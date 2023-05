Stiftung Warentest sagt „Cheese“: Diese drei Digitalkameras sind die Gewinner für perfekte Fotos

Von: Alina Wagner

panthermedia_11823491_1748x1167.jpg © PantherMedia /Olaf von Lieres

Schalten Sie den Fokus auf höchste Qualität: mit den von Stiftung Warentest ausgezeichneten digitalen Systemkameras, erhältlich bei Media Markt.

Stiftung Warentest prüft seit vielen Jahrzehnten Kameras in Zusammenarbeit mit Verbraucherorganisationen aus Belgien, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Portugal, Spanien und den USA. Das unabhängige Institut bewertet Kameras in vier bis fünf Kategorien, darunter Bild mit automatischen Einstellungen, Bild mit manuellen Einstellungen (nur bei hochwertigen Kameras), Video, Sucher und Monitor sowie Handhabung. Wenn es um wasserdichte Kameras geht, führt Stiftung Warentest einen Härtetest durch. Die Bewertungen in diesen Kategorien werden Gruppenurteile genannt. Das Test-Qualitätsurteil ergibt sich aus den fünf Gruppenurteilen.

Worauf sollen Sie beim Kauf einer Kamera achten?

Moderne Digitalkameras verfügen über bis zu 48 Millionen Bildpunkte, auch Pixel genannt. Die Werbung suggeriert, dass mehr Pixel automatisch eine höhere Qualität bedeuten. Das ist jedoch nicht korrekt. Eine höhere Anzahl an Pixeln bedeutet nicht zwangsläufig bessere Bilder.

Tatsächlich kann der sogenannte Pixelwahn bei kompakten Digitalkameras mit kleinen Bildsensoren sogar negative Auswirkungen haben. Eine hohe Anzahl an Bildpunkten kann das Bildrauschen verstärken, wodurch Farb- und Helligkeitsinformationen durcheinander geraten. In einfarbigen Bereichen können dann bunte Punkte auftreten, die Bilder erscheinen körnig und können im schlimmsten Fall einen ausgeprägten Farbstich aufweisen.

Tipp Entscheiden Sie sich für eine Kamera basierend auf der Beurteilung der Bildqualität und nicht auf der Anzahl der Pixel. Viele Pixel allein garantieren noch kein gutes Bild. Die Auflösung der Kamera sollte zum Bildsensor passen. Wichtiger als die Pixelanzahl ist die Kombination aus Objektiv, Bildsensor, Kamerasoftware und Aufnahmesensor.

Welche Kameratypen gibt es?

Es gibt drei Haupttypen von Digitalkameras: Kompaktkameras, hochwertige Kompaktkameras und Systemkameras.

Kompaktkameras sind handlich und mit einem fest verbundenen Objektiv ausgestattet. Modelle mit starkem Zoomobjektiv eignen sich für verschiedenste Aufnahmesituationen und sind ideal für Einsteiger, Reisende und Familienfeiern.

sind handlich und mit einem fest verbundenen Objektiv ausgestattet. Modelle mit starkem Zoomobjektiv eignen sich für verschiedenste Aufnahmesituationen und sind ideal für Einsteiger, Reisende und Familienfeiern. Systemkameras sind für ambitionierte Fotografen und Profis konzipiert. Sie ermöglichen den Objektivwechsel, was ein großer Vorteil ist, da Festbrennweiten-Objektive eine bessere Bildqualität liefern.

sind für ambitionierte Fotografen und Profis konzipiert. Sie ermöglichen den Objektivwechsel, was ein großer Vorteil ist, da Festbrennweiten-Objektive eine bessere Bildqualität liefern. Hochwertige Kompaktkameras bilden die Brücke zwischen Kompakt- und Systemkameras. Sie sind handlich wie Kompaktkameras, bieten jedoch eine Qualität, die der von Systemkameras nahekommt. Hochwertige Kompaktkameras mit starkem Zoomobjektiv werden auch als Bridgekameras bezeichnet, da sie die Lücke zwischen den beiden anderen Kameratypen schließen.

Woher hat die Systemkamera ihren Namen? Die Bezeichnung Systemkamera ergibt sich aus der Möglichkeit, verschiedene Komponenten wie Objektive und Blitzgeräte individuell zusammenzustellen.

Nikon Z 6II Kit Systemkamera mit der Stiftung-Warentest Note „Sehr gut“ (1,5)

Nikon Z 6II Kit Systemkamera © Nikon

Die Nikon Z 6 II Kamera in Kombination mit dem NIKKOR Z 24-70 mm 1:4 S Zoomobjektiv bietet eine uneingeschränkte kreative Freiheit und ermöglicht eine beeindruckende Performance bei allen Arten von fotografischen und filmischen Anforderungen.

Die Nikon Z6 II ist eine sehr gute wetter­feste Systemkamera mit elektronischem Sucher, sehr großem Bild­wandler und Netz­werk­funk­tion. Voll­format-Sensor, Normal­brenn­weite 49 mm, mit 24 Megapixel. Macht ausgesprochen gute Bilder (Bild­note: 1,7), auch bei wenig Licht. Eindruck im Sehtest: heraus­ragend (Aufnahmen bei Tages­licht). Sehr hohe Auflösung, gute Farb­wieder­gabe, sehr gute Bild­stabilisierung, Bild­stabilisator im Kamera­gehäuse. Bajonett­anschluss Nikon Z zum Anschluss von Nikon ZX-Voll­format-Objektiven.

Eigenschaften der Nikon Systemkamera:

Rückwärtig belichteter 24.5-Megapixel-Vollformat-CMOS-BSI-Sensor

Dual-EXPEED-6-Prozessor

Hybrid-Autofokus mit Fokus-Assistent, Augen-, Gesichts- und Tiererkennungs-AF

Serienaufnahmen von bis zu ca. 9 Sekunden Dauer mit bis zu 14 Bildern/s

4K-UHD-Videos mit 30p

Speicherung von bis zu 200 JPEG-Bildern oder 124 unkomprimierten 12-Bit-RAW-Bildern

ISO 100 - 51.200

Elektronischer 5-Achsen Bildstabilisator (Sensor-Shift-VR) inklusive Sport-Modus

Neigbarer Touchmonitor mit 8-cm-TFT-LCD-Display

Dual-Slot-Karteneinschub für eine UHS-II SD-Karte und eine XQD-/CFexpress-Karte

4:2:2 10-Bit N-Log-Ausgabe über HDMI

WLAN und Nikons SnapBridge für Bildübertragung und Fernsteuerung

Hochwertiges 24-70-mm-Zoomobjektiv im FX-Format

Optisches System aus 14 Linsen für perfekte Klarheit

Vielseitige Perspektiven beim Fotografieren und Filmen

Naheinstellgrenze von 0,3 m ab Sensorebene über alle Brennweiten.

Stiftung-Warentest Note „Gut“ (1,6): Fujifilm X-H2 Kit Systemkamera

Fujifilm X-H2 Kit Systemkamera mit Objektiv 16 - 80 mm , 7,6 cm Display © FUJIFILM

Die spiegellose Systemkamera FUJIFILM X-H2 überzeugt durch eine kompakte Bauweise und eine herausragende Bildqualität dank des 40,2 Megapixel Sensors sowie der Möglichkeit, 8K-Videos aufzunehmen.

Die Fujifilm X-H2 ist eine besonders gute wetter­feste Systemkamera mit elektronischem Sucher, großem Bild­wandler und Netz­werk­funk­tion. APS-C-Sensor, Normal­brenn­weite 32 mm, mit 40 Megapixel. Macht insgesamt gute Bilder (Bild­note: 1,6). Eindruck im Sehtest: sehr gut (Aufnahmen bei Tages­licht), Bilder bei wenig Licht im Auto­matik-Modus nur befriedigend, immerhin mit Tendenz zum Gut. Anspruchs­volle Fotos mit manuellen Einstel­lungen gut. Sehr hohe Auflösung, sehr gute Farb­wieder­gabe, besonders feine Abstufung zwischen hell und dunkel, sehr gute Bild­stabilisierung. Das System verfügt über Bild­stabilisatoren in Kamera­gehäuse und Objektiv, beide lassen sich kombinieren. Bajonett­anschluss Fujifilm X zum Anschluss von Fujifilm-X-Objektiven.

Eigenschaften der Fujifilm X-H2 Kit Systemkamera

Ausgestattet mit einem neuen 40,2 Megapixel X-Trans CMOS 5 HR Sensor und X-Prozessor 5

Hohe Auflösung bei Fotos und Videos (8K/30p Apple ProRes-Qualität)

Fortschrittliche Ausstattungsmerkmale wie ISO 125, 1/180.000 Sek. Verschlusszeit und Pixel Shift

Multi-Shot

Motiverkennungs-Autofokus, Fünf-Achsen-Bildstabilisator, elektronischer Sucher und Speicherkartenfach für CFexpress Typ B-Karten

Deep-Learning-Technologie für die Motiverkennung und -verfolgung von verschiedenen Motiven

Fünf-Achsen-Bildstabilisator für bis zu sieben Blendenstufen Verschlusszeitenvorteil

Elektronischer Sucher mit 5,76 Millionen Bildpunkten und 0,8-facher Vergrößerung

Canon EOS R6 Mark II Kit Spiegellose Systemkamera: Stiftung-Warentest Note „Gut“ (1,6)

Canon EOS R6 Mark II Kit Spiegellose Systemkamera © Canon

Die Canon EOS R6 Mark II ist eine Vollformatkamera, die eine unvergleichliche Mischung aus Leistung, Geschwindigkeit und professionellen Funktionen für Fotografie und Filmproduktion bietet. Egal, was oder wie Sie aufnehmen, die EOS R6 Mark II setzt neue Maßstäbe und ermöglicht es Ihnen, Ihre kreative Vision voll auszuschöpfen, ohne dabei Kompromisse eingehen zu müssen.

Die Canon EOS R6 II ist eine besonders gute wetter­feste Systemkamera mit elektronischem Sucher, sehr großem Bild­wandler und Netz­werk­funk­tion. Voll­format-Sensor, Normal­brenn­weite 50 mm, mit 24 Megapixel. Macht ausgesprochen gute Bilder (Bild­note: 1,6), auch bei wenig Licht. Eindruck im Sehtest: heraus­ragend (Aufnahmen bei Tages­licht). Sehr hohe Auflösung, gute Farb­wieder­gabe, besonders feine Abstufung zwischen hell und dunkel, sehr gute Bild­stabilisierung. Das System verfügt über Bild­stabilisatoren in Kamera­gehäuse und Objektiv, beide lassen sich kombinieren. Bajonett­anschluss Canon RF zum Anschluss von Canon RF-Voll­format-Objektiven.

Eigenschaften der Canon EOS R6 II

Spiegellose Vollformatkamera, ideal für Hybridfotografen

Serienbildrate von 40 B/s

Dual Pixel CMOS AF II

24,2-Megapixel-Sensor

Interner Bildstabilisator mit 8 Belichtungsstufen

4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde

Bluetooth und WLAN-Konnektivität

Maximale ISO-Empfindlichkeit von 102.400

