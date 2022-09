Heimat-Taler Oberbayern: die schönsten

Sehenswürdigkeiten in Gold und Silber: Der Odeonsplatz

Heimat-Taler Oberbayern: die schönsten Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel der Odeonsplatz in Gold und Silber © EuroMint

Ab sofort exklusiv bei Münchner Merkur / tz erhältlich: Der Odeonsplatz als Sonderprägung, wahlweise in feinstem Gold oder Silber.

Benannt nach dem Konzertsaal Odeon liegt der Odeonsplatz nördlich der historischen Altstadt. Direkt am Platz liegt der Westtrakt der Residenz. Außerdem kann der Besucher die Theatinererkirche bewundern oder die bekannte Feldherrnhalle, wo das Reiterstandbild von König Ludwig I. thront. Heute ist der Platz einer der wichtigsten Veranstaltungsorte, wo Konzerte oder kulturelle Veranstaltungen gefeiert werden und die Münchener beispielsweise die jährlichen Klassik-Konzerte genießen können.

Hier lesen Sie die Fakten zur Sonderprägung im Überblick:

„Odeonsplatz - Heimat Taler“

Feingold-Taler (999.9): 999 Euro pro Sonderprägung – nur 100 Exemplare

Feinsilber-Taler (999): 69 Euro pro Sonderprägung – nur 1000 Exemplare

höchste Prägequalität „Proof“

Größe: Ø 30 mm; Gewicht: 8,5 Gramm

Sonderprägung in Feingold mit dem Motiv „Odeonsplatz“ © EuroMint

Hier die Sonderprägung mit dem Motiv „Odeonsplatz“ in Gold bestellen

Sonderprägung in Silber mit dem Motiv „Odeonsplatz“ © EuroMint

Hier die Sonderprägung mit dem Motiv „Odeonsplatz“ in Silber bestellen

Hier können Sie die Gold- und Silberstücke erwerben

Sie können entweder über den EuroMint-Shop bestellen, oder Sie geben Ihre Bestellung telefonisch auf über 089-5306-566 oder per E-Mail an muenchentaler@merkur.de.

Geben Sie in beiden Fällen unbedingt das Kennwort „DEAL“ an.