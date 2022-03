Jetzt schnell zugreifen: GoPro HERO9 im Angebot

Von: Larissa Strohbusch

Jetzt besonders günstig erhalten: die GoPro HERO9 Black © eBay/GoPro

Action-Videos ganz nebenbei drehen: Mit der GoPro HERO9 Black ein Kinderspiel. Erhalten Sie jetzt die Kamera gebraucht im Sonderangebot.

Sie sind immer auf Tour: ob mit dem Fahrrad, dem Kanu oder mit dem Auto durch die Berge. Natürlich wollen Sie Ihre Erlebnisse dabei festhalten. Mit der passenden Kamera werden Sie dabei ganz nebenbei zum Action-Regisseur. Ein Meister in Sachen Action-Cam ist GoPro: Erhalten Sie jetzt die GoPro HERO9 Black gebraucht zum exzellenten Angebotspreis.

Jetzt 13 Prozent sparen: GoPro HERO9 black für nur 304,99 Euro statt 349,99 Euro

GoPro HERO9 Black besonders günstig – sparen Sie jetzt 45 Euro

Mit der GoPro HERO9 schießen Sie Fotos und drehen Videos wie echte Profis. Das handliche Gerät lässt sich leicht auf Helm oder Fahrzeug befestigen und hält dabei Ihre Erlebnisse in 20 MP und 5k-Qualität fest. Die intelligente Aufnahme nimmt Fotos schon Sekunden bevor Sie auf den Auslöser drücken auf. So halten Sie den Moment fest, auch wenn Sie langsam reagieren. Dank der HyperSmooth 3.0-Videostabilisierung bleiben auch ruckelige Fahrten harmonisch. Auch einem Ausflug unter Wasser hält die Action-Cam problemlos Stand: Mit Ihr können Sie bis zu zehn Meter tief tauchen gehen. Im Vergleich zum Vorgänger hat die GoPro HERO9 außerdem an Akkulaufzeit gewonnen.

Die GoPro Hero9 Black überzeugt im Test mit deutlichen und überzeugenden Neuerungen. Sei es das praktische Front-LCD, die auf 5K gestiegene Videoauflösung oder die signifikant längere Akkulaufzeit: Die GoPro Hero9 Black hat in nahezu jedem Bereich klasse Optimierungen zu bieten.

GoPro HERO9 black – alle Details im Überblick:

Videoauflösung 5k Fotoauflösung 20 MP Wasserdicht bis 10 m Aufnahmemedium SD Bildstabilisator ✔️ Autofokus ✔️ Slow Motion ✔️ Gesichtserkennung ✔️ Live-Videoübertragung ✔️

Was bedeutet Refurbished?

Benutzt, aber nicht verbraucht: Refurbished sind häufig wenig benutzte Ausstellungsgeräte, die vom Hersteller aufbereitet und gereinigt wurden. So bekommen Sie in der Regel sehr gut erhaltene bis neuwertige Ware zu einem deutlichen günstigeren Preis.

