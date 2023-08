Von Haferlschuh bis Trachten Flip-Flop: Aktuelle Trends & No-Gos für 2023

Trend vs. Tradition – Trachtenschuhe sind ein heiß diskutiertes Thema! © Canva

Die Wiesn ruft zur Modenschlacht: Stilvoll auf dem Oktoberfest auftreten erfordert nicht nur den passenden Look, sondern auch die richtige Schuhwahl – Haferlschuh, Sneaker oder Trachtenpumps?

Unabhängig vom Geschlecht erwartet Sie eine schier endlose Auswahl an Trachtenschuhen, die Tradition und Trend geschickt vereint. Wir enthüllen die heißesten Trends für 2023 und geben Einblicke, welche Schuhstile Sie in dieser Wiesn-Saison besser meiden sollten.

Schuh-Trends für Herren

Original Haferlschuhe aus Rindsleder, gefertigt in der eigenen Manufaktur, 100 % Made-in-Germany © OTTO

Haferlschuhe:



Seit über 200 Jahren gehört dieser Schuh traditionell zur bayerischen Tracht. Laut Erzählungen soll der Allgäuer Schuhmacher Franz Schratt ihn 1803 erfunden haben.

Dieser robuste Schuh-Klassiker besitzt eine dicke Sohle und eine Lederschnürung. Besonders authentische Haferlschuhe bestehen aus Hirschleder. Das weiche Leder kann rau oder glatt sein – in jedem Fall sollte es farblich zur Tracht passen. In der Farbpalette von Schwarz über Braun bis Beige ist alles mit dabei. Dezent und gediegen vereint er Tradition und Authentizität. Dieser hochwertige Schuh passt zu jeder Tracht und ist deshalb fast alternativlos!

Außerdem lässt es sich mit Haferlschuhen mit einer Ledersohle ideal „platteln“. Was es mit dem urigen Schuhplatteln auf sich hat, erfahren Sie hier.

Loafer Trachtenschuhe

Wasserfeste Herren-Loafer aus Leder mit robuster Gummisohle. © Amazon

Nicht ganz so alt wie der Haferlschuh, aber mindestens genauso schick sind die bequemen Slip-On-Schuhe ohne Schnürung. Dadurch erhält er seine lässige Note. Im Jahr 2023 ist der Loafer total ein fashion Must-have! Stars wie Harry Styles oder Katie Holmes haben ihm zu seinem Comeback verholfen. Sie bestehen meist aus glattem oder Wildleder und sind in verschiedenen Farben erhältlich.

Trachtenstiefel

Chelsea Boots “Bathcombe Lord” von Clarks in dunkelbraun © Amazon

Die bequemere Alternative zu Haferlschuhen bietet Ihnen ein Trachtenstiefel, der in Kombination mit Trachtensocken einen sehr hohen Tragekomfort bietet. Sie reichen bis zum Knöchel, teilweise noch höher und machen damit eine ausgezeichnete Figur. Sie sind mit einer Schnürung oder einem Reißverschluss zu haben.

Wanderschuhe statt Trachtenschuhe Das ist Ihre stilvolle Notlösung, falls Sie keine Haferlschuhe, Loafer oder Trachtenstiefel zur Hand haben. Jedoch sollten Sie auf die Farben achten – schlichte braune oder olivgrüne Schuhe sind ideal, Modelle mit Akzenten in Neonfarben sollten unbedingt im Schrank bleiben!

Die richtige Wahl der Socken zu Haferlschuhen & Trachtenschuhen

Urige Trachten Loferl, waschmaschinengeeignet © Amazon

Ein Trachtenschuh sieht erst mit den richtigen Socken perfekt aus. Für den Sommer eignen sich kürzere Socken, traditionell sind allerdings Kniestrümpfe. Achten Sie unbedingt darauf, dass Ihre Socken aus Schurwolle bestehen, um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Farblich passende Socken zum Rest der Tracht ergeben einen harmonischen Gesamt-Look. Haferlschuhe werden traditionell mit hohen Trachtenstrümpfen kombiniert.

Neben Trachtensocken gibt es sogenannte “Loferl”, die an den Waden getragen werden und so eine tolle Ergänzung zur Lederhose sein können. Besonders bei kühlen Temperaturen halten sie die Unterschenkel schön warm.

Trachtenschuh-Trends für Damen

Damen Stiefeletten aus Wildleder mit einem praktischen Reißverschluss © Amazon

Hohe Schuhe zum Dirndl

Besonders für die weiblichen Gäste des Käferzelts sind hohe Schuhe praktisch Programm. Sie sollten unbedingt darauf achten, dass die Schuhe wirklich bequem sind. Es gibt doch keinen schlimmeren Stimmungskiller als Schmerzen und Blasen an den Füßen.

Riemen an den Pumps schaffen Abhilfe: Die sogenannten Mary-Jane-Modelle sehen aus wie spitze Ballerina-Schuhe, mit einem kleinen Absatz und einem Knöchelriemen daran.

Wer lieber auf festeres Schuhwerk steht, greift zu Stiefeletten oder Ankle-Boots.

Flache Schuhe

Flache Mary-Jane-Schuhe mit Samtoptik sind zugleich edel und bequem! © Amazon

Wer seine Füße lieber schonen will, setzt auf flache Modelle. Im Sommer eignen sich luftige Schuhe wie Sandalen oder Ballerinas. Obacht jedoch, denn auf der Wiesn tritt man schnell in die ein oder andere (Bier-) Pfütze und holt sich in solchen leichten Modellen nasse Füße!

Dagegen sind Stiefel wie Chunky Boots oder Chelsea Boots eine robuste Alternative. Sie werden momentan in der Modewelt mit immenser Begeisterung angenommen! Besonders bei schlechtem Wetter und der ein oder anderen Bierdusche bleiben die Füße warm und trocken.

Trachten-Flip-Flops, Chucks und Trachtensneaker – darauf sollten Sie dieses Jahr verzichten!

Flip-Flops, Chucks und Trachtensneaker – darauf sollten Sie dieses Jahr verzichten! © Krüger/Dirndl.com/Stockerpoint

No-Go Nummer 1: Sneaker

Egal ob weiße Sneaker, spezielle Trachten-Sneaker oder Chucks: Einen echten Bayer graust der Anblick von Sneakern in Kombination mit traditioneller Tracht! Besonders junge Männer bevorzugen den Look mit bequemen Alltagsschuhen. Wer seinen sportlichen Schuh-Stil ausleben will, sollte dazu bitte keine Tracht tragen.

No-Go Nummer 2: Flip-Flops

Dieser Flip-Flop-Trend aus Leder liegt leider fernab von Tradition und Stil. Sie gehören an den Strand oder See, aber nicht auf die Wiesn. Möchten Sie mit einem echten Wiesn-Look überzeugen, dann verzichten Sie darauf, denn Flip-Flops sehen weder authentisch noch besonders schick aus.

