Kabelloser Akkustaubsauger von Hoover – 61 % günstiger bei eBay

Von: Olga Krockauer

Teilen

Der Hoover Akku-Staubsauger H-Free 100 gewährleistet ein müheloses Reinigungserlebnis und ist mit zahlreichem Zubehör ausgestattet. © Hoover

Stauballergiker und Tierbesitzer aufgepasst: Der Hoover Akkusauger H-Free 100 HF122GPT, in zahlreichen Tests mit „sehr gut“ und „gut“ bewertet, ist nun für 99,99 statt 259 Euro bei eBay zu haben.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Akkustaubsauger mit modernster Lithium-Ionen-Technologie stehen strombetriebenen Geräten in ihrer Leistung nicht nach. Mehr noch: Dank des kabellosen Systems reinigen Sie Ihr Zuhause damit problemlos und schnell – von den schwer erreichbaren Ecken am Boden bis zu hohen Decken. So kommen Sie mit dem wendigen Hoover Akkustaubsauger H-Free 100 HF122GPT überall hin und befreien Ihre Räume gründlich vom Schmutz: ob von Tierhaaren (mit dem speziellen Turbodüse-Tierhaarentferner) oder dem Haushaltsstaub. Sie entleeren das Gerät dank One-Touch-System kontaktlos, was besonders wichtig für Allergiker ist. Jetzt bekommen Sie den praktischen Haushaltshelfer, den Sie auch als Handgerät nutzen können, zum absoluten Rekord-Tiefpreis bei eBay: für 99,99 statt 259,90 Euro.

Hoover Akkustaubsauger bei eBay

Mit dem Hoover H-Free 100 Pets, HF122GPT 011 bekommt man für gerade mal 259,- Euro einen sehr guten Akkustaubsauger, der mit sinnvollem Zubehör und einigen Besonderheiten aufwartet. Unter anderem die LED-Beleuchtung an der Bodendüse, der abnehmbare Akku sowie das am Gerät befestigte Zubehör sind hier zu nennen. Die Entleerung und Reinigung geht zudem einfach von der Hand, die Saugergebnisse sind sehr gut.

Hoover Akkustaubsauger HF122GPT: Smarter Helfer im Kampf gegen Staub und Tierhaare

Ade Wollmäuse unter Möbeln, hartnäckige Tierhaare auf Textiloberflächen und Krümel auf dem Boden: Der kabellose Hoover H-Free 100 beseitigt jeglichen Schmutz mit seinem flexiblen Multi-Reinigungssystem. Diese innovativen Features stehen Ihnen bei diesem Multitasking-Staubsauger zur Verfügung:

Mit dem in den Bodendüsen integrierten Intense Floor Roller werden alle Bodenarten rückstandslos sauber.

Reinigen Sie auch in dunklen Ecken gründlich, dank der LED-Leuchten.

Das Beleuchtungssystem ist ebenfalls mit LED-Leuchten ausgestattet und zeigt den Ladestand an.

Die Bodenwalze lässt sich leicht und rückstandslos reinigen.

Mit der Mini-Turbodüse entfernen Sie auch Tierhaare problemlos vom Teppich oder Sofa.

Dank der Wandhalterung verstauen Sie das Gerät platzsparend und freistehend.

Der Clou: Den Hoover HF122GPT stellen Sie sogar im Betriebsmodus in vertikaler Position ab, wenn Sie beispielsweise kurzfristig etwas anderes erledigen möchten.

Hoover Akkustaubsauger bei eBay

Hoover Akkustaubsauger HF122GPT: Dieses Zubehör ist im Lieferpaket enthalten

Düse mit LED-Leuchten

Intense Floor Roller

Miniturbodüse für Tierhaare

Fugendüse

Staubbürste

Wandhalterung

Technische Details im Überblick:

Akkutyp 22 V Lithium-Ionen Abmessungen L x B x H 26 x 23,4 x 112 cm Gewicht (brutto) 3,9 kg Laufzeit ohne Zubehör 40 Min. Laufzeit mit motorisierter Düse 25 Min. Ladezeit 6 Stunden Behältervolumen: 0,9 l Staubtrennsystem Einfach-Zyklon-Technologie Abnehmbarer Schmutzbehälter ✔️ Beutel ❌ Abwaschbarer Filter ✔️ Abnehmbare Bürstenleiste ✔️ Turbomodus ✔️ Sicherheitsschutzsystem ✔️ Farbe Rot eBay-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,7 von 5

Hoover Akkustaubsauger bei eBay