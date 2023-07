Fahrradträger ohne Anhängerkupplung: Darauf sollten Sie achten

Von: Philipp Mosthaf

Nicht jedes Auto verfügt über eine Anhängerkupplung. Zum Glück gibt es Fahrradträger für die Montage am Heck. © Thule

Nicht jedes Auto verfügt über eine Anhängerkupplung. Lesen Sie hier, mit welchen Transportsystemen Sie Ihre Fahrräder dennoch sicher transportieren können.

Im Fahrradzubehör finden Sie viele Fahrradträger (der große Fahrradträger-Vergleich 2022), die Sie direkt auf die Anhängerkupplung montieren können. Sollte dies bei Ihrem Fahrzeug jedoch nicht möglich sein, gibt es weitere Alternativen: Fahrradträger zur Montage am Dach oder an der Heckklappe. Modelle von Thule, wie den aktuell reduzierten EuroWay G2 920 für zwei Räder, und anderen Marken befestigen Sie größtenteils mit wenigen Handgriffen. Zum Be- und Entladen des Kofferraums können Sie die Heckklappe auch mit montiertem Fahrradträger öffnen.

Welche Rolle spielt die Form der Heckklappe ?

Nicht jedes Fahrzeug ist identisch aufgebaut: Achten Sie vor dem Kauf daher auf die Heckform Ihres Autos. Grundsätzlich eignet sich ein Großteil der Fahrradträger für die meisten Fahrzeugtypen – von Limousinen mit Fließheck bis zu Kombis oder Minivans.

Besitzen Sie jedoch eine Limousine mit Stufenheck, einen VW-Bus oder ein Fahrzeug mit einer anderen Heckform, sind auch dafür spezielle Fahrradträger verfügbar. Wir empfehlen, vor dem Kauf darauf zu achten, dass der Fahrradträger mit Ihrem Fahrzeug kompatibel ist.

Worauf muss ich bei der Sicherheit des Fahrradträgers achten?

Sie befürchten Lackkratzer am Auto oder dass die Räder während der Fahrt verrutschen? Der Prüfingenieur für Fahrradträger beim TÜV Süd sagt dazu: „Wenn Sie bei der Auswahl auf Sicherheit achten und alles vorschriftsmäßig montieren und benutzen, dann sind die heutigen Modelle sicher.“

Hersteller legen dazu meist eine ausführliche Montageanleitung bei. Viele Modelle werden mithilfe von Riemen am Fahrzeug fixiert. Sie können sie damit schnell am Fahrzeug anbringen und starten gleich in den Sonntagsausflug mit ihrer Familie.

Kann ich E-Bikes mit dem Fahrradträger transportieren?

Die meisten Heckträger sind für Fahrräder bis 15 kg zugelassen. Manche E-Bikes bringen jedoch über 20 kg auf die Wage. Für ihren Transport benötigen Sie spezielle Fahrradträger, die für dieses Gewicht zugelassen sind. Zum Beispiel den E-Bike-Fahrradträger von Atera. Überprüfen Sie daher genau das Gesamtgewicht ihres Rades inklusive des angebauten Zubehörs.

Unser Tipp: Ist der Akku des E-Bikes abnehmbar? Dann passt das Rad unter Umständen auf einen Standard-Träger, denn der Akku ist in der Regel eines der schwersten Bauteile. So haben Sie eine größere Auswahl.

Wie viele Räder sind maximal erlaubt?

Fahrradträger mit Montage auf der Anhängerkupplung sind meist für mehrere Fahrräder ausgelegt. Viele Heckklappenträger bieten dagegen lediglich Platz für zwei bis drei Fahrräder. Wenn Sie mehr Fahrräder transportieren wollen, gibt es einige wenige Modelle mit Platz für vier Fahrräder. Außerdem können Sie einige Modelle um ein bis zwei Fahrradstellplätze ergänzen. Als Alternative rüsten sie mit einer Anhängerkupplung nach.

Vorteile von Heckklappenträgern

Universell: Eine Anhängerkupplung ist nicht nötig. Die Träger sind für fast alle Fahrzeuge verfügbar, wie Limousinen, Kombis, Vans und Kleinbusse.

Eine Anhängerkupplung ist nicht nötig. Die Träger sind für fast alle Fahrzeuge verfügbar, wie Limousinen, Kombis, Vans und Kleinbusse. Erweiterbar: Manche Systeme sind erweiterbar auf bis zu 4 Fahrräder.

Nachteile von Heckklappenträgern

Abmessungen des Autos ändern sich: Durch den Fahrradträger an der Heckklappe ist das Auto länger und etwas höher. Berücksichtigen Sie dies bei niedrigen Durchfahrten und auf engen Parkplätzen.

Durch den Fahrradträger an der Heckklappe ist das Auto länger und etwas höher. Berücksichtigen Sie dies bei niedrigen Durchfahrten und auf engen Parkplätzen. Beschränkter Kofferraum-Zugang: Sie können den Kofferraum zwar meist öffnen. Durch das Gewicht der Räder und des Trägers geht die Kofferraumklappe jedoch nur mit hoher Kraftanstrengung nach oben.

Fahrradträger für die Heckklappe: Auf diese Dinge müssen Sie achten

Beachten Sie die folgenden Punkte, um negative Überraschungen nach dem Kauf zu vermeiden und entspannt in den Radurlaub fahren zu können:

Kompatibilität mit dem Fahrzeug Achten Sie darauf, dass der Fahrradträger für die Heckform Ihres Fahrzeugs zugelassen ist. Anzahl der Räder Prüfen Sie vorab, wie viele Räder Sie regelmäßig transportieren möchten. Maximalgewicht Das Gewicht Ihrer Fahrräder liegt unter der maximalen Zuladung des Fahrradträgers. Sonderfall “Carbon-Bike” Da Fahrräder aus Carbon besonders empfindlich sind, sollten Sie diese nicht am Rahmen befestigen. Die Gefahr von Rissen ist hier groß. Laut Dirk Zedler, Geschäftsführer Institut für Fahrradtechnik und -Sicherheit, befestigen Sie diese Räder am besten an einer günstigen Alu-Stütze, die min. 10 cm im Rahmen versenkt ist.

Fischer Heckklappenträger auch für E-Bikes

Fischer Heckfahrradträger © Amazon

Fischer Heckfahrradträger © Amazon

Besonderheiten und Zusatzfunktionen vormontiert, abschließbar, Kunststoffbänder mit Ratschenfunktion sichern die Bikes Maximalgewicht 2 Fahrräder(oder 1 Fahrrad + 1 E-Bike), max. 45 kg Anzahl der Fahrräder 1 bis 2 Zufriedenheit ⭐⭐⭐⭐⭐ 3,5 von 5

Fahrradträger Element Trade für 2 E-Bikes

Versandkostenfrei bestellen

Besonderheiten und Zusatzfunktionen Montage ohne Werkzeug, zusammenklappbar Maximalgewicht 30 kg Anzahl der Fahrräder 2 Zufriedenheit ⭐⭐⭐⭐⭐ 4 von 5

Thule BackPac 973 Heckklappen-Fahrradträger – stabil und sicher

Thule BackPac 973 Heckklappen-Fahrradträger © Thule

Versandkostenfrei bestellen

Besonderheiten und Zusatzfunktionen Speziell für Vans und Kombis, erhöhte Montage, Rückleuchten und Autokennzeichen werden nicht verdeckt, fahrzeugspezifisches Montagekit separat erhältlich für optimale Passgenauigkeit und stabilen Halt des Trägers Maximalgewicht je Rad 30 kg Anzahl der Fahrräder 2 (erweiterbar auf 3 - 4 Fahrräder) Zufriedenheit ⭐⭐⭐⭐⭐ 3,7 von 5

MENABO Steel Bike 2 - für Räder mit Oversize- und Y-Rahmen geeignet

MENABO Steel Bike 2 Fahrradträger © MENABO

Versandkostenfrei bestellen

Besonderheiten und Zusatzfunktionen Leicht verstaubar, schnelles Auf- und Abladen der Räder, auch für Räder mit Oversize- und Y-Rahmen geeignet, Befestigung mit 6 reißfesten Gurten am Fahrzeug Maximalgewicht je Rad 15 kg Anzahl der Fahrräder 2 Zufriedenheit ⭐⭐⭐⭐⭐ 3,9 von 5

Allen Sports Ultra – kompakter Fahrradträger

Allen Sports Ultra Fahrradträger © Allen Sports

Gratis-Versand bei Amazon

Besonderheiten und Zusatzfunktionen Extrem leicht verstaubar, geringes Eigengewicht, schnell montierbar Maximalgewicht je Rad 16 kg Anzahl der Fahrräder 2 Zufriedenheit ⭐⭐⭐⭐⭐4,2 von 5