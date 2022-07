Hugo Boss Badehosen: viele Styles der Top-Marke knallhart reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Die Badehosen von Hugo Boss liegen voll im Trend. Aktuell gibt es zehn Modelle im Sale auf eBay. © eBay

Die Badehosen von Hugo Boss sind absolut im Trend und trocknen recht schnell. Aktuell gibt es bei eBay zahlreiche Modelle im Sale.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Badeshorts von Hugo Boss sind modern und damit genau das Richtige für den modebewussten Mann von heute. Ob schlicht, knallig oder bunt – die Top-Marke, die auch die Fußballer des FC Bayern München ausstattet, präsentiert in ihrem Sortiment viele angesagte Styles. Ob am See beim Stand-Up-Paddling, am Meer oder auf der nächsten Beachparty – mit den Badehosen von Hugo Boss ist Mann bestens gekleidet. Aktuell gibt es bei eBay einige Modelle knallhart reduziert. Sparen Sie auf mehrere Styles 25 Prozent. So werden nur 44,90 Euro anstatt 59,90 Euro fällig. Die Nachfrage nach diesen trendigen BOSS-Badehosen ist groß, seien Sie also schnell. Übrigens: Beim Kauf von 2 Badehosen erhalten Sie zusätzlich 5 Prozent Rabatt.

Hugo Boss Sale – jetzt auf eBay

Hugo Boss Badeshorts im Sale – diese Modelle sind verfügbar

Gleich zehn trendige Styles von Hugo Boss sind aktuell im Sale bei eBay – darunter auch der Bestseller „Starfish“. Die verschiedenen Modelle gibt es in zahlreichen Farben und Größen. Einige Badehosen von Hugo Boss sind in den Größen S bis 2XL erhältlich. Zudem sind mehrere Styles vorrätig. Hier ein Überblick über die Modelle:

Saba

Martinique

Starfish

Killifish

Octopus

Icefish

Thornfish

Jaco

Mooneye

Dolphine

Hugo Boss Sale – jetzt auf eBay

Die Badeshorts werden von Mymilan-Fashionstore angeboten. Der Verkäufer hat schon über 33.000 Artikel auf eBay verkauft und erhielt 99 Prozent positive Bewertungen. Wenn Sie die Badehosen noch heute bestellen, erhalten Sie die Modelle noch in dieser Woche. So kann der Badespaß kommen!