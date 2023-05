Husch husch ins Körbchen: Hundebetten für große Hunde

Betten für Vierbeiner

Ob klein oder groß: Hunde wollen einen gemütlichen Platz zum Schlafen. In diesem Artikel finden Sie Empfehlungen für Hundebetten für große Hunde.

Ein Hund hat viel Energie und lädt diese beim täglichen Gassigehen, Spielen und Toben ab. Danach braucht der Vierbeiner allerdings Ruhe, um wieder zu Kräften zu kommen. Am wohlsten fühlt er sich, wenn er sein ganz eigenes Hundebett hat. Auch wenn Sie mit Ihrem Hund verreisen, hilft es ihm ungemein, sein eigenes Bett dabei zu haben. Doch ein geeignetes Hundebett zu finden, ist für das Herr- oder Frauchen keine leichte Aufgabe. Denn Hunde haben genau wie ihre Besitzer unterschiedliche Bedürfnisse, wenn es um ein bequemes Plätzchen zum Schlafen geht. Es gibt weitere Faktoren die Hundebesitzer beachten sollten – gerade bei großen Hunden.

Worauf Sie beim Kauf achten sollten

Gerade bei großen Hunden müssen Sie natürlich sicherstellen, dass der Vierbeiner auch in das Hundebett passt. Es sollte daher etwas größer sein als Ihr Hund, da er sich sonst eingeengt fühlen könnte.

Wichtig ist auch das Material des Bettes. Wenn Ihr Hund gerne kaut, sollten Sie ein strapazierfähiges Bett auswählen.

Erhöhte Betten können die Luftzirkulation auf allen Seiten des Bettes verbessern und dazu beitragen, dass Ihr Haustier kühl bleibt. Auch wenn Sie planen, das Hundebett im Freien aufzustellen, ist ein erhöhtes Modell besser geeignet, da es weniger anfällig für Schmutz ist.

Es ist definitiv empfehlenswert, dass das Hundebett waschbar ist. Wenn der Bezug sich in der Waschmaschine waschen lässt, ist das Bett viel leichter sauber zu halten.

Wir haben viele unterschiedliche Hundebetten miteinander verglichen. Dafür haben wir Testwertungen und die Bewertungen der Hundebesitzer herangezogen. Im folgenden Abschnitt stellen wir beliebte Hundebetten für große Hunde vor.

Jamaxx orthopädisches Premiuim-Hundebett

+ Jamaxx orthopädisches Premiuim-Hundebett © Jamaxx

Das Hundebett verfügt über eine orthopädische VISCO Schaumstofffüllung mit Memory Effekt. Somit werden die Gelenke Ihres Hundes geschont, was vor allem für ältere Tiere von Vorteil ist. Die hohen Seitenwände schützen Ihren Vierbeiner vor Zugluft und Kälte.

Preis: 139,99 Euro Marke: Jamaxx Pets Größen: 120 x 90 cm (L); 90 x 70 cm (M); 90 x 70 cm (S) Material: Polyester, dicke und weiche Polsterung Waschbarkeit:: bei 30 Grad Bezug abnehmbar: Ja Sonstiges: Extra hohe Seitenränder circa 20 cm

Knuffelwuff-Hundekörbchen

Dank der weichen Polsterung liegt Ihr Hund in diesem Hundebett besonders komfortabel. Die hohen Seitenwände schützen ihn vor Zugluft. Die Bezüge können mithilfe eines Reißverschlusses einfach abgenommen und bei 30 Grad gewaschen werden. Sie haben außerdem die Möglichkeit, separate Ersatzbezüge zu erwerben.

Preis: 85,95 Euro Marke: Knuffelwuff Größen: 120 x 85 cm (XXL); 105 x 75 cm (XL); 85 x 63 cm (M-L) Material: Formstabiles Velours, Füllung aus Schaumstoffflocken Waschbarkeit:: bei 30 Grad Bezug abnehmbar: Ja Sonstiges: Ersatzbezüge separat erhältlich

Brunolie – Odin-Hundebett

+ Brunolie – Odin-Hundebett © Brunolie

Das viskoelastische Hundesofa mit Memory Schaum entlastet die Wirbelsäule und Gelenke Ihres Hundes. Den Plüsch-Bezug können Sie einfach abnehmen und bei 30 Grad in der Waschmaschine waschen. Die Lehne bietet eine gemütliche Kopfablagefläche für Ihren Vierbeiner. Diese kann aber auch abgenommen werden, um die Liegefläche zu vergrößern.

Preis: 159,99 Euro Marke: Brunolie Größen: 120 x 80 cm (L); 100 x 80 cm (M); 80 x 60 cm (S) Material: Stoff Waschbarkeit:: bei 30 Grad Bezug abnehmbar: Ja Sonstiges: Abnehmbare Lehne für mehr Liegefläche

Kleo-Hundekorb von E-dogbed

Das Hundebett verfügt über einen abnehmbaren Bezug aus veganem, tierfreundlichen Polyesterstoff. Dank seiner wasserabweisenden Eigenschaft eignet sich das Kissen ideal für Hunde, die sich beim Gassigehen die Pfoten schmutzig machen.

Preis: 43,99 Euro Marke: E-dogbed Größen: 130 x 110 cm (XL); 110 x 90 cm (L); 90 x 70 cm (M); 80 x 60 (S) Material: Polyester strapazierfähig und robust, Füllung aus Schaumstoffflocken Waschbarkeit:: bei 30 Grad Bezug abnehmbar: Ja Sonstiges: Wasserabweisender Stoff

Norderney-Hundebett von Tante Hilde

+ Norderney-Hundebett von Tante Hilde © Tante Hilde

Der dicke, hohe Rand und das innenliegende weiche Kissen bieten Ihrem Hund einen hohen Liegekomfort. Das Ein- und Aussteigen erleichtert eine halbrunde Einstiegsöffnung auf der Vorderseite. Der abnehembare Bezug kann einfach abgesaugt oder abgewischt werden sowie in der Waschmaschine im Schonwaschgang gewaschen werden.

Preis: 95,95 Euro Marke: E-dogbed Größen: 130 x 110 cm (XL); 110 x 90 cm (L); 90 x 70 cm (M); 80 x 60 (S) Material: Polyester strapazierfähig und robust, Füllung aus Schaumstoffflocken Waschbarkeit: bei 30 Grad Bezug abnehmbar: Ja Sonstiges: Wasserabweisender Stoff

Orthopädisches Hundebett von JOYELF

+ Orthopädisches Hundebett von JOYELF © JOYELF

Das Hundebett mit Memory Schaum passt sich ideal an den Körper Ihres Hundes an. Damit das Bett nicht verrutscht, ist der Boden mit Gummipartikeln versehen. Der Bezug ist abnehmbar und kann in der Waschmaschine gewaschen werden. Dazu gibt es ein Quietschspielzeug als Geschenk.

Preis: 108,90 Euro Marke: JOYELF Größen: 120 x 83 cm (XXL); 102 x 77 cm (XL); 91 x 68 cm (L); 80 x 56 cm (M); 68 x 50 cm (S) Material: Polyester, Memory Schaum Waschbarkeit: bei 30 Grad Bezug abnehmbar: ja Sonstiges: Atmungsaktiv

Was bringen orthopädische Hundebetten?

Orthopädische Hundebetten eignen sich vor allem für alte und kranke Hunde, da es die Wirbelsäule und die Gelenke schont. Idealerweise kaufen Sie aber ein solches Bett schon, bevor Ihr Hund Krankheiten wie Arthrose oder Spondylose entwickelt, um diesen vorzubeugen. Der Memory Schaum passt sich der Körperform Ihres Vierbeiners an, sodass keine Druckpunkte an den Gelenken entstehen. Eine Investition lohnt sich, da ein Hund viel Zeit in seinem Bettchen verbringt. Alte und kranke Hunde schlafen teilweise bis zu 20 Stunden am Tag.

Wie bringe ich meinen Hund dazu im Hundebett zu schlafen?

Wenn Ihr Hund es gewohnt ist, auf dem Teppich oder auf der Couch zu schlafen, wird er sich womöglich nicht sofort in sein Hundebett legen. Versuchen Sie es mit dem „Platz“-Kommando, sobald er in seinem Bett ist und belohnen Sie ihn sofort mit einem Leckerli. Jedes Mal, wenn der Vierbeiner sich von selbst reinsetzt, wiederholen Sie dies. Auch nachts, wenn er versucht in Ihr Bett zu kommen, zeigen Sie ihm sein eigenes Plätzchen – mit der Zeit gewöhnt er sich ans Hundebett. Da sich Ihr Hund in Ihrer Nähe wohler fühlt, stellen Sie den neuen Schlafplatz zumindest in der Gewöhnungsphase unweit von Ihrem Bett auf.