GoPro HERO10: die beste Actioncam jetzt 130 Euro günstiger

Von: Philipp Mosthaf

Und Action! Mit der GoPro HERO10 können Sie rasante Pistenabfahrten für die Ewigkeit festhalten. © GoPro

Die GoPro HERO10 ist die aktuellste Actioncam des erfolgreichen Herstellers. Aktuell erhalten Sie bei eBay die wasserdichte Kamera starke 25 % reduziert – nur für kurze Zeit.

Licht, Kamera, Actioncam! Im September brachte GoPro mit der HERO10 eine neue Actioncam auf den Markt. Die wasserdichte Action-Kamera überzeugt mit zahlreichen Features und einer unglaublichen Videoauflösung von 5,3K mit 60 Bildern pro Sekunde. So zählt die HERO10 des Branchenführers natürlich zu den besten Actioncams auf dem Markt. Nun gibt es bei eBay die GoPro HERO10 zum absoluten Tiefpreis. Sie erhalten das Modell aktuell für nur 399,- Euro statt 529,99 Euro. Das macht eine Ersparnis von 130,- Euro. Doch das Angebot ist nicht lange gültig: Schon am Donnerstag (25.08.), um 8 Uhr, wird das Angebot wieder von der Seite verschwinden. Beeilen Sie sich also und greifen schnell zu!

Die GoPro Hero 10 Black zieht im Test das Tempo merklich an: Dank des neuen Prozessors nimmt die Actioncam jetzt 5,3K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde und 4K-Videos mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde auf. Das kann keine andere Actioncam. Damit wirken selbst extrem schnelle Bewegungssequenzen in Zeitlupe flüssig und hochauflösend, dazu passend beruhigt der optimierte Bildstabilisator verwackelte Kamerafahrten deutlich. Schade: Obwohl die maximale Video-Auflösung nominell steigt, bleibt die GoPro Hero 10 Black in unserer Auflösungs-Messung hinter der Vorgängerin zurück, aber dennoch auf hohem Niveau. Durch die hohen Frameraten ist das neue GoPro-Topmodell das aktuell beste Werkzeug für atemberaubende Zeitlupen.

Die GoPro HERO10 ist aktuell die beste Actioncam auf dem Markt. © GoPro

GoPro HERO10: die technischen Daten

Videoauflösung 5,3K mit 60 fps + 4K mit 120 fps Fotoqualität 23 MP Wasserdicht ✔️ bis zu 10 m Automatischer Upload der Aufnahmen in die Cloud ✔️ Touchscreen ✔️ Funktionen HyperSmooth 4.0-Videostabilisierung, TimeWarp 3.0, 8x Slo-Mo Abmessungen B x H x T 7,18 x 5,1 x 3,4 cm Zubehör Transport-Case, Akku, gebogene Klebehalterungen, Befestigungsclip + Flügelschraube, USB-C-Kabel und kostenlose SD-Karte

