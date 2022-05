Hans Ranke (Die Höhle der Löwen): Wie gut ist das 3-Minuten-Gericht?

Von: Philipp Mosthaf

Torsten Schuh aus Siegen präsentiert mit „Hans Ranke“ ein Fertiggericht aus Hülsenfrüchten. © Bernd-Michael Maurer

Bei „Die Höhle der Löwen“ stellte Gründer Torsten Schuh das Food-Start-up Hans Ranke vor. Der Gründer verspricht ein gesundes Gericht in nur drei Minuten. Wie gut ist Hans Ranke?

Ob im Home-Office oder im Büro, ob mittags oder abends – die Frage „Was esse ich heute bloß?“ begegnet uns mindestens einmal pro Tag. Insbesondere in stressigen Zeiten greifen viele zu Fast-Food wie Pizza, Döner und Co. In „Die Höhle der Löwen“ stellte Gründer Torsten Schuh eine gesunde Alternative vor. Hans Ranke ist ein Fertiggericht in nur drei Minuten und dabei besonders gesund und voller Proteine. Denn: Aus Linsen und Kichererbsen entsteht Couscous. Einfach heißes Wasser auf das Trockengericht kippen und fertig ist Hans Ranke. DHDL-Investor Ralf Dümmel ist von Hans Ranke begeistert und investierte in das Food-Start-up. Wir haben uns das 3-Minuten-Gericht genauer angeschaut. Das Thema Gesundheit spielt in der Vox-Gründershow eine große Rolle: Vor Kurzem wurde mit Freibeik ein bewegliches Sattelgelenk für das Fahrrad vorgestellt.

Hans Ranke – alle drei Sorten im 6er-Set probieren!

Hans Ranke (Die Höhle der Löwen): Wie gesund ist das Fertiggericht?

Ob TK-Pizza, Burger oder die klassische 5-Minuten-Terrine – alle Gerichte sind schnell zubereitet, aber haben nicht unbedingt die besten Nährstoffwerte. Hans Ranke besteht aus roten Linsen und Kichererbsen. Diese Kombination ergibt ein einzigartiges Couscous. Rote Linsen und Kichererbsen sind sehr gesund, da sie den Körper mit reichlich Protein, Ballaststoffen und hochwertigen Kohlenhydraten versorgen. Und das Produkt aus „Die Höhle der Löwen“ ist auch für Veganer geeignet: Denn Hans Ranke ist nicht nur zu 100 Prozent natürlich, das Fertiggericht ist auch noch vegan und kommt dabei ohne künstliche Zusätze und Geschmacksverstärker aus. Auch bei der Verpackung achtete Gründer Torsten Schuh auf Nachhaltigkeit. Die Schale ist kompostierbar, die Folie kann recycelt werden. Nachhaltig ist das auch das Pflanzenstärkungsmittel „Lucky Plant“ von Mitgründer Michael Ballack.

Hans Ranke Trockenmischung TryMeSet 6x100g © Hans Ranke

Hans Ranke (Die Höhle der Löwen): Welche Geschmacksrichtungen gibt es?

Hans Ranke kann aktuell in drei Geschmacksrichtungen gekauft werden: Mediterran 🛒, Steinpilz-Chili 🛒 und Curry-Mango 🛒. Bei Amazon gibt es das Fertiggericht im 6er-Pack für 28,99 Euro. Das macht umgerechnet 4,83 Euro pro Mahlzeit. Dafür erhält man ein gesundes Gericht mit viel Proteinen und Ballaststoffen.

Hans Ranke (Die Höhle der Löwen): Die Nährwerte im Vergleich zur 5-Minuten-Terrine

Hans Ranke ist gesund und nährstoffreich. Die Zutaten bestehen zudem aus verschiedenen Kräutern, Obst- und Gemüsestücken – alle aus biologischem Anbau. Wie schneidet Hans Ranke aber im Vergleich zur klassischen 5-Minuten-Terrine „Spaghetti Bolognese“ von Maggi ab? Hier der Vergleich der drei Geschmacksrichtungen.

Pro 100 g Mango-Curry Meditteran Steinpilz-Chili Spaghetti Bolognese Brennwert 344 kcal 337 kcal 351 kcal 95 kcal Fett 3,9 g 3,6 g 4,1 g 3,0 g Kohlenhydrate 51 g 50 g 50 g 12,9 g davon Zucker 10 g 10 g 5,0 g 2,2 g Ballaststoffe 14 g 14 g 15 g 1,4 g Eiweiß 19 g 19 g 21 g 3,4 g Salz 2,4 g 2,3 g 2,4 g 0,76 g

Im Vergleich zur 5-Minuten-Terrine von Maggi liefert Hans Ranke mehr als dreimal so viel Brennwert. Die roten Linsen und Kichererbsen sorgen zudem für deutlich mehr Kohlenhydrate, Ballaststoffe und Eiweiß. So ist Hans Ranke eine vollwertige Mahlzeit – zubereitet nur mit heißem Wasser in lediglich drei Minuten.

