur 209,99 € statt 329,- €

Der ghd unplugged Styler ist der erste kabellose Styler von ghd und perfekt für unterwegs. Das kabellose Glätteisen sorgt für schnelles und unkompliziertes Styling und hält bis zu 20 Minuten. Durch die optimale Stylingtemperatur von 185 °C werden Haarschäden und Haarbrüche minimiert. Die leicht gleitenden Stylingplatten sorgen für ein schnelle und frizzfreies Styling.

