GoPro MAX – 360° Actioncam jetzt zum Rekord-Tiefpreis bei eBay

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Die GoPro MAX 360°-Actioncam liefert beeindruckende Aufnahmen und vereint 3 Kameras in einer. © GoPro

Die GoPro MAX gibt es aktuell bei eBay so günstig wie noch nie. Die Actioncam ist wasserdicht, kann 360-Grad-Videos und ist per Sprachsteuerung bedienbar.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ob in der Luft, an Land oder im Wasser – wer sich auf Abenteuer begibt, kommt an einer Actioncam nicht vorbei. Viele Sportler verwenden die Actioncams mittlerweile auch beim Stand-Up-Paddling, einige SUP-Boards haben sogar spezielle Halterungen, um Sie beim Wassersport perfekt in Szene setzen zu können. Das Unternehmen GoPro ist zweifelsohne der führende Hersteller im Bereich der Action-Kameras. Die Modelle sind qualitativ hochwertig, wasserdicht, robust und liefern hochauflösende Bilder und Videos. Aktuell gibt es die GoPro MAX bei eBay zum Spitzenpreis von 333,- Euro. Günstiger geht nicht! Wie das möglich ist? Die Actioncam ist refurbished, wurde also von GoPro selbst generalüberholt und geprüft. Die GoPro Max funktioniert technisch einwandfrei und wird direkt von GoPro verkauft.

Zum Angebot bei eBay

Die GoPro Max ermöglicht einfaches Produzieren von 360-Grad-Videos und -Fotos. Damit ist sie die nutzerfreundlichste 360-Grad-Kamera im Test. Dazu ist sie eine tolle Action-Cam mit einer super Videostabilisierung.

GoPro MAX: die technischen Details

360°-Aufnahmen ✔️ Videoqualität 5K30/4K60 Fotoqualität 18 MP-Aufnahme, gestitcht auf 16,6 MP Sprachsteuerung ✔️ Konnektivität Bluetooth, WLAN Wasserfest ✔️ Zustand Zertifiziert - Refurbished Maße H x B x T 69 x 64 x 25 mm Preis 333,- Euro Zubehör Akku, Befestigungsclip, Klebehalterung, USB-C-Kabel Kundenzufriedenheit ⭐⭐⭐⭐⭐ 5 von 5

Zum Angebot bei eBay

Die GoPro MAX ist robust und wasserdicht bis zu 5 Metern Tiefe. So gelingen auch atemberaubende Bilder beim Badespaß. © GoPro

GoPro MAX – das kann die Actioncam

Die GoPro MAX verspricht dank der 360°-Kamera maximale Freiheit. Actionhelden erhalten mit dem Gerät gleich drei Kameras in einer: atemberaubende 360°-Aufnahmen, Videos und Fotos im klassischen HERO Style und Vlogging-Möglichkeiten. Erstellen Sie Aufnahmen in 6K.

Die Kamera ist bereit für totale Action: Dafür sorgen die unerschütterliche Stabilisierung, die erstklassige Audiofunktion mit 6 Mikrofonen und das wasserdichte Design. Die GoPro MAX ist wasserdicht bis zu 5 Metern Tiefe. Die Horizontausrichtung sorgt dafür, dass Sie nie wieder verwackelte Aufnahmen machen werden. Mit gleich 4 digitalen Objektiven können Sie die aus der besten Sicht wählen – von ganz nah bis hin zum Max SuperView, dem bisher weitesten Sichtfeld.

Die GoPro MAX kann noch weitaus mehr. Mit Max TimeWarp sind ultraflüssige Zeitrafferaufnahmen möglich. Dank PowerPano gelingen Ihnen per Knopfdruck unglaubliche 270°-Panoramaaufnahmen. Mit der Sprachsteuerung hört die Actioncam genau auf Ihr Kommando.

Zum Angebot bei eBay