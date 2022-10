Halloween Kostüme für Männer: Gruselige & lustige Outfit-Ideen

Von: Ömer Kayali

Noch auf der Suche nach einem Kostüm für die nächste Halloween-Party? © Stefano Cavoretto/artofphoto/PantherMedia

Sie sind noch auf der Suche nach einem passenden Halloween-Kostüm für die nächste Party? In diesem Artikel finden Sie einige Inspirationen.

Am 31. Oktober wird jährlich Halloween gefeiert – und das längst nicht mehr nur in den USA. Der Ursprung des Grusel-Feiertags liegt aber eigentlich in Großbritannien. Durch irische Einwanderer gelangte der Brauch auch in die Vereinigten Staaten, wo er seit dem 19. Jahrhundert gefeiert wird. Die US-amerikanische Popkultur hat unter anderem mit den gruseligen Horrorfilm-Klassikern viel dazu beigetragen, dass Halloween auch in anderen Ländern und Kulturkreisen Anklang gefunden hat. Neben Kürbissen und Süßigkeiten sind vor allem Halloween-Partys beliebt. Je gruseliger die Kostüme sind, desto besser – doch es können auch lustige Outfits sein. Der Spaß steht im Vordergrund.

Sind Sie auf eine Halloween-Party eingeladen oder haben selbst eine geplant und Sie benötigen noch ein Kostüm? Nachfolgend finden Sie einige Vorschläge für Halloween-Outfits für Männer – von gruselig bis lustig.

Jason Voorhees Eishockey-Maske: 12,90 Euro

Jason Vorhees Maske © eBay Produktbild

Zum Angebot bei eBay

Ein ausgewaschenes Hemd, eine alte Jacke, Jeans und die Eishockey-Maske – fertig ist das Halloween-Kostüm! Jason Voorhees ist eine Halloween-Kultfigur, die in den 80er-Jahren mit der „Freitag der 13.“-Filmreihe den Zuschauern einen kalten Schauer über den Rücken gejagt hat. Ohne großen Aufwand können Sie dank der Maske in ein klassisches und gruseliges Kostüm schlüpfen.

✔️ Bruchfester Kunststoff

✔️ Universalgröße

✔️ Gummiband an der Rückseite

Dracula-Umhang: 18,89 Euro

Dracula-Umhang © eBay Produktbild

Zum Angebot bei eBay

Die Dracula-Verkleidung zählt ebenfalls zu den Klassikern unter den Halloween-Outfits. Etwas weiße Schminke für die passende Hautfarbe und rote Bluttropfen am Mund und schon können Sie als Vampir-Lord die Halloweenparty unsicher machen.

✔️ Verschiedene Größen

✔️ Zweifarbig: Innen rot, außen schwarz

✔️ Fein gearbeitete Knöpfe und Kette aus Metall zum Zusammenbinden

✔️ Hoher Kragen

Vogelscheuchen-Kostüm: 16,99 Euro

Vogelscheuchen-Kostüm © eBay Produktbild

Zum Angebot bei eBay

Vogelscheuchen sind an sich vielleicht nicht angsteinflößend – aber als Halloween-Kostüm durchaus. „Scarecrow“ jagt schließlich sogar Batman Angst ein.

✔️ Kostüm inklusive Maske, Handschuhen und Oberteil aus verschlissenem Stoff

✔️ Verschiedene Größen

Pestarzt-Kostüm: 51,16 Euro

Pestarzt-Kostüm © eBay Produktbild

Zum Angebot bei eBay

Das Pestarzt-Kostüm ist ein etwas ausgefalleneres Outfit. Die gruseligen Schnabelmasken haben tatsächlich einen historischen Hintergrund. Denn zu Zeiten, in denen die Pest durch Europa wütete, schützten sich die behandelnden Doktoren so vor einer Ansteckung. Der Schnabel der Maske war gefüllt mit Kräutern oder anderen Duftstoffen, um den Gestank abzuwenden. Zusammen mit dem Mantel und dem Hut ist es ideales Halloween-Kostüm.

✔️ Verschiedene Größen

✔️ Set aus Hut, Maske, Handschuhen, Mantel, Gürtel, Kopf- und Nackenbedeckung

Haus des Geldes-Kostüm: 24,99 Euro

Haus des Geldes-Kostüm © eBay-Produktbild

Zum Angebot bei eBay

Der Erfolg der Netflix-Serie „Haus des Geldes“ führte dazu, dass die Kombination aus rotem Overall und Salvador Dali-Maske zu einem beliebten Karnevals-Outfit wurde. Es ist zwar kein typisches Halloween-Kostüm, aber es muss ja nicht immer gruselig sein.

✔️ Einheitsgröße des Overalls

✔️ Overall, Maske und aufblasbare Waffe

Bananen-Kostüm: 25,99 Euro

Bananen-Kostüm © eBay Produktbild

Zum Angebot bei eBay

Es ist das wohl gruseligste Kostüm von allen – nein, das ist es natürlich nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Aber wer auf der Party für Lacher sorgen will und sich nicht für eine unschlagbar ulkige Verkleidung zu schade ist, für den ist das Bananen-Kostüm vielleicht eine Überlegung wert.

✔️ Einheitsgröße der Banane