Heißluftfritteusen-Vergleich: Essen ohne Fett! Lecker zubereitet mit diesen Modellen

Von: Ömer Kayali

Teilen

Heißluftfritteusen werden in deutschen Küchen immer beliebter. © leungchopan via www.imago-images.de

Mit einer Heißluftfritteuse lassen sich unter anderem Pommes auf eine gesündere Weise zubereiten. Was die unterschiedlichen Modelle können, zeigen wir in diesem Artikel.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Wer kennt es nicht: Ab und zu kommt der Heißhunger und damit die Lust auf Pizza, Burger, Pommes oder ähnliches. Diese Speisen sind jedoch nicht gerade als gesunde Kost bekannt. Dabei kommt es oft auch nur auf die Art der Zubereitung an. Mit einer Heißluftfritteuse lassen sich Pommes so zubereiten, dass sie nicht vor Öl triefen.

Das kann eine Heißluftfritteuse!

Mit einer Heißluftfritteuse kann man frittieren, garen, grillen und sogar backen. Durch das Garen mit der Heißluftfritteuse behalten die Gerichte ihren Geschmack im Vergleich zum Frittieren in der herkömmlichen Fritteuse. Heißluftfritteusen können darüber hinaus auch als kleine Öfen verwendet werden. Die Modelle bieten einige Vorteile gegenüber klassischen Fritteusen: Es muss nicht mit heißem Fett gekocht werden, so ist es weniger gefährlich, es riecht weniger und das Essen wird weitaus gesünder zubereitet. Sie essen fettarm und kalorienarm.

Heißluftfritteusen: Ganz ohne Öl geht‘s nicht

Hersteller werben zwar gerne damit, dass ohne Öl frittiert wird. Doch ganz ohne geht es nicht. Dennoch ist nur ein Bruchteil von der Menge nötig, die sonst bei der üblichen Zubereitung verwendet wird.

Bei einer Heißluftfritteusen baden die Pommes nicht direkt im Öl. Stattdessen werden sie über die Heißluft knusprig.

Heißluftfritteusen gibt es von vielen bekannten Haushaltsgeräte-Herstellern. Im folgenden Abschnitt stellen wir einige Modelle gegenüber.

Heißluftfritteusen: Philips Airfryer XXL

Philips Airfryer XXL Heißluftfritteuse © Amazon Produktbild

Der Philips Airfryer XXL kann laut Hersteller Portionen für vier bis fünf Personen zubereiten. In den Behälter soll sogar ein ganzes Hähnchen passen. Der Airfryer frittiert nämlich nicht nur, auch backen, garen und grillen ist mit ihm möglich. Die Bedienung erfolgt über ein digitales Display. Neben einer Warmhaltefunktion verfügt er über fünf weiterer voreingestellte Programme. Auf Wunsch und gegen Aufpreis ist er mit diversem Zubehör erhältlich, zum Beispiel mit einem Grill- oder Pizza-Kit. Rezepte können Sie über die zugehörige kostenlose NutriU-App nachsehen.

Preis 269 € statt 339,99 € Fassungsvermögen 1,4 kg Temperaturbereich 40 bis 200 Grad Maße 32,2 x 43,3 x 31,6 cm

Philips Airfryer XXL bestellen

Heißluftfritteusen: Ninja Foodi MAX

Ninja Foodi MAX Heißluftfritteuse © Amazon Produktbild

Der Ninja Foodi MAX ist besonders praktisch, weil er sich einfach aufklappen lässt. Die Zutaten lassen sich so besonders leicht hinzufügen. Auch dieses Modell bietet mehrere Funktionen: Frittieren, Grillen, Backen, Braten, Dörren und Aufwärmen sind mit dieser Heißluftfritteuse möglich. Außerdem verfügt der Ninja Foodi Max über ein Smart-Cook-System, das Sie informiert, wenn die Speise Ihre gewünschte Garstufe erreicht. Dank dieser Funktion sind auch Steaks – ob medium rare oder well done – problemlos zuzubereiten. Im Lieferumfang sind eine Reinigungsbürste sowie ein Rezeptbuch enthalten.

Preis 249,99 € statt 279,99 € Fassungsvermögen 3,8 l Temperaturbereich bis zu 260 Grad Maße 28.1 x 39.8 x 42 cm

Ninja Foodi MAX bestellen

Heißluftfritteusen: Tefal ActiFry

Tefal ActiFry Heißluftfritteuse © Amazon Produktbild

Der Tefal ActiFry ist ein etwas kleineres und günstigeres Modell. Er bietet mit einem Kilogramm ein etwas geringeres Fassungsvermögen. Dafür verfügt er über einen Rührarm, der das Essen automatisch umwälzt und ein gleichmäßiges Frittieren ermöglicht. Die Einzelteile lassen sich alle herausnehmen und abspülen, sie sind zudem spülmaschinenfest. Doch Vorsicht: Einige Nutzer merken an, dass das Gehäuse des ActiFry bei der Benutzung sehr heiß wird.

Preis 227,82 € statt 304,99 € Fassungsvermögen 1 kg Temperaturbereich 60 bis 200 Grad Maße 39.80 x 39.80 x 24.50 cm

Tefal ActiFry bestellen

Heißluftfritteusen: Innsky IS-EE003

Innsky IS-EE003 Heißluftfritteuse © Amazon Produktbild

Günstig, groß und viele Programme: Das bietet diese Heißluftfritteuse von Innsky. Sie ist für unter 100 Euro zu haben und hat Platz für 5,5 Liter – das sind jede Menge Pommes. Darüber hinaus verfügt er über acht unterschiedliche Programme, die über das digitale Bedienfeld ausgewählt werden. Den zufriedenen Nutzern nach zu urteilen, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dieser Heißluftfritteuse unschlagbar.

Preis 89,99 € Fassungsvermögen 5,5 l Temperaturbereich 80 bis 200 Grad Maße 38.96 x 32.5 x 35.95 cm

Innsky IS-EE003 bestellen

Heißluftfritteusen: Sind so zubereitete Pommes wirklich gesünder?

Diese Frage lässt sich mit einem klaren „ja“ beantworten. Es kommt nicht nur weniger Öl zum Einsatz, es wird zudem nicht so stark erhitzt, dass dabei giftige Stoffe entstehen können. Die Wahl des Speiseöls spielt hierbei natürlich auch eine Rolle. Kokosöl gilt zum Beispiel zwar als besonders gesünder, doch sollte man beachten, dass der Kokos-Geschmack abfärbt. (ök) *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.