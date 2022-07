Hochwertiger Gasgrill von RÖSLE – jetzt 350,- Euro günstiger

Von: Philipp Mosthaf

RÖSLE Gasgrill BBQ-Island VIDERO G4-SL © RÖSLE

Der RÖSLE Gasgrill BBQ-Island Videro ist gleich mit 5 Brennern ausgestattet und aus hochwertigem pulverbeschichtetem Stahl hergestellt. Nun gibt es den Gasgrill zum Spitzenpreis.

Wenn man auf einem Grillfest eingeladen ist und der Magen knurrt, dann läuft etwas gehörig schief. Entweder es wurde alles aufgegessen – was nicht gerade für eine gute Kalkulation spricht – oder der Grillmeister kommt mit dem Grillen nicht nach, weil der Grill zu klein ist. Mit dem hochwertigen Gasgrill BBQ-Island Videro G4-SL von RÖSLE kann das nicht passieren. Der Gasgrill verfügt über vier Hauptbrenner und einen Seitenbrenner, bietet eine extrem große Grillfläche und verfügt über eine extra heiße Hochtemperaturzone für saftige Steaks. Nun gibt es den 🛒 RÖSLE Gasgrill Videro G4-SL bei Amazon stark reduziert. Sparen Sie gegenüber der UVP von 1.199,- Euro satte 350,- Euro. Beim Grillen mit Gas- oder Holzkohlegrill scheiden sich die Geister. Wir haben die Frage endlich geklärt, was besser schmeckt, was gesünder ist.

Wer in dieser Klasse einen der besten Gasgrills auf dem Markt kaufen will, der kommt am Rösle Gasgrill Videro G4, G6 und G3 nicht vorbei. Egal ob in der Version Schwarz oder Edelstahl. Verarbeitung, Qualität und Grillergebnisse sind überdurchschnittlich gut und sollten jeden Benutzer glücklich machen. Mein absolutes Highlight bei diesem Grill ist allerdings die PrimeZone mit 800 Grad Hochleistung, um Rindersteaks besonders gut zuzubereiten am Schluss. Wer das einmal gemacht hat, der will darauf nie wieder verzichten.

RÖSLE Gasgrill Videro G4-SL: die technischen Daten

Anzahl Edelstahlbrenner 4 (je 3,5 kW Leistung) Anzahl Seitenbrenner 1 (3 kW Leistung) Hochtemperaturzone bis zu 800 °C Hauptgrillfläche 70 x 45 cm Warmhaltefläche 70 x 16 cm Deckelthermometer ✔️ Praktische Seitentische ✔️ Vario+ Grillsystem ✔️ Unterschrank-Kapazität Für Gasflaschen bis 11 kg Material Gasgrill Pulverbeschichteter Stahl Material Fettauffangwanne und Wärmeverteiler Edelstahl Material Grillrost Emailliertes Gusseisen Extras USB-Port für optionale LED-Grillrost-Beleuchtung Maße L x B x H 154 x 59 x 118 cm Gewicht 42,2 kg Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5

Was ist das Vario+ Grillsystem von RÖSLE?

Mit dem Vario+ System sind Sie beim Grillen flexibel unterwegs. RÖSLE bietet mit dem Grillsystem für alle Videro-Modelle der G3- und G4-Reihe einen massiven Gussrost für verschiedene Einsätze. So können Sie die Einsätze direkt über den Brennern platzieren. Der Gussrost sorgt mit einer extrem guten Hitzeverteilung für tolle Brandings und schmackhafte Ergebnisse. Das Vario+ Grillsystem bietet verschiedene Einsätze – vom Pizzastein bis hin zu einem massiven Gussrost. So können Sie die Einsätze beliebig austauschen und an Ihre individuellen Vorlieben anpassen.