Fahrradhalterungen fürs iPhone – Top-Modelle jetzt knallhart reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Das Smartphone können Sie bequem per Handyhalterung an Ihrem Rad befestigen. Eine geeignete Schutzhülle bietet Schutz vor Schmutz und Wasser. © borjomi88 / PantherMedia

Mit einer Handyhalterung fürs Fahrrad haben Sie Ihr Smartphone immer vor Augen und können es bequem für die Navigation benutzen. Nun gibt es einige Halterungen fürs iPhone stark reduziert.

Ob E-Bike, Lastenrad oder Mountainbike – das Hobby Fahrradfahren wird immer beliebter. Viele Sportbegeisterte schwingen sich am Wochenende oder nach Feierabend auf ihr Zweirad und fahren raus in die Natur. Aber auch als Fortbewegungsmittel, um zum Arbeitsplatz zu kommen, ist das Fahrrad eine echte Alternative zum Auto und dem öffentlichen Nahverkehr. Wer von A nach B kommen will, benötigt manchmal ein Navigationsgerät. Auf dem Fahrrad gestaltet sich das schwierig, schließlich kann und darf man das Smartphone nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Eine Handyhalterung für Fahrrad schafft hier Abhilfe und gehört zu jeder Fahrradausrüstung. Aktuell gibt es bei Amazon einige Fahrradhalterungen fürs iPhone stark reduziert. Sparen Sie bei Modellen von Wicked Chili 25 Prozent.

Fahrradhalterungen fürs iPhone: Die Angebote im Überblick

Wicked Chili Tour Case 3.0 – Fahrradhalterung für iPhone 13 / 13 Pro

Wicked Chili Tour Case 3.0 – Fahrradhalterung für iPhone 13 & 13 Pro © Wicked Chili

Kompatibel mit iPhone 13 / 13 Pro Durchmesser bei Lenker oder Vorbau 22 bis 32 mm Unterstützt Touch ID & Face ID ✔️ Ausrichtung Hoch- und Querformat Neigung 360° Wasserdicht ✔️ Zubehör Sicherungsband, Werkzeug, Unterleggummi Bewertung 4,5 von 5 ⭐

Wicked Chili QuickMOUNT – Fahrradhalterung für iPhone 12 / 12 Pro

Wicked Chili QuickMOUNT Fahrradhalterung für iPhone 12 & 12 Pro © Wicked Chili

Kompatibel mit iPhone 12 / 12 Pro Durchmesser bei Lenker oder Vorbau 22 bis 32 mm Unterstützt Touch ID & Face ID ✔️ Ausrichtung Hoch- und Querformat Neigung ❌ Wasserdicht ✔️ Zubehör Halterung, Zubehör für Carbon, MTB, Rennrad etc. Bewertung 4,2 von 5 ⭐

Wicked Chili QuickMOUNT – Fahrradhalterung für iPhone 11

Wicked Chili QuickMOUNT – Fahrradhalterung für iPhone 11 © Wicked Chili

Kompatibel mit iPhone 11 Durchmesser bei Lenker oder Vorbau 20 bis 35 mm Unterstützt Touch ID & Face ID ✔️ Ausrichtung Hoch- und Querformat Neigung ❌ Wasserdicht ✔️ Zubehör Halterung, Unterleggummi Bewertung 4,4 von 5 ⭐

Wicked Chili Tour Case – Fahrradhalterung für iPhone SE / 8 / 7 / 6s / 6

Wicked Chili Tour Case – Fahrradhalterung für iPhone SE / 8 / 7 / 6s / 6 © Wicked Chili

Kompatibel mit iPhone SE (2020) / 8 / 7 / 6s / 6 Durchmesser bei Lenker oder Vorbau 20 bis 33 mm Unterstützt Touch ID & Face ID ✔️ Ausrichtung Hoch- und Querformat Neigung ❌ Wasserdicht ✔️ Zubehör Handyhalter + Lenkeradapter und Sicherungsband Bewertung 4,3 von 5 ⭐

