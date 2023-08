Haushaltshelfer für Senioren – alles, was den Alltag leichter macht

Von: Nina Dudek

Den Haushalt fest im Griff – von der Küche bis zum Bad. Mit den richtigen Helfern klappt das bis ins hohe Alter. © oneinchpunch/PantherMedia

Es sind oft die kleinen Dinge, die eine große Hilfe sind. Vor allem im Haushalt können spezielle Hilfsmittel für Senioren für mehr Sicherheit und einfacheres Arbeiten sorgen. Dieser Ratgeber hilft bei der Auswahl.

Ein unabhängiges Leben im eigenen Zuhause ist für Senioren von unschätzbarem Wert. Die meisten Menschen in Deutschland leben laut Statistik im Alter im eigenen Zuhause – für fast jeden dritten Senioren über 65 Jahren bedeutet das aber: ein Leben allein. Und allein zurechtkommen. Doch mit zunehmendem Alter können körperliche Einschränkungen den Alltag und vor allem die Haushaltsführung erschweren.

In diesem Ratgeber möchten wir einige hilfreiche Haushaltshelfer vorstellen, die den Alltag komfortabler gestalten.

Themen in der Übersicht

Küche: Hilfsmittel für müheloses Kochen und Essen

Auch wenn es praktisch ist: Viele Senioren verzichten auf „Essen auf Rädern“ und kochen lieber selbst. Selbst einfache Alltagstätigkeiten entpuppen sich irgendwann als Herausforderung. Eingeschränkte Beweglichkeit oder Feinmotorik erschweren das Kochen und Essen.

Hier gibt es kleine Helfer mit großer Wirkung.

1. Ergonomisches Besteck

Seniorenbesteck kann auch elegant aussehen. So wie das Besteck „Antaris“ mit versteckter Hilfsfunktion. © Amazon

Zittrige Hände, nachlassende Kraft oder Feinmotorik – wenn normales Besteck schwer zu greifen ist, schafft spezielles ergonomisches Besteck Abhilfe. Das kann durchaus schön aussehen, wie die folgenden Empfehlungen zeigen.

2. Einhand-Schneidebrett mit Halterung

Parkinson, Arthritis oder einfach nur unsicher – mit diesem Küchenhelfer schneiden Senioren wieder sicher. © Amazon

Was für alle Köche gilt, gilt für Senioren ganz besonders: Stabilität beim Schneiden ist wichtig für die Sicherheit. Damit beim Schnippeln von Zwiebel, Brot & Co. alles an Ort und Stelle bleibt, helfen spezielle Einhand-Schneidebretter. Sie lassen sich fest an der Arbeitsplatte montieren und das Schnittgut kann festgeklemmt werden. So lässt sich sogar mit nur einer Hand sicher schneiden.

3. Elektrischer Dosenöffner

Mit dem elektrischen Dosenöffner von Kitchen Mama knacken Sie jede Dose kinderleicht. © Kitchen Mama

Auf Knopfdruck lassen sich mit diesem neuen Küchenliebling große und kleine Dosen öffnen, ohne scharfe Kanten zu hinterlassen. Für Links- und Rechtshänder geeignet

4. Flaschenöffner mit rutschfestem Griff

Öffnet Drehverschlüsse und Kronkorken. © Amazon

So manche Flache mit Drehverschluss fordert auch junge Hände heraus. Senioren behelfen sich ganz einfach mit einem Drehkraftverstärker. Er wird um den Drehverschluss gelegt und öffnet auch fest verschlossene Flaschen ruckzuck. Auch für Kronkorken geeignet.

Badezimmer: Sicherheit und Komfort bei der Körperpflege

Wie das Presseportal berichtete, verletzen sich rund 250.000 Bundesbürger pro Jahr durch einen Unfall im Badezimmer. Ausrutschen in Dusche und Badewanne oder auf glatten, feuchten Fliesen zählen zu den häufigsten Unfallarten. Damit Ihnen oder Ihren Eltern und Großeltern das nicht passiert, sollten Sie vorsorgen.

1. Haltegriffe ohne Bohren

Das Aufstehen von der Toilette oder das Ein- und Aussteigen aus der Dusche macht vielen älteren Menschen Probleme. Hier sind sichere Haltegriffe eine Lösung – ganz ohne Bohren!

Es gibt einige stabile Modelle, die sich ohne Schrauben und Dübel sicher an Fliesen montieren lassen.

2. Sitzerhöhung fürs WC

Eine höhere Toilettenposition erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen, besonders für Senioren mit eingeschränkter Mobilität. Zusätzliche Haltegriffe neben dem WC geben zusätzlich Sicherheit. Bevorzugen Sie auch hier Modelle, die sich ohne Bohren oder Verkleben sicher anbringen lassen.

3. Badewannenlift & Duschsitz

Ein warmes Bad lindert Schmerzen und entspannt. Damit das Einsteigen und Herauskommen aus der Wanne leicht und sicher vonstatten geht, gibt es Badewannenlifte. Sie lassen sich ohne großes handwerkliches Geschick in nahezu jeder Badewanne installieren. Per Knopfdruck hebt und senkt sich der Sitz für komfortables Ein- und Aussteigen.

Praktisch und günstiger sind Badewannensitze, die einfach quer über der Wanne eingehakt werden. Benutzen Senioren eine Dusche, sorgt ein rutschfester Duschhocker für sicheren Halt.

4. Rutschfeste Badematten

Eigentlich sollten sie in jedem Badezimmer Standard sein, ganz egal, wie alt die Bewohner sind: rutschfeste Badematten. Für Senioren gehören sie zu den wichtigsten Ergänzungen im Bad.

Wohnbereich: Mehr Komfort und Sicherheit im eigenen Zuhause

Viele Senioren verbringen zu Hause die meiste Zeit im Wohnzimmer. Wo es einst gemütlich und entspannend war, kommen mit zunehmendem Alter Probleme beim Sitzen, Aufstehen und Bewegen hinzu. Die Wahl der richtigen Haushaltshelfer kann hier den Unterschied zwischen Unabhängigkeit und Frustration ausmachen.

Einige praktische Lösungen sind:

1. Sessel mit Aufstehhilfe

Sie sehen gemütlich aus wie ein ganz normaler Sessel – lassen sich per Fernbedienung aber nach vorne neigen. Das erleichtert das Aufstehen enorm. Einige Modelle liefern dazu gleich noch eine Massage- oder Liegefunktion.

2. Greifhilfen

Das Buch aus dem Regal, die Fernbedienung, die unter das Sofa gefallen ist – solche alltäglichen Situationen können zur Herausforderung werden. Greifhilfen sind die idealen Alltagsbegleiter, um an Gegenstände zu kommen und dabei das Gleichgewicht zu halten.

Putzen, Aufräumen und Hausarbeit – Helfer für Senioren

Wer keinen kleinen Helfer beim Wäschewaschen hat, freut sich über einen Wäschetrolley. © Canva

1. Wäschetrolleys: Leichter Transport von Wäsche im Alltag

Wäschewaschen kann im Alter ein Kraftakt sein. Denn die nasse Wäsche aus der Maschine zu holen und zum Aufhängen zu tragen, strengt an und erfordert gute Balance.

Hier kommen Wäschetrolleys ins Spiel. Diese rollbaren Gestelle tragen den Wäschekorb in Griffhöhe. Das Einfüllen und Entnehmen der Wäsche aus dem Korb gelingt so ohne Bücken. Solch ein stabiler Trolley dient gleichzeitig als Gehhilfe und bietet zusätzliche Stabilität. Ein weiterer Pluspunkt ist der erschwingliche Preis, der den Wäschetrolley zu einem bezahlbaren Haushaltshelfer für Senioren macht.

2. Leichte Reinigung mit Teleskopstangen

Im Alter möchte sich niemand mit schweren Staubsaugern oder Dampfwischern herumschlagen. Trotzdem ist eine saubere und geordnete Umgebung wichtig. Fensterputzer mit Teleskopstangen und Besen mit Kehrhilfen oder Wischer und Staubwedel mit Teleskopstangen sind die Lösung. Sie kosten wenig und ermöglichen eine mühelose Reinigung – ohne Bücken oder Kletterei auf Leitern.

3. Magnethaken

Nützlich zur Organisation im gesamten Wohnbereich sind Magnethaken. Sie halten an Kühlschränken oder Metallflächen und bewahren gut sichtbar Schlüssel, Einkaufslisten und anderen leichte Gegenstände auf.

4. Smart Home-Assistenten

Technologie kann Senioren dabei unterstützen, verschiedene Aufgaben bequem per Sprachsteuerung zu erledigen. Besonders anwenderfreundlich sind die Alexa-Geräte von Amazon.

5. Staubsaugerroboter

Diese autonomen Staubsauger erweisen sich als besonders nützlich für Senioren, die Schwierigkeiten beim Bücken haben. Zugegeben: Bei der Erstinstallation benötigen viele ältere Menschen Hilfe. Doch dann sind Staubsaugerroboter wörtlich „Selbstkäufer“. Empfehlenswert laut Stiftung Warentest ist beispielsweise das Modell Roborock S7 MaxV UItra mit Wischfunktion.

Denken Sie daran: Haushaltshelfer können den Alltag zwar erleichtern, aber nicht immer körperliche Einschränkungen vollständig ausgleichen. Regelmäßige Bewegung und gegebenenfalls medizinische Betreuung bleiben entscheidend, um die Gesundheit und Lebensqualität im Alter zu erhalten.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.