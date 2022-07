Handyvertrag: Top-Angebote, monatlich kündbar – schon ab 4,99 Euro monatlich

Von: Philipp Mosthaf

Grenzenloses Surfen und Flats beim Telefonieren und Simsen – mit dem richtigen Handyvertrag sparen Sie viel Geld. © Goodluz / PantherMedia

Aktuell können Sie bei Handyverträgen ohne Handy kräftig sparen. Die LTE-Tarife sind monatlich kündbar und mit Flat-Telefonie sowie Flat-SMS ausgestattet.

Handyverträge gibt es wie Sand am Meer. Es gibt Tarife mit den neuesten Smartphones wie dem iPhone 13 und es gibt Verträge ohne Handy. Bei den großen Anbietern wie T-Mobile, Vodafone und Co. ist die vertragliche Bindung meist auf 24 Monate festgelegt. Es geht jedoch auch flexibler – und günstiger. Mit den Handytarifen von winSIM und PremiumSIM bekommen Sie volle Leistung zu einem unschlagbaren Preis. Das Beste: Sie können den Mobilfunkvertrag monatlich kündigen. Aktuell erhalten Sie bei Amazon die Tarife der beiden Anbieter zum Spitzenpreis. Zögern Sie nicht, die Angebote sind nicht lange gültig. Hier erfahren Sie alles über die Tarife von winSIM und PremiumSim.de.

winSIM LTE All 4 GB – nur 5,- €* statt 18,99 €

PremiumSIM LTE All 10 GB – nur 5,- €* statt 18,99 €

Handytarif winSIM LTE All 4 GB: jetzt 74 % reduziert

Handytarif winSIM LTE All 4 GB © winSIM

Monatliche Grundgebühr: 5,99 Euro

Monatlich kündbar

Mobilfunknetz: Telefónica (O 2 )

) Flat-Telefonie in alle deutschen Netze und EU-Ausland

Flat-SMS in alle deutschen Netze und EU-Ausland

Flat-Internet 4 GB LTE mit bis zu 50 MB/s und deaktivierbarer Datenautomatik

Rufnummernmitnahme möglich

Mindestvertragslaufzeit: 1 Monat. Verlängerung auf unbestimmte Zeit, Kündigung in Textform jederzeit mit einer Frist von 1 Monat

Handytarif PremiumSIM LTE All 10 GB: jetzt 74 % reduziert

Handytarif PremiumSIM LTE All 10 GB © PremiumSIM

Monatliche Grundgebühr: 9,99 Euro

Monatlich kündbar

Mobilfunknetz: Telefónica (O 2 )

) Flat-Telefonie in alle deutschen Netze und EU-Ausland

Flat-SMS in alle deutschen Netze und EU-Ausland

Flat-Internet 10 GB LTE mit bis zu 50 MB/s und deaktivierbarer Datenautomatik

Rufnummernmitnahme möglich

Mindestvertragslaufzeit: 1 Monat. Verlängerung auf unbestimmte Zeit, Kündigung in Textform jederzeit mit einer Frist von 1 Monat

*Beim Amazon-Verkaufspreis von 5,- Euro handelt es sich nicht um die monatliche Grundgebühr. Es sind einmalige Kosten für die Bestellung des jeweiligen Handytarifs.