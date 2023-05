Grauburgunder: Mit diesem Deal beliebte Weißweine mit 48 % Rabatt sichern

Zart und goldgelb

Unter den Weißweinen ist der Grauburgunder immer beliebter geworden. Mit einem aktuellen Deal bei Weinfreunde.de können Genießer nun 48 % Rabatt bekommen.

Köln - Weinliebhaber auf der ganzen Welt können eine fast unendliche Vielfalt an Weinsorten genießen, von fruchtig-frischen Weißweinen bis hin zu robusten Rotweinen. Eine Sorte, die in den letzten Jahren zunehmend an Beliebtheit gewonnen hat und für ihre faszinierende Vielfalt bekannt ist, ist der Grauburgunder. Im Online-Shop von Weinfreunde.de gibt es aktuell ein Paket mit 10 Flaschen, bei dem Sie kräftig sparen können.

Das ist Weinfreunde.de – Guter Wein für gute Freunde

Bei Weinfreunde.de erhalten Sie eine große internationale Weinauswahl von namhaften Weingütern, aber auch vielen neuen Winzern, die fabelhafte Weine zu bieten haben. Guter Wein für Gute Freunde heißt hier das Motto und so hat Weinfreunde.de vor kurzem den Preis „Bester Weinfachhändler - Online international“ auf der Berliner Wein Trophy 2023 erhalten.



Im Shop von Weinfreunde.de erhalten Sie mit ihrem individuellen Coupon 15 % Rabatt, unabhängig von der Höhe ihrer Bestellung. Von diesem Preisvorteil ausgenommen sind lediglich die mit „Weinfreunde Selektion“ gekennzeichneten Produkte. Ansonsten haben Sie die freie Auswahl. Gut sind sie alle: der heimische Riesling und Spätburgunder, Primitivo und Sauvignon Blanc, die Weine aus Europa und Übersee sowie die Bioweine und alkoholfreien Weine. Gleiches gilt für die Auswahl an Schaumweinen und Spirituosen. Denn auch für Champagner und Crémant, Sekt und Prosecco können Sie Ihren 15%-Preisvorteil nutzen.

+ Weinfreunde.de hat ein großes Sortiment an heimischen und internationalen Weinen © Weinfreunde.de

Außerdem gibt es bei Weinfreunde.de aktuell einen ganz besonderen Deal, bei dem sich ein genauerer Blick durchaus für Weinkenner lohnen könnte.

Verschiedene Grauburgunder im Deal von Weinfreunde.de – Probieren und 48 % sparen

Im Online-Shop von Weinfreunde gibt es nun die Möglichkeit, eine ganze Palette verschiedener Grauburgunder auszuprobieren und dabei 48 % Rabatt zum Originalpreis zu erhalten. Sie können so günstig ihre Favoriten unter dieser Weißweinsorte von renommierten Weingütern herausschmecken und verschiedene Facetten der Weißweine testen.

+ Das Grauburgunder-Probierpaket besteht aus 5 Sorten zu je zwei Flaschen, sowie zwei Gratis-Gläsern. © Weinfreunde.de

Im Paket der 10 Flaschen Grauburgunder von Weinfreunde.de sind folgende Weißweine, sowie ein kostenloses Set von Verkostungsgläsern enthalten. Hier finden Sie den Grauburgunder-Deal von Weinfreunde.de samt 48 % Rabatt auf ihren Einkauf.

Diese Grauburgunder sind im Deal von Weinfreunde enthalten

2 x Pinot Noir Blanc de Noir 2021

Peth-Wetz, Deutschland, Halbtrocken, Harmonisch & Mild

Erstaunlich und erstaunlich gut: Dieser halbtrockene Wein wurde aus roten Trauben der Rebsorte Spätburgunder hergestellt. Feinwürzig, fruchtig und frisch.

Normaler Verkaufspreis: 7,80 € pro Flasche 0,75 l (10,40 € / 1 Liter)



2 x Pfaffenberg Weißer Burgunder trocken 2022

Klundt, Deutschland, Trocken, Harmonisch & Mild

Das Magazin ‚Feinschmecker‘ nahm das Weingut in die Liste der besten Weingüter Deutschlands auf: Ein watteweiches Weißburgunder-Erlebnis mit vielfältigen Aromen.

Normaler Verkaufspreis: 8,95 € pro Flasche 0,75 l (11,93 € / 1 Liter)



2 x Scheurebe trocken 2022

Fogt, Deutschland, Trocken, Harmonisch & Mild

Alles andere als scheu: Von Fogt aus Rheinhessen stammt diese Scheurebe – mit tänzerischer Leichtigkeit und intensivem Fruchtaroma, das Zitrusnoten preisgibt.

Normaler Verkaufspreis: 8,95 € pro Flasche 0,75 l (11,93 € / 1 Liter)



2 x Handgriff Weißburgunder trocken 2021

Schroth, Deutschland, Trocken, Harmonisch & Mild

Frische, Frucht und Balance vereint Michael Schroth in diesem exklusiven Weissburgunder aus der Pfalz. Besonders die gelben Fruchtnoten sorgen für große Trinkfreude und Begeisterung - auch zum Grillen perfekt geeignet.

Normaler Verkaufspreis: 5,95 € pro Flasche 0,75 l (7,93 € / 1 Liter)



2 x Wilker Grauburgunder trocken 2022

MEJS - Die Weinspezialisten, Deutschland, Trocken, Harmonisch & Mild

Frucht, Schmelz und Substanz - dieser Grauburgunder wurde vom Pfälzer Weinmacher Jürgen Wilker erzeugt. Exklusiv für Weinfreunde!

Normaler Verkaufspreis: 7,70 € pro Flasche 0,75 l (10,27 € / 1 Liter)



Kostenlos dazu: 1 x 2er-Set Schott-Zwiesel Taste Gläser undefined

Schott-Zwiesel, Höhe: 225 mm, Durchmesser: 87 mm, Inhalt: 497 ml

Normaler Verkaufspreis: 11,90 €

Da es sich bei den Weinen um eine begrenzte Anzahl von Flaschen handelt, kann es sein, dass das Angebot nur für kurze Zeit verfügbar ist. Hier gilt: Solange der Vorrat reicht.

Grauburgunder: Was macht diese Weinsorte so besonders?

Diese Weinsorte ist auch unter dem Namen Pinot Gris bekannt. Ursprünglich aus dem Burgund in Frankreich stammend, hat sich der Grauburgunder in den letzten Jahrzehnten über die Grenzen Framkreichs hinaus ausgebreitet und findet heute in vielen Weinregionen der Welt seinen Platz – ob nun in Deutschland, Italien, Österreich, den USA oder sogar Neuseeland. Doch was macht diese Weinsorte so besonders?

+ Der Grauburgunder und Spätburgunder gehören zu den meistangebauten Rebsorten im Kaiserstuhl, dem wärmsten und sonnenreichsten Weinanbaugebiet in Deutschland. © Adobe Stock

Der Grauburgunder überzeugt durch seinen unverwechselbaren Geschmack und seine Aromenvielfalt. Die Farbe der Trauben, die von hellgrau bis rosa reichen kann, spiegelt sich auch im Wein wider und verleiht ihm eine zarte, goldgelbe Farbe. Das Aroma des Grauburgunders ist facettenreich und reicht von fruchtigen Noten wie Birne, Apfel und Zitrusfrüchten über blumige Nuancen bis hin zu leicht nussigen oder würzigen Aromen.

Je nach Weinregion und Winzerstil können sich deutliche Unterschiede im Geschmack des Weins ergeben. Von trocken bis halbtrocken, von frisch und spritzig bis hin zu vollmundig und cremig - die Bandbreite ist beeindruckend. Diese Vielfalt macht den Grauburgunder zu einem äußerst interessanten Wein, der sich perfekt mit einer Vielzahl von Speisen kombinieren lässt.

Zu welchem Essen passt Grauburgunder?

Aufgrund seiner ausgewogenen Säure und seiner fruchtigen Aromen passt er hervorragend zu Fisch- und Meeresfrüchtegerichten. Auch zu Geflügel, Schweinefleisch und vegetarischen Gerichten entfaltet der Grauburgunder sein volles Potenzial. Sogar zu exotischen Küchen wie der asiatischen oder der indischen bietet der Wein eine harmonische Ergänzung. Die Vielseitigkeit des Grauburgunders ermöglicht es, zu nahezu jedem Anlass den passenden Wein zu finden.

+ Durch die Vielseitigkeit des Grauburgunders findet man fast immer einen bestimmten Pinot Gris der perfekt zu einem Essen passt. © gettyimages

Ein weiterer Aspekt, der den Grauburgunder so besonders macht, ist das wachsende Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Weinproduktion. Viele Winzer setzen auf umweltschonende Anbaumethoden und eine ressourcenschonende Produktion. Durch den Fokus auf Qualität und Handwerkskunst entstehen hochwertige Weine, die die Individualität des Terroirs widerspiegeln. Dieses Qualitätsbewusstsein zeigt sich auch in der steigenden Anzahl an Grauburgundern, die mit Auszeichnungen und hohen Bewertungen prämiert werden.