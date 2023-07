Günstiger als ADAC: jetzt 40 % auf Mitgliedschaft bei Auto Club Europa sparen

Von: Alina Wagner

Sparen beim ACE Sommerangebot 40 % auf den Clubbeitrag des Tarifs ACE Comfort. © PantherMedia/NomadSoul

ACE Automobilclub – sparen Sie noch bis Ende August beim Sommerangebot 40 % auf den Clubbeitrag des Tarifs ACE Comfort.

Pannen sind unvorhersehbar und können jeden Autofahrer in unangenehme Situationen bringen. Sei es eine leere Batterie, ein platter Reifen oder andere technische Probleme.

Als zweitgrößter Automobilclub in Deutschland bietet der ACE (Auto Club Europa) seinen Mitgliedern schnelle und zuverlässige Pannenhilfe an. Sparen Sie beim Sommerangebot 40 % auf den Clubbeitrag des Tarifs ACE Comfort.

Wer kann das ACE Sommerangebot nutzen?

Das exklusive Angebot können Neumitglieder ab dem 25. Lebensjahr nutzen. Im Rahmen dieser Aktion können Sie im ersten Jahr des Tarifs ACE Comfort 40 Prozent auf den Clubbeitrag sparen. Danach zahlen Sie einen Mitgliedsbeitrag von 94 Euro pro Jahr, entweder als Single oder als Paar. Junge Leute bis 25 Jahre zahlen einen jährlichen Beitrag von 56,50 Euro pro Jahr.

Wie lange gilt das ACE Angebot?

Das Angebot gilt für alle gültigen Anträge mit Mitgliedschaftsbeginn im Jahr 2023, die zwischen dem 03.05.2023 und dem 31.08.2023 beim ACE Auto Club Europa eingehen.

Was genau bietet der Tarif ACE COMFORT?

56,40 € pro Jahr statt 94,00 € pro Jahr

✔️ Pannenhilfe für Pkw, Motorrad, Fahrrad und E-Bike/Pedelec

✔️ Pannenhilfe unbegrenzt europaweit

✔️ Schutz für alle auf Sie zugelassenen Fahrzeuge, egal wer sie fährt

✔️ Absicherung Ihrer ganzen Familie, auch als Fahrer fremder Fahrzeuge

✔️Mietwagen ab 30 km vom Wohnort

✔️ Fahrradschutzbrief inklusive Abschleppen ab Haustür

✔️ 20 € Cashback mit ACE-Kreditkarte

✔️ Abschleppen in die Wunschwerkstatt bis 30 km

✔️ Such-, Rettungs- und Bergungskosten bis 2.500 €

✔️ Heimreise per Flugzeug aus dem Ausland

✔️ Hilfe bei Reiseabbruch bis 4.000 €

Welche Angebote bietet der ACE noch?

Der ACE Auto Club Europa bietet zu den grundlegenden Leistungen verschiedene Zusatzbausteine an. Hier sind einige der Zusatzbausteine, die beim ACE erhältlich sein können:

Ist der ACE günstiger als der ADAC?

Beim ACE schließt die Mitgliedschaft im Unterschied zum ADAC automatisch Partner und Familie ohne zusätzlichen Aufpreis mit ein. Darüber hinaus bietet der ACE Schutz in Europa und den Anliegerstaaten des Mittelmeeres. Im Vergleich zum ADAC Plus Tarif ist der ACE Comfort Tarif für Paare zu einem deutlich günstigeren Preis erhältlich. Aktuell zahlen Sie für eine ADAC Plus Mitgliedschaft als Paar 129 € pro Jahr. Mit dem aktuellen Spar-Angebot vom ACE zahlen Sie nur 56,40 € im 1. Jahr und danach auch als Paar nur 94 € pro Jahr.

Genauere Details können Sie der ACE-ADAC Vergleichstabelle entnehmen.

