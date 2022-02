HUAWEI Watch GT Runner: Professionelle Laufuhr für genaues Tracking

Die HUAWEI Watch GT Runner ist eine professionelle Laufuhr, die für wissenschaftliches Coaching entwickelt wurde. Aktuell ist die Uhr bei den Valentinstag-Angeboten erhältlich.

Der Name ist Programm. Die neueste Smartwatch von HUAWEI trägt nicht umsonst den Namen „Runner“: Genauigkeit, Professionalität und Leichtigkeit zeichnen die HUAWEI Watch GT Runner aus. Doch die erste professionelle Laufuhr von HUAWEI hat mehr zu bieten als das ständig aktive Fitness- und Gesundheitstracking und einen Look, der auch im Alltag super performt. Sie ist mehr als eine Runner!

Die HUAWEI Watch GT Runner unterscheidet sich von der kürzlich eingeführten HUAWEI Watch GT 3 dadurch, dass sie die erste spezielle Laufuhr von HUAWEI ist, die für eine höhere Positionsgenauigkeit, professionelleres Lauftraining und ein leichteres Design entwickelt wurde. Während HUAWEI Watch GT3 darauf abzielt, ein Massenpublikum mit allen Arten von Fitness- und Gesundheitsbedürfnissen anzusprechen, ist HUAWEI Watch GT Runner spezieller auf begeisterte Läufer mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausgerichtet. Dennoch ist die HUAWEI Watch GT Runner „more than a Runner“.

Es kommt noch besser mit den Valentins-Wearbales-Angeboten bis zum 15. Februar: Kaufen Sie die HUAWEI Watch GT Runner und erhalten Sie die HUAWEI FreeBuds 4i sowie adidas Runtastic 12 Monate kostenlos!

Sie erhalten nicht nur die FreeBuds 4i und eine einjährige Runtastic-Mitgliedschaft kostenlos. Die HUAWEI Watch GT Runner ist im Bundle mit weiteren Produkten erhältlich, bei denen Sie kräftig sparen können. So gibt es zusätzlich das HUAWEI EasyFit2 Fitness-Armband aus angenehmem Fluoroelastomer in verschiedenen Farben für nur 9,99 € oder das HUAWEI WATCH GT 3 Stahlarmband für nur 49,99 €. Oder Sie entscheiden sich für die HUAWEI Körperfettwaage Scale 3 für nur 19,99 €.

Alle Valentins-Angebote von HUAWEI finden Sie hier.

HUAWEI Watch GT Runner: More than a Runner!

Aufgrund des äußerst geringen Gewichts fällt die HUAWEI Watch GT Runner beim Laufen fast nicht auf. Sie ist leicht zu bedienen und der ideale Begleiter für moderne Läufer: Touchscreen mit drehbarer Lünette, intuitiv und smart in der Handhabung. Das Armband kann spielend leicht getauscht werden. Wählen Sie aus zahlreichen Farben und Materialien (Leder, Nylon, Stahl) und tragen Sie die Smartwatch im Alltag oder im Büro.

HUAWEI Watch GT Runner: Was macht die Laufuhr so besonders?

Die HUAWEI Watch GT Runner liefert nicht nur umfangreiche Funktionen, sie ist auch wasser- und staubdicht. © HUAWEI

Bahnbrechende Positionierung: Eine abgehängte, versteckte Antenne und das 5-System-Dualband-GNSS sorgen für schnelle und genaue Positionierung. Die Antenne ist durch ein Faserverbundmaterial geschützt und im Uhrensteg versteckt. Durch das innovative Suspended hidden Antenna Design werden Gewicht und Interferenzen reduziert. Das erhöht die Konnektivität und die GPS-Leistung.

Eine abgehängte, versteckte Antenne und das 5-System-Dualband-GNSS sorgen für schnelle und genaue Positionierung. Die Antenne ist durch ein Faserverbundmaterial geschützt und im Uhrensteg versteckt. Durch das innovative Suspended hidden Antenna Design werden Gewicht und Interferenzen reduziert. Das erhöht die Konnektivität und die GPS-Leistung. Superleichtes Design: Das Gehäuse ist äußerst robust und dennoch federleicht dank des Polymerfaser-Materials, der Keramikoberfläche und der Krone aus einer Titanlegierung wie aus der Luftfahrt. Dadurch wiegt das Gehäuse nur 38,5 g (ohne Riemen), fühlt sich beim Laufen nicht belastend an und ist bequem für den ganzen Tag.

Das Gehäuse ist äußerst robust und dennoch federleicht dank des Polymerfaser-Materials, der Keramikoberfläche und der Krone aus einer Titanlegierung wie aus der Luftfahrt. Dadurch wiegt das Gehäuse nur 38,5 g (ohne Riemen), fühlt sich beim Laufen nicht belastend an und ist bequem für den ganzen Tag. Ihr professioneller Lauf-Trainer: Die GT Runner beinhaltet zudem ein KI-Laufprogramm für personalisiertes und wissenschaftliches Training sowie erweiterte eine Laufdatenanalyse, wie zum Beispiel VO2max und Laktatschwelle. Erfahren Sie so alles über Ihre Trainingsbelastung.

Der KI-Lauftrainer analysiert die wöchentlichen Trainingsdaten wissenschaftlich und passt so die kommenden Wochen exakt für Sie an. © HUAWEI

Dynamische Herzfrequenzerfassung: HUAWEI TruSeen 5.0+ sorgt für eine genauere dynamische Herzfrequenzüberwachung, selbst bei hochintensivem Intervalltraining. Durch den verbesserten KI-Algorithmus wird nun auch Rauschen reduziert, um die Herzfrequenz noch besser zu erfassen.

HUAWEI TruSeen 5.0+ sorgt für eine genauere dynamische Herzfrequenzüberwachung, selbst bei hochintensivem Intervalltraining. Durch den verbesserten KI-Algorithmus wird nun auch Rauschen reduziert, um die Herzfrequenz noch besser zu erfassen. Laufindex: Huaweis brandneuer Running Ability Index (RAI) zur Quantifizierung des Laufniveaus und zur Vorhersage von Ergebnissen. Läufer werden durch den Laufleistungsindex bei der Beurteilung ihrer Laufleistung und ihres Laufniveaus unterstützt. Je höher der RAI, desto höher sind die Chancen, die nächste Bestzeit zu erreichen.

Der Laufindex RAI macht Ihre Fortschritte sichtbar. So können Sie effektiv Ihre Laufleistung verbessern. © HUAWEI

14 Tage Akkulaufzeit und schnelles Aufladen: Die DNA der HUAWEI WATCH GT-Serie, um die Akkulaufzeit für die meisten Hochfrequenz- und Intensitätsläufer zu verlängern. Die GT Runner nutzt zudem schnelles Laden mit 10 W und ist innerhalb von nur zwei Stunden von 0 auf 100 % geladen.

Die DNA der HUAWEI WATCH GT-Serie, um die Akkulaufzeit für die meisten Hochfrequenz- und Intensitätsläufer zu verlängern. Die GT Runner nutzt zudem schnelles Laden mit 10 W und ist innerhalb von nur zwei Stunden von 0 auf 100 % geladen. Immer aktives Fitness- und Gesundheits-Tracking: über 100 Sportmodi wie Wandern, Running, Tennis, Surfing und viele mehr. SpO2-Überwachung rund um die Uhr, Schlaf- und Stress-Tracking. Gesünderes Leben dank Erinnerungen z.B. Trinkwasser, tiefes Atmen, frühe Schlafenszeit.

über 100 Sportmodi wie Wandern, Running, Tennis, Surfing und viele mehr. SpO2-Überwachung rund um die Uhr, Schlaf- und Stress-Tracking. Gesünderes Leben dank Erinnerungen z.B. Trinkwasser, tiefes Atmen, frühe Schlafenszeit. Einfach zu bedienen und vielseitiger Look für moderne Läufer: Touchscreen mit drehbarer Krone, intuitiv und intelligent zu bedienen. Durch einfaches Wechseln des Armbands aus einer Auswahl an Farben und Materialien (Silicon, Leder, Nylon, Metall) kann die Uhr nicht nur zum Laufen, sondern auch für den geschäftlichen und legeren Lebensstil vielseitig eingesetzt werden.

HUAWEI x adidas Running: „Run for Love 2022“ mit attraktiven Preisen

Im kompletten Februar steigt die „Run For Love“-Challenge von HUAWEI und adidas. Dabei können Sie tolle Preise gewinnen. © HUAWEI

Bei der Valentinsaktion 2022 von HUAWEI gibt es nicht nur tolle Produkte zu Spitzenpreisen. Zeigen Sie mit HUAWEI und adidas Running Ihre Liebe zum Laufen und gewinnen Sie attraktive Preise. Am 1. Februar startet die „Run For Love 2022“-Challenge. Starten Sie mit Spaß an Bewegung in das neue Jahr. Die Challenge dauert bis zum 28. Februar. Teilen Sie Ihren Laufrekord mit der HUAWEI Community und Sie erhalten bis zu 25 Prozent Rabatt auf Produkte. Nehmen Sie am Laufevent von HUAWEI teil und erhalten Sie so die große Chance, Laufausrüstung von HUAWEI x adidas zu gewinnen. Der Sieger wird in den Flaggship-Store von HUAWEI nach Berlin eingeladen.

Jetzt für „Run For Love 2022“ anmelden!