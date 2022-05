Grillen auf dem Balkon: die besten Tischgrills im Test

Von: Ömer Kayali

Teilen

Zum Grillen muss nicht immer erst der nächstbeste Park aufgesucht werden. © Dragonfly666/PantherMedia

Tischgrills sind bestens für Balkone geeignet und auch für drinnen. Welche Modelle im Test am besten abschneiden, erfahren Sie in dieser Übersicht.

Es gibt viele Gründe, die das Grillen zu etwas Besonderem machen: Man genießt das schöne Wetter, ist in geselliger Runde und führt sich leckeres Essen zu Gemüte. Wer keinen großen Garten hat, in dem er den Kohlegrill nutzen kann, der muss erst ein geeignetes Plätzchen dafür suchen. Denn in einer dicht besiedelten Wohnsiedlung mit Kohle zu grillen, ist aufgrund der Rauchentwicklung keine gute Idee – damit machen Sie sich nicht nur in der Nachbarschaft sehr unbeliebt, es könnten sogar Bußgelder drohen.

Die beste Alternative fürs Grillen zu Hause ist daher – auf dem Balkon oder auch drinnen – ein kompakter, elektrisch betriebener Tischgrill. Diese Geräte arbeiten nicht mit offenen Flammen und ohne Kohle. Der Vorteil gegenüber eines Gasgrills ist zudem, dass Sie sich nicht mit einem schweren Gastank herumschlagen müssen. Unsere Kollegen vom Testportal AllesBeste haben auch in diesem Jahr wieder einen großen Test durchgeführt, um herauszufinden, welcher der beste Tischgrill ist. Dabei berücksichtigten die Tester folgende Aspekte:

Welche Speisen lassen sich mit dem Tischgrill zubereiten? Neben Fleisch und Grillgemüse auch Crepes und Pancakes oder sogar Spiegeleier.

Neben Fleisch und Grillgemüse auch Crepes und Pancakes oder sogar Spiegeleier. Wie heiß werden die Grillflächen? Und halten die Grills die maximale Stufe aus, ohne dass sie dabei durchbrennen.

Und halten die Grills die maximale Stufe aus, ohne dass sie dabei durchbrennen. Wie werden die Grills gereinigt? Lassen sich die Grillplatten herausnehmen? Wenn ja, wie mühsam ist das?

Die Testsieger von AllesBeste haben wir in der folgenden Übersicht aufgelistet.

Darf man überhaupt auf dem Balkon grillen? Sofern es in Ihrem Mietvertrag nicht ausdrücklich untersagt ist, dürfen Sie auf Ihrem Balkon grillen. Allerdings müssen Sie darauf achten, dass Ihre Nachbarn nicht durch zu starke Rauch- oder auch Geruchsentwicklung belästigt werden.

Tischgrills im Test: Tefal Family Flavour Grill XL TG8000 – der Testsieger

Tefal Family Flavour Grill XL TG8000. © Tefal

Tefal Tischgrill ab 142,99 € – jetzt bei Amazon ansehen

Vorteile:

🟢 große Fettwanne in der Mitte

🟢 Grillflächen separat regulierbar

🟢 große Grillfläche

🟢 einfache Reinigung

🟢 Spritzschutz

🟢 große Fettwanne in der Mitte 🟢 Grillflächen separat regulierbar 🟢 große Grillfläche 🟢 einfache Reinigung 🟢 Spritzschutz Nachteile:

🔴 keine Griffe

🔴 keine Crepe-Platten verfügbar

Leistung 2.400 Watt Grillfläche zwei Platten mit jeweils 22 x 29 cm Grillflächen entnehmbar ✔️ Grillflächen spülmaschinengeeignet ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5

Tischgrills im Test: WMF Lono Master-Grill – dicht hinter dem Testsieger

WMF LONO Master Grill Tischgrill. © WMF

WMF Tischgrill ab 123,98 € – jetzt bei Amazon ansehen

Vorteile:

🟢 Grillflächen separat regulierbar

🟢 gute Wechselmechanik

🟢 besonders langes Kabel

🟢 hohe Leistung

🟢 einfach zu reinigen

🟢 optional mit Standfuß

🟢 Spritzschutz

🟢 Grillflächen separat regulierbar 🟢 gute Wechselmechanik 🟢 besonders langes Kabel 🟢 hohe Leistung 🟢 einfach zu reinigen 🟢 optional mit Standfuß 🟢 Spritzschutz Nachteile:

🔴 keine Crepe-Platten verfügbar

🔴 Fettwanne etwas zu klein und flach

🔴 Grillstreifen entstehen nicht optimal

Leistung 2.400 Watt Grillfläche zwei Platten mit jeweils 28 x 50 cm Grillflächen entnehmbar ✔️ Grillflächen spülmaschinengeeignet ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5

Tischgrills im Test: Rommelsbacher Tischgrill BBQ 2003 – für Grillen und Crepes

Rommelsbacher Tischgrill BBQ 2003. © Rommelsbacher

Rommelsbacher Tischgrill für 83,99 € – jetzt bei Amazon ansehen

Vorteile:

🟢 große Grillfläche und Fettwanne

🟢 einfache Reinigung

🟢 Spritzschutz

🟢 ebene Fläche

🟢 inklusive Turbo-Grillzone zum schnellen, scharfen Anbraten

🟢 große Grillfläche und Fettwanne 🟢 einfache Reinigung 🟢 Spritzschutz 🟢 ebene Fläche 🟢 inklusive Turbo-Grillzone zum schnellen, scharfen Anbraten Nachteile:

🔴 Spritschutz etwas klapprig

Leistung 1.900 Watt Grillfläche zwei Platten mit jeweils 25 x 50 cm Grillflächen entnehmbar ✔️ Grillflächen spülmaschinengeeignet ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Tischgrills im Test: Solis Deli Grill – der Profi-Grill

Solis Deli Grill. © Solis

Solis Deli Grill ab 219,- € – jetzt bei Amazon ansehen

Vorteile:

🟢 sehr gute Verarbeitung

🟢 große Fettwanne

🟢 Doppelplatten glatt und geriffelt

🟢 einfache Wechselmechanik

🟢 Netztschalter vorhanden

🟢 sehr gute Verarbeitung 🟢 große Fettwanne 🟢 Doppelplatten glatt und geriffelt 🟢 einfache Wechselmechanik 🟢 Netztschalter vorhanden Nachteile:

🔴 heizt langsam auf

🔴 keine Griffe vorhanden

Leistung 2.200 Watt Grillfläche 20 x 32 cm pro Grillplatte Grillflächen entnehmbar ✔️ Grillflächen spülmaschinengeeignet ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5

Tischgrills im Test: ELAG LeMax Grill II – der Deluxe-Grill

ELAG LeMax Grill II. © ELAG

ELAG LeMax Grill ab 599,- € – jetzt bei Amazon ansehen

Vorteile:

🟢 gleichmäßige Hitzeverteilung

🟢 Profi-Material

🟢 leicht zu reinigen

🟢 besonders lange Lebensdauer

🟢 stufenloser Thermostat

🟢 gleichmäßige Hitzeverteilung 🟢 Profi-Material 🟢 leicht zu reinigen 🟢 besonders lange Lebensdauer 🟢 stufenloser Thermostat Nachteile:

🔴 sehr teuer

🔴 sehr schwer

🔴 Glas bedarf spezielle Reinigung

Leistung 2.300 Watt Grillfläche 35 x 35 cm Grillflächen entnehmbar ✔️ Grillflächen spülmaschinengeeignet ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

Umfrage: Kochen Sie gerne?

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.