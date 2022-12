Heimat-Taler Oberbayern: die schönsten Sehenswürdigkeiten in Silber: Sonderprägung Komplett-Set

Teilen

Ab sofort exklusiv bei Münchner Merkur / tz erhältlich: Sonderprägung Komplett-Set in feinstem Silber.

Heimat-Taler Oberbayern: die schönsten Sehenswürdigkeiten in Silber. © EuroMint

Dieses besondere Sammel-Set zeigt einige der schönsten und bedeutendsten Bauwerke von Oberbayern. Hier erhalten Sie Schloss Herrenchiemsee, Burg Burghausen oder den Odeonsplatz in München. Außerdem Schloss Linderhof, Kloster Ettal und den bekannten Freisinger Dom. Alle Prägungen werden aus reinstem Silber gefertigt und kommen in einem edlen Holzetui.

Hier lesen Sie die Fakten zur Sonderprägung im Überblick

„Heimat Taler Oberbayern – Sonderprägung Komplett-Set“ in Feinsilber (999): 398,95 Euro

Feinsilber-Taler (999): 69 Euro pro Sonderprägung – nur 1000 Exemplare

höchste Prägequalität „Proof“

Größe: Ø 30 mm; Gewicht: 8,5 Gramm

Hier das Sonderprägung Komplett-Set in Silber bestellen

Hier können Sie die Silberstücke erwerben

Sie können entweder über den EuroMint-Shop bestellen, oder Sie geben Ihre Bestellung telefonisch auf über 089-5306-566 oder per E-Mail an muenchentaler@merkur.de. Geben Sie in beiden Fällen unbedingt das Kennwort „DEAL“ an.