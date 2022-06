Hartbodenreiniger von Kärcher: Jetzt 59 % Rabatt sichern

Von: Olga Krockauer

Mit dem handlichen Akku-Wischer von Kärcher entfernen Sie mühelos hartnäckige Verschmutzungen von allen Hartböden. © Kärcher

Mühelos Flecken und Spritzer entfernen – mit dem handlichen Akku-Wischer von Kärcher geht das kinderleicht. Jetzt bekommen Sie den wendigen Hartbodenreiniger sensationell günstig!

Mit dem smarten Bodenreiniger FC 3 Cordless von Kärcher wird das Putzen einfacher und schneller – sogar in schwer erreichbaren Ecken und unter Möbelstücken. Denn der Akku-Wischer ist leicht, schlank designt und, dank des Bodenkopfs mit Drehgelenk, extrem „gelenkig“. Und Sie brauchen keinen Eimer mit Wasser sowie müssen keinen Wischmopp mehr händisch auswringen! Dank des Zwei-Tank-Systems werden die Walzen des Bodenreinigers automatisch mit frischem Wasser befeuchtet. Den praktischen Haushaltshelfer gibt es jetzt für nur 109,99 statt 269,99 Euro. Das exklusive WOW!-Angebot bestellen Sie ohne jedes Risiko. Sie genießen den eBay-Käuferschutz und sind mit einer Geld-zurück-Garantie abgesichert. Zudem ist der Versand des Produkts für Sie kostenlos.

Sauberer Boden im Handumdrehen – mit dem wendigen Hartbodenreiniger von Kärcher

Der handliche Akku-Wischer gleitet sanft über den Boden und entfernt sogar hartnäckige Verschmutzung – ob auf Fliesen, Parkett, Laminat oder anderen Hartböden – ganz ohne Schrubben. Zwei rotierende Walzen werden aus dem Frischwassertank befeuchtet, während das Schmutzwasser im zweiten Tank landet. So gelingt Ihnen das Wischen mühelos, auch in den Ecken und unter den Möbeln. Das flexible Drehgelenk macht jede Bewegung mit. So behalten Sie auch Ihre volle Bewegungsfreiheit während des Reinigens. Ein positiver Nebeneffekt: Dank dem smarten Gerät sparen Sie laut Hersteller bis zu 90 Prozent Wasser – im Vergleich zum herkömmlichen Bodenreinigen mit Wischmopp.

In den 20 Minuten (die Akku-Laufzeit) wird eine rund 60 m² große Fläche einwandfrei sauber. Das intuitive LED-Display zeigt dabei den Akkuzustand an. Mitgeliefert werden auch ein flüssiger Bodenreiniger und die praktische Parkstation, auf der Sie die Walzen aufbewahren können.

Die wichtigsten technischen Details im Überblick:

Behälterinhalt Frischwasser 360 ml Arbeitsbreite Walzen 300 mm Abmessungen 305 × 226 × 1220 mm Gewicht 2,4 kg Farbe Gelb inklusive Ladegerät ✔️ inklusive Parkstation für Walzenaufbewahrung ✔️

Einfache Pflege für Ihren zuverlässigen Haushaltshelfer

Die innovative Selbstreinigungstechnologie sorgt dafür, dass der aufgenommene Schmutz während des Wischens gründlich von den Mikrofaserwalzen entfernt wird. Ab und an können Sie die abnehmbaren Mikrofaserwalzen in der Waschmaschine bei bis zu 60 °C reinigen. Auch der Schmutzwasserbehälter lässt sich kinderleicht abnehmen und ausspülen.