(E)-Bike futsch? Nicht mit Alarmanlage oder Tracker fürs Rad

Von: Nina Dudek

Wenn einer wirklich will, knackt er jedes Fahrradschloss. Extrem ärgerlich bei einem teuren E-Bike oder Fahrradmodell. Alarmanlagen oder Tracker fürs Fahrrad machen Langfingern das Leben schwer.

Die Zahlen sind ernüchternd: Laut polizeilicher Kriminalstatistik wurden im Jahr 2019 rund 150.000 Fahrräder gestohlen, 2022 nahm diese Zahl nochmal um knapp 14 Prozent zu. Laut dem Allgemeinem Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) geraten dabei zunehmend auch Kellerräume in den Fokus von Kriminellen. Diese suchen dort gezielt nach hochwertigen E-Bikes, Rennrädern, Mountainbikes und Gravelbikes. Innerhalb von Minuten knacken Profis auch stabile Panzerschlösser – und mehrere Tausend Euro Sachwert sind so futsch. 2021 lag der Schaden deutschlandweit bei 110 Millionen Euro!

Alles Wichtige im Blick: Fahrrad Alarmanlagen & Tracker

Ist eine Alarmanlage fürs Fahrrad sinnvoll?

Wer in ein hochwertiges Schloss investiert, ist schon mal gut beraten. Experten empfehlen, dass das Schloss ruhig 10 bis 20 Prozent des Kaufpreises des Fahrrads kosten darf. Solche Fahrradschlösser an sich sind sicher – das Problem ist nur: Diebe gehen oft mit schweren Geschützen vor. Die Mehrheit der Diebstähle erfolgt auf brutale Weise: Ein Seitenschneider, Bolzenschneider, Hammer oder eine Säge können ein solides Schloss in weniger als drei Minuten knacken.

Alternativ nehmen sie sogar oft das ganze Fahrrad mit und öffnen das Schloss später in Ruhe zu Hause. Außerdem gibt es einige raffinierte Methoden zum Aufbrechen, zum Beispiel das Picking: Mit dieser Profimethode öffnen beispielsweise auch Schlüsseldienste ein Schloss. Daher kann eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme durchaus sinnvoll sein.

Top-Kombi: Fahrrad-Alarmsysteme mit Tracking

Diese Systeme kombinieren Tracker mit Alarmanlage. Bewegungen oder Vibrationen lösen einen Alarm aus, während sie gleichzeitig den Standort des Fahrrads verfolgen.

Hier gibt es unterschiedliche Modelle, wie zum Beispiel:

Achtung E-Biker! Akku sichern Für E-Biker gilt: Akku immer mitnehmen, wenn Sie Ihr Rad irgendwo stehen lassen. Denn dieses teure Bauteil wird besonders schnell geklaut.

Alarmanlagen fürs Fahrrad gegen Diebstahl: Welche Möglichkeiten gibt es?

Ist das Fahrradschloss erst einmal aufgebrochen, sehen Sie Ihr Rad wahrscheinlich nie wieder. Anders, wenn Sie es zusätzlich mit einer Alarmanlage sichern. Je nach Funktionsweise lösen unterschiedliche Aktionen den Alarmton aus. Möchte der Langfinger dann nicht auffliegen, wird er Fersengeld geben – und das aller Wahrscheinlichkeit nach ohne das teure Beutegut im Gepäck.

Bewegungssensor-Alarmanlage fürs Fahrrad

Diese Alarmanlagen reagieren auf Bewegungen oder Erschütterungen des Fahrrads. Wenn das Fahrrad bewegt wird, löst der Sensor den Alarm aus. Dies kann durch eine Fernbedienung oder eine Smartphone-App aktiviert oder deaktiviert werden.

Vorteile Nachteile 🟢 Einfach zu bedienen 🔴 Fehlalarm durch Wind oder Erschütterungen 🟢 Keine Installation am Fahrrad nötig

Unsere Top 3:

Kabelschloss mit Alarm

Diese Alarmanlage kombiniert Fahrradschloss mit integrierten Alarm. Wenn das Schloss manipuliert oder geschnitten wird, löst der Alarm aus.

Vorteil Nachteil 🟢 Doppelte Sicherung 🔴 Fehlalarm, wenn das Schloss versehentlich bewegt wird

Unsere Top 3:

Sattel- oder Lenker-Alarmanlagen

Diese Alarmanlagen lassen sich am Sattel oder Lenker des Fahrrads befestigen. Sobald sich das Fahrrad bewegt oder sich jemand am Sattel oder Lenker zu schaffen macht, löst der Alarm aus.

Vorteile Nachteile 🟢 Diskret und einfach zu installieren 🔴 Begrenzte Reichweite und Wirksamkeit 🟢 Kann Diebe überraschen 🔴 Fehlalarme bei versehentlicher Bewegung

Unsere Top 3:

Smartphone-gesteuerte Alarmanlagen fürs Fahrrad

Diese Alarmanlagen funktionieren über eine Smartphone-App. Bewegungs- oder Vibrationssensoren ermöglichen es dem Nutzer, den Alarm aus der Ferne zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Vorteile Nachteile 🟢 Flexibilität und räumlich unabhängig 🔴 Abhängigkeit vom Smartphone (Internet) 🟢 Kombination verschiedener Sensoren 🔴 Fehlalarme bei versehentlicher Bewegung

Unsere Top 3:

Bosch Nachrüst-Kit + 12 Monate gratis App

Bosch Nachrüst-Kit ConnectModule eBike Alarm & GPS-Tracking © Rose Bikes

Ergänzung für E-Bikes mit den Bosch Performance Line CX Smart System & Cargo Line Smart System Antrieben ab Modelljahr 2022. 12 Monate gratis eBike Flow App, unsichtbare Montage am Motor, automatische Diebstahlerkennung, integrierter Akku für Unabhängigkeit vom E-Bike-Akku

Bei Rose Bikes bestellen

Tracker fürs Fahrrad: Die besten Möglichkeiten gegen Diebstahl

Eine weite Möglichkeit, Kriminellen das Diebeshandwerk zu legen, sind Tracker. Sie dienen dazu, das Fahrrad zu lokalisieren und im Falle eines Diebstahls wiederzufinden.

GPS-Tracker fürs Fahrrad

GPS-Tracker verwenden das Global Positioning System (GPS), um die genaue Position des Fahrrads zu bestimmen. Diese Informationen werden dann über Mobilfunknetze an den Besitzer oder eine Tracking-Plattform gesendet.

Vorteile Nachteile 🟢 Hohe Genauigkeit bei der Ortung 🔴 Benötigt eine aktive Mobilfunkverbindung 🟢 Globale Abdeckung 🔴 Begrenzte Batterie-Lebensdauer 🟢 Echtzeit-Tracking 🔴 Höhere Anschaffungskosten 🟢 Teils mit einfacher App-Steuerung

Unsere Top 4:

Bluetooth-Tracker für Fahrräder

Sie nutzen Bluetooth-Technologie, um sich mit dem Smartphone des Besitzers zu verbinden. Allerdings begrenzt diese Technologie die Reichweite stark und ist daher nicht empfehlenswert.

Vorteile Nachteile 🟢 Einfache Einrichtung und Verwendung 🔴 Begrenzte Reichweite (10-100 Meter) 🟢 Geringere Anschaffungskosten 🔴 Nicht so präzise wie GPS-Tracker 🟢 Geringerer Energieverbrauch 🔴 Abhängig von Verfügbarkeit des Bluetooth-Signals

Fahrrad-Alarmsysteme mit Tracking

Diese Systeme kombinieren Tracker mit Alarmanlage. Bewegungen oder Vibrationen lösen einen Alarm aus, während sie gleichzeitig den Standort des Fahrrads verfolgen.

Vorteil Nachteil 🟢 Kombination aus Diebstahlschutz und Ortung 🔴 empfindlich gegenüber Fehlalarmen 🔴 Höherer Batterieverbrauch

Statt GPS-Tracker: Apple AirTags

Mit dem Apple AirTag können Sie Ihr Bike orten – auch versteckt in der AirBell Fahrradklingel. © Amazon

Apple hat die „AirTags“ entwickelt, um verlorene Gegenstände im Nahbereich aufzuspüren. Sie kosten 35 Euro, sind leicht und nutzen Bluetooth zur Kommunikation. Trotz fehlendem GPS-Chip werden sie nun auch für die Fahrradfahndung genutzt. Wenn ein AirTag auf einem gestohlenen Fahrrad gemeldet wird, nutzen iPhones in der Nähe automatisch ihre Ortungsdienste, um den Standort heimlich an einen iCloud-Server zu senden. Nur der Suchende erfährt davon.

Bei Amazon bestellen

AirTag-Versteck in der Klingel: AirBell® Darauf fällt jeder Langfinger rein! Eine spezielle Fahrradklingel, in der sich der Apple AirTag einfach verstecken lässt. Klein, unauffällig und schwarz passt die Klingel zu jedem Bike. . Bei Amazon bestellen

Auf der Suche nach einem guten Fahrradschloss? Das sind die Testsieger 2023

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.