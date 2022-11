Heimat-Taler Oberbayern: die schönsten Sehenswürdigkeiten in Gold und Silber – Freisinger Dom

Heimat-Taler Oberbayern: die schönsten Sehenswürdigkeiten in Gold und Silber – Freisinger Dom © EuroMint

Ab sofort exklusiv bei Münchner Merkur / tz erhältlich: Freisinger Dom als Sonderprägung, wahlweise in feinstem Gold oder Silber.

Inoffiziell auch Mariendom genannt, ist der Dom St. Maria und St. Korbinian in Freising ein beeindruckender Kirchenbau, der auf Betreiben von Papst Benedikt XVI. in den Rang einer Konkathedrale erhoben wurde. Im Dom werden die zukünftigen Priester des heutigen Erzbistums geweiht. Auch der emeritierte Papst wurde hier geweiht und besuchte den Dom 2006 am Ende seiner Reise durch Bayern. Vor allem die Türme sind ein Wahrzeichen von Freising und zeigen ein unverwechselbares Bild.

Hier lesen Sie die Fakten zur Sonderprägung im Überblick:

„Freisinger Dom – Heimat Taler“

Feingold-Taler (999.9): 999 Euro pro Sonderprägung – nur 100 Exemplare

Feinsilber-Taler (999): 69 Euro pro Sonderprägung – nur 1000 Exemplare

Höchste Prägequalität „Proof“

Größe: Ø 30 mm; Gewicht: 8,5 Gramm

Sonderprägung in Feingold mit dem Motiv „Freisinger Dom“. © EuroMint

Sonderprägung in Feinsilber mit dem Motiv „Freisinger Dom“. © EuroMint

