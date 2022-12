Höhenverstellbare Schreibtische im Vergleich

Von: Philipp Mosthaf

Höhenverstellbare Schreibtisch schonen den Rücken und erhöhen die Leistungsfähigkeit. © AndreyPopov/PantherMedia

Mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch beugen Sie Rückenproblemen vor. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie beim Kauf dieses Büromöbels achten sollten.

Menschen, die beruflich oder privat viel am Schreibtisch sitzen, sollten zu einem höhenverstellbaren Schreibtisch greifen. Diese Modelle beugen Rückenproblemen vor. Auch Kindern wird ein höhenverstellbarer Schreibtisch empfohlen, schließlich können die Schüler ja noch wachsen. Neben ergonomischen Bürostühlen und Monitoren sind höhenverstellbare Schreibtische ein wichtiges Büromöbel für gesundes Arbeiten im Home-Office oder am Arbeitsplatz. In unserem Ratgeber wir Ihnen alle wichtigen Funktionen von höhenverstellbaren Schreibtischen. Zudem stellen wir Ihnen einige Modelle vor, die sich lohnen. Ihr Rücken wird es Ihnen danken.

Höhenverstellbare Schreibtische: Die wichtigsten Funktionen

Arbeitshöhe: Ganz wichtig bei einem höhenverstellbaren Schreibtisch ist natürlich die Arbeitshöhe, die Sie einstellen können. Je nach Körpergröße brauchen Sie unter Umständen einen sehr hohen Schreibtisch.

Ganz wichtig bei einem höhenverstellbaren Schreibtisch ist natürlich die Arbeitshöhe, die Sie einstellen können. Je nach Körpergröße brauchen Sie unter Umständen einen sehr hohen Schreibtisch. Maße: Achten Sie beim Kauf nicht nur auf die verstellbare Höhe. Auch die Maße des Möbels sollten in Ihr Home-Office passen. Zu große Tische lassen den Raum kleiner erscheinen. Dennoch sollten Sie natürlich genügend Platz zum Arbeiten haben.

Achten Sie beim Kauf nicht nur auf die verstellbare Höhe. Auch die Maße des Möbels sollten in Ihr Home-Office passen. Zu große Tische lassen den Raum kleiner erscheinen. Dennoch sollten Sie natürlich genügend Platz zum Arbeiten haben. Sparen Sie nicht bei der Ausstattung, wenn Sie einen höhenverstellbaren Schreibtisch kaufen. Die Höhenverstellung sollte elektrisch möglich sein. Immerhin geht es ja darum, das Arbeiten im Home-Office oder am Arbeitsplatz zu optimieren.

möglich sein. Immerhin geht es ja darum, das Arbeiten im Home-Office oder am Arbeitsplatz zu optimieren. Einige höhenverstellbare Schreibtische verfügen über Extras . Sie können eingestellte Höhen einspeichern, es gibt LED-Display, die Ihnen die Höhe anzeigen und manche Modelle besitzen sogar eine Erinnerungsfunktion für die Sitz- und Stehzeiten.

. Sie können eingestellte Höhen einspeichern, es gibt LED-Display, die Ihnen die Höhe anzeigen und manche Modelle besitzen sogar eine Erinnerungsfunktion für die Sitz- und Stehzeiten. Höhenverstellbare Schreibtische können sich auch beim Preis stark unterscheiden. Dies ist zum einen von den jeweiligen Funktionen abhängig, zum anderen werden die Schreibtische mit oder ohne Tischplatte geliefert. Lassen Sie dies unbedingt in Ihre Berechnungen mit einfließen.

Höhenverstellbarer Schreibtisch: Flexispot E1B

Flexispot E1B höhenverstellbarer Schreibtisch. © Amazon Produktbild

Preis 239,99 Euro Elektrisch höhenverstellbar ✔ Arbeitshöhe 71 - 121 cm Maße 100 x 50 x 71 cm (Rahmenbreite erweiterbar von 85 bis 129 cm) Funktionen 3 speicherbare Höhen, Sitz- und Stehzeit-Erinnerung, Display Mit Tischplatte - Verfügbare Farben Schwarz, Weiß, Grau

Höhenverstellbarer Schreibtisch: TOPSKY DF02.01

TOPSKY DF02.01 höhenverstellbarer Schreibtisch. © Amazon Produktbild

Preis 239,99 Euro Elektrisch höhenverstellbar ✔ Arbeitshöhe 70 - 120 cm Maße 107 x 50 x 70 (Rahmenbreite verstellbar von 107 bis 150 cm) Funktionen 3 speicherbare Höhen, Anti-Kollisions-Funktion, LCD-Display, Einheitenumwandlungsfunktion Mit Tischplatte - Verfügbare Farben Schwarz, Weiß

Höhenverstellbarer Schreibtisch: HOKO Ergo-Work-Table

HOKO Ergo-Work-Table höhenverstellbarer Schreibtisch. © Amazon Produktbild

Preis 152,- Euro Elektrisch höhenverstellbar ✔ Arbeitshöhe 73 - 123 cm Maße 100 x 56 x 73 (Rahmenbreite verstellbar von 100 bis 160 cm) Funktionen speicherbare Höhen, Sitz- und Stehzeit-Erinnerung, Bedienfeld Mit Tischplatte - Verfügbare Farben Schwarz, Weiß, Grau

Höhenverstellbarer Schreibtisch von MAIDeSITe

MAIDeSITe höhenverstellbarer Schreibtisch. © Amazon Produktbild

Preis 299,99 Euro Elektrisch höhenverstellbar ✔ Arbeitshöhe 72 - 121,5 cm Maße 110 x 57,5 x 72 (Rahmenbreite verstellbar von 110 bis 180 cm) Funktionen 4 speicherbare Höhen, Kollisionsschutz, LED-Bedienfeld, Kinderschutz, Sitz- und Stehzeit-Erinnerung Mit Tischplatte - Verfügbare Farben Weiß, Grau

Höhenverstellbarer Schreibtisch von Ergotopia mit Tischplatte

Höhenverstellbarer Schreibtisch von Ergotopia. © Amazon Produktbild

Preis 699,- Euro Elektrisch höhenverstellbar ✔ Arbeitshöhe 62,3 - 127 cm Maße 120 x 80 x 62,3 cm Funktionen Memoryfunktion, LED-Display, Kollisionsschutz, 5 Jahre Garantie Mit Tischplatte ✔ - Farben: Ahorn, Buche, Eiche, Schwarz, Weiß, Nussbaum, Grau Verfügbare Farben Gestell: Schwarz, Weiß, Grau