Google Pixel 7 kaufen: Jetzt das neue Super-Smartphone vorbestellen – der Preis überrascht

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Das neue Google Pixel 7 wird bei einem großen Google-Event am 6. Oktober vorgestellt. © Google

Das neue Google Pixel 7 wurde am 6. Oktober veröffentlicht. Erfahren Sie hier, wo Sie das neue Google Pixel 7 kaufen und bereits jetzt schon vorbestellen können.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Am 6. Oktober erscheint das neue Google Pixel 7, das Google Pixel 7 Pro sowie die neue Google Pixel Watch. Das US-Unternehmen veröffentlicht auf einem Event seine neuen Flaggschiffe. Lesen Sie in diesem Artikel, wo Sie das Google Pixel 7 kaufen können, was das neue High-End-Smartphone kann und wie teuer das neue Tech-Produkt wird. Neue Releases, das bedeutet auch: Die Vorgänger gibt es nun knallhart reduziert. Das Google Pixel 6, das Google Pixel 6 Pro sowie das Google Pixel 6a können Sie hier günstiger kaufen.

Google Pixel 7 jetzt vorbestellen

Google Pixel 7 kaufen: Wann ist Verkaufsstart?

Nach dem großen „Made by Google“-Event am 6. Oktober ist das Google Pixel 7 ab 649 Euro erhältlich. Die neuen Pixel-Modelle können vorbestellt werden. Der Verkaufsstart des Google Pixel 7 ist auf den 13. Oktober datiert, wie Google beim Event bekannt gab. Vorbestellen können Sie das Smartphone ab sofort direkt bei Google und anderen Online-Händlern wie Amazon.

Google Pixel 7 kaufen: Diese Angebote und Versionen sind verfügbar

🛒 Google Pixel 7, 128 GB – 649 Euro

🛒 Google Pixel 7, 256 GB – 749 Euro

🛒 Google Pixel 7 Pro, 128 GB – 899 Euro

🛒 Google Pixel 7 Pro, 256 GB – 999 Euro

Google Pixel 7 jetzt kaufen und ordentlich sparen

Nicht nur der Preis überrascht beim Google Pixel 7. Der US-Unternehmen erstaunte auch mit einem zusätzlichen Anreiz. Wer bis zum 17.10. das neue Pixel 7 kauft, kann die Google Pixel Buds Pro als Geschenk erhalten. Alternativ gibt es 219 Euro Rabatt auf die Google Pixel Watch.

Google Pixel 7 jetzt vorbestellen

Google Pixel 7 kaufen: Wann erscheint das neue Smartphone?

Google stellte das Pixel 7 am 6. Oktober 2022 um 16:00 Uhr (MEZ) auf einem „Made by Google“-Event vor. Zusammen mit dem Google Pixel 7 wurden auch die Pro-Variante sowie die Google Pixel Watch vorgestellt. Neugierig? Hier gibt es das ganze Event in voller Länge:

Google Pixel 7 kaufen: Wie teuer wird das Google-Handy?

Google hat sich im Vorfeld nicht in die Karten schauen lassen und lässt die Gerüchteküche so mächtig brodeln. Dennoch mehren sich die Stimmen, dass Google den Preis im Vergleich zum Pixel 6 nicht wirklich anhebt. Und so hat Google auf dem Event bekannt gegeben, dass das Pixel 7 bei 649 Euro startet. Dieser relativ niedrige Preis war schon maßgeblich für den Verkaufserfolg des Vorgängermodells. So bietet Google mit dem neuen Pixel 7 erneut ein ganz starkes Preis-Leistungs-Verhältnis an.

Google Pixel 7 jetzt vorbestellen

Google Pixel 7 kaufen: Welche Neuerungen dürfen wir erwarten?

Nicht nur beim Preis, auch bei der Ausstattung des Pixel 7 hält sich Google bedeckt. Die größte Neuerung betrifft den Prozessor. Das neue Google Pixel 7 ist mit dem Tensor-Chip der 2. Generation ausgerüstet. Ansonsten wird das Pixel 7 sogar kleine erwartet als das Vorgängermodell, jedoch fallen 3 Millimeter bei der Höhe nicht wirklich ins Gewicht. Dagegen wird der Größenunterschied zwischen Pixel 7 und Pixel 7 Pro deutlicher, als das bei den Vorgängerversionen noch der Fall war.

Zudem wird das neue Flaggschiff ab Werk mit dem Android 13 geliefert. Das Google Pixel 6 war noch mit dem Betriebssystem Android 12 ausgestattet. Wie viel Arbeitsspeicher das neue Modell enthalten wird, ist noch nicht offiziell.

Google Pixel 7 jetzt vorbestellen

Google Pixel 7 kaufen: Welche Versionen gibt es?

Google-Fans können beim Google Pixel 7 und der größeren Pro-Variante zwischen jeweils zwei Speichervarianten wählen: Das High-End-Smartphone wird mit 128 GB oder 256 GB geliefert. Und so soll das Google Pixel 7 aussehen, der Hersteller hält am gewohnten Design fest, neu ist die Farbe Lemongrass. Und noch etwas hat sich Google bei der neuen Pixel-Modellreihe auf die Fahne geschrieben: Nachhaltigkeit! Daher sind die neuen Produkte teilweise zu 100 Prozent aus recyceltem Material hergestellt.

Google 6 kaufen: Welche Angebote gibt es?

Wenn ein neues Smartphone auf den Markt kommt, ist es üblich, dass die Vorgängermodelle stark reduziert angeboten werden. Google-Fans können nun bei allen Varianten des Google Pixel 6 sparen. Hier sind die besten Angebote:

Google Pixel 6 für 533,80 € statt 649 €

Google Pixel 6a für 397,99 € statt 459,- €

Google Pixel 6 Pro für 690,96 €

Google Pixel 7 jetzt vorbestellen