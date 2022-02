HUAWEI P50 Pro und HUAWEI P50 Pocket: die neuen Flaggschiffe – faltbares Erlebnis und beste Kamera

Das HUAWEI P50 Pocket besticht durch ein edles Design und verspricht ein atemberaubendes Falt-Erlebnis. Dabei bleiben die Fotofunktionen erstklassig. © HUAWEI

Zum Valentinstag lockt HUAWEI mit zahlreichen Neuheiten. Das HUAWEI P50 Pocket und das HUAWEI P50 Pro leiten in der Smartphone-Fotografie eine neue Ära ein.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Mit dem HUAWEI P50 Pro und dem HUAWEI P50 Pocket leitet das chinesische Unternehmen eine neue Ära ein. Das HUAWEI P50 Pocket kommt im stilvollen und faltbaren Design daher. Das HUAWEI P50 Pro bietet die beste Kamera mit neuen Innovationen und Technologien. Insbesondere die Fotofunktionen haben Flaggschiff-Niveau und gehören zum Besten auf dem Markt. Pünktlich zum Valentinstag gibt es die beiden Top-Smartphones mit zahlreichen Geschenken.

HUAWEI P50 Pocket: exquisites, stilvolles Design und innovative Technologie

HUAWEI P50 Pocket © HUAWEI

Das HUAWEI P50 Pocket liefert ein raffiniertes, kompaktes und faltbares Erlebnis: Die Scharnier-Faltung ist nahtlos und kann spurlos abgerollt werden. Das High-End-Smartphone verfügt über eine hohe Präzision, fortschrittliche Handwerkskunst und enthält dennoch die gleichen leistungsstarken Fotofunktionen wie übliche Smartphones: 40-MP-True-Chrome-Kamera (f/1,8-Blende) + 13-MP-Ultraweitwinkelkamera (f/2,2-Blende) + 32-MP Ultra Spektrum Kamera (f/1,8-Blende). Plus einen Ultra Spektrum Illuminator mit 10-Kanal-Multispektrumsensor für Farbgenauigkeit.

Neben einem starken Akku und superschnellem Aufladen bietet das Faltbildschirm-Smartphone weitere innovative Funktionen wie intelligente Sonnenschutz-Erkennung, Datenschutzmodus, fluoreszierendes Foto sowie Cover Screen Experience. Dank der Sonnenschutz-Erkennung kann das HUAWEI P50 Pocket prüfen, ob das Gesicht gut mit Sonnenschutz eingecremt ist und hilft so gegen Sonnenbrand.

Exquisites und kompaktes Design: Das HUAWEI P50 Pocket setzt neue Maßstäbe für technologische Ästhetik und intelligente Fotografie. Im Vergleich zu anderen vertikal-faltbaren Modellen verfügt das HUAWEI P50 Pocket über einen einzigartigen horizontalen Klappmechanismus. Dieser bietet ein zufriedenstellendes Nutzererlebnis, ob gefaltet oder nicht. Licht und Schatten werden durch das branchenweit erste 3D-Mikrosculpture-Design greifbar gemacht. Dadurch strahlt das HUAWEI P50 Pocket einen diamantartigen Glanz aus. Das exklusive, mehrdimensionale Lifting-Design bietet einen schlanken Körper und ein glattes Display. Das HUAWEI P50 Pocket lässt sich nahtlos falten und spurlos abrollen, was einen besseren Schutz für den Bildschirm bietet.

Ultraspektrum-Bildtechnologie mit True-Chroma Image Engine und HUAWEI XD Optics: Dieses Highlight ist ein neuer Durchbruch für HUAWEI im Streben nach besserer Kameratechnologie. Sie besteht aus einer 40-MP-True-Chroma-Kamera, einer 13-MP-Ultraweitwinkel-Kamera, einer 32-MP-Ultra-Spektrum-Kamera, einem 10-Kanal-Multispektrumsensor und einem Ultra-Spektrum-Illuminator. Mit der Ultra Spectrum Camera Matrix können noch mehr Nuancen eingefangen und noch klarere Bilder erzeugt werden. Sie erhalten mehr Tiefe und Ebenen im Bild und haben ein noch besseres Fotoerlebnis. Das HUAWEI P50 Pocket verfügt über Porträt-Selfie-Algorithmen der Rückkamera und nutzt einen großen Kamerasensor, um die Leistung bei schlechten Lichtverhältnisse zu verbessern. Das faltbare Smartphone kann so seinen Formfaktor komplett ausnutzen und gibt den Nutzern die Möglichkeit für bessere und stimmungsvollere Selfies – völlig unabhängig, ob man in einer Umgebung mit Gegenlicht oder wenig Licht fotografiert.

Ultra Spectrum Illuminator: Dank der Ultraspektrum-Fluorszenefotografie können Inhalte und Details aufgenommen werden, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind.

Dank der Ultraspektrum-Fluorszenefotografie können Inhalte und Details aufgenommen werden, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind. Cover Screen Experience: Das Cover Display unterstützt die Anzeigen von Benachrichtigungen, Terminen, Kalender, Musik, Wetter und die Steuerung von weiteren Funktionen. Inhalte und Dienst fließen nahtlos zwischen beiden Bildschirmen hin und her. Über das Cover Display können Sie sogar auf die Kamera zugreifen.

Dank der Ultraspektrum-Fluoreszenzfotografie erweckt das HUAWEI P50 Pocket nie gesehene Farben und Formen zu Leben. © HUAWEI

Dank der Valentinsangebote erhalten Sie beim Kauf eines HUAWEI P50 Pocket bis zum 15. Februar die HUAWEI FreeBuds Pro (Wert 119,- €), einen OMIO-Reisegutschein im Wert von 20,- € sowie eine 3-monatige Mitgliedschaft bei adidas Runtastic gratis. Zusätzlich können Sie im Bundle sparen. So gibt es die HUAWEI WATCH FIT mini für nur 69,99 €, die HUAWEI 12000 Powerbank für nur 29,99 € oder das HUAWEI QuickCharge Kfz-Ladegerät für nur 9,99 €. Holen Sie sich Ihr Wunschprodukt.

HUAWEI P50 Pro: die beste Smartphone-Kamera der Welt

HUAWEI P50 Pro © HUAWEI

Mit dem HUAWEI P50 Pro beginnt eine neue Ära in der HUAWEI-Fotografie. Das High-End-Smartphone verwendet fortschliche Technologien, um die integrierten Bildfunktionen zu verbessern. Das HUAWEI P50 Pro liefert lebendigere Farben, besser restaurierte Bilder und klarere Fokussegmente. So erhalten Sie in jeder Szene optimale Bilder.

True-Form Dual-Matrix-Kamera (50MP True-Chroma Camera + 40MP True-Chroma Camera + 13MP Ultra-Wide Angle Camera + 64MP Telephoto Camera): Mit der hochmodernen HUAWEI XD-Optik und der XD Fusion Pro Image Engine, die in das Dual-Matrix-Kamerasystem integriert sind, können Nutzer True-Chroma-Aufnahmen, perfekte Bildklarheit, einen hohen Dynamikbereich und verbesserte intelligente Schnappschuss-Funktionen genießen. Die Kamera nutzt die branchenweit erste vollständig entwickelte Technologie für computergestützte Fotografie, um physikalische Grenzen zu überwinden und realistischere Farben, eine ultrahohe Auflösung und einen ultrahohen Dynamikbereich sowie eine verbesserte intelligente Aufnahme zu ermöglichen. Die Super-Hauptkamera liefert nicht nur eine gestochen scharfe Bildqualität und realistische Farben, sondern ermöglicht auch schnelle Schnappschüsse mit einem gestochen scharfen, ultrastabilen Zoom. All diese Faktoren verbessern das mobile Bilderlebnis für die Verbraucher .Das neue, geometrische Dual-Matrix-Kameradesign sticht hervor. Das HUAWEI P50 Pro verwendet ein neues Dual-Array-Kameradesign. Die Dual-Ring-Struktur ist klassisch und symbolisiert die unendlichen Möglichkeiten von Smartphone-Kameras.

True-Chroma Shot: Die einzigartige True-Chroma Image Engine nutzt die mehr als 2.000 Farben der P3-Farbskala und ist in der Lage, 50 Prozent mehr des Farbspektrums mit einer um 20 Prozent verbesserten Farbgenauigkeit zu erkennen und die Farbtöne des echten Lebens originalgetreu wiederzugeben.

Die einzigartige True-Chroma Image Engine nutzt die mehr als 2.000 Farben der P3-Farbskala und ist in der Lage, 50 Prozent mehr des Farbspektrums mit einer um 20 Prozent verbesserten Farbgenauigkeit zu erkennen und die Farbtöne des echten Lebens originalgetreu wiederzugeben. HUAWEI XD Optics: Das HUAWEI P50 Pro unterstützt erstmals HUAWEI XD Optics. Das ist ein neuartiger Ansatz zur Verbesserung der Bildqualität um bis zu 25 Prozent. Zum ersten Mal werden dem optischen Abbildungssystem Bildverarbeitungsfunktionen hinzugefügt, die die optischen Unterschiede korrigieren und die Details in den Bildern wiederherstellen.

HUAWEI P50 Pro sorgt dank des Dual-Matrix-Kamerasystems mit XD Fusion Pro Engine und HUAWEI XD Optics für gestochen scharfe Bilder. Mit True-Chroma Shot werden die Farben originalgetreu wiedergegeben. © HUAWEI

200-facher Zoombereich: Das HUAWEI P50 Pro verfügt über ein Ultraweitwinkelobjektiv mit einer äquivalenten Brennweite von 13 mm und unterstützt einen 100-fachen Zoom, was einen 200-fachen Zoombereich ergibt. Das Zoomobjektiv unterstützt HUAWEI XD Optics und AIS Pro. Der Digitalzoom eignet sich ideal für die Aufnahme von Menschen und Landschaften aus großer Entfernung. Aber auch detaillierte, authentisch wirkende Nahaufnahmen sind damit hervorragend möglich.

Beide Smartphones basieren auf dem Betriebssystem EMUI12, das mit HUAWEI Mobile Service (HMS) arbeitet. Apps werden dadurch direkt über die HUAWEI AppGallery herunterladen. Zusätzlich kann auch Petal Search (HUAWEI Search Engine) verwendet werden, das die App-Suche ebenfalls unterstützt. Sie haben so Zugriff auf alle wichtigen Apps wie CovPass, DB Navigator, TikTok, Booking.com.

Beide Modelle sind seit dem 26. Januar im Handel und im HUAWEI Online-Store erhältlich. Die UVP des HUAWEI P50 Pocket in Premium Gold liegt bei 1.599,- Euro, die weiße Version ist für 1.299,- Euro erhältlich. Das HUAWEI P50 Pro ist in den Farben Cocoa Gold und Golden Black für 1.199 Euro verfügbar. Bestellungen bis zum 13. Februar 2022 erhalten gratis die HUAWEI FreeBuds Pro in Silver Frost.

Zusätzlich erhalten Sie beim Kauf des HUAWEI P50 Pocket sechs Monate HUAWEI Care Displayschutz gratis, sofern Sie das Smartphone bis zum 28. Februar bestellt und den Service innerhalb von sieben Tagen in der MyHUAWEI App aktivieren. Wer das HUAWEI P50 Pro im Jahr 2022 noch bestellt oder bereits gekauft hat, kann eine kostenlose Garantieverlängerung um ein Jahr erhalten. Die HUAWEI Care Garantieverlängerung kann in der App bis zum 7. Januar 2023 aktiviert werden.

Erhalten Sie beim Kauf des HUAWEI P50 Pro tolle Geschenke. Bei der Valentinsaktion von HUAWEI bekommen Sie bis zum 15. Februar 2022 die HUAWEI FreeBuds Pro, das HUAWEI P50 Pro Silikon Case, einen OMIO Reisegutschein sowie eine 3-monatige Mitgliedschaft bei adidas Runtastic gratis. Das macht einen Wert von knapp 200,- Euro. Zusätzlich können Sie im Bundle sparen: So gibt es die HUAWEI WATCH FIT mini für nur 69,99 €, die HUAWEI 12000 Powerbank für nur 29,99 € oder das HUAWEI SuperCharge Wireless Ladegerät für nur 49,99 €. Holen Sie sich Ihr Wunschprodukt!

Pünktlich zum Valentinstag 2022 hat HUAWEI zahlreiche Angebote, Events und Produktneuheiten* wie die HUAWEI Watch GT Runner auf Lager. Der Aktionszeitraum läuft bis 15. Februar.

(pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.