Besser als das Deutschandticket: ab 9,90 € im ICE reisen – buchbar nur noch bis 31. Juli

Von: Nina Dudek

Teilen

Ob Urlaub mit der Familie oder Besuch bei Freunden: Mit dem Sparangebot der DB reisen Sie diesen Sommer extra günstig – auch im ICE. © nd3000/PantherMedia

Super Sommer-Aktion der Deutschen Bahn – nur buchbar bis 31. Juli und so lange Vorrat reicht: Reisen Sie ab 9,90 Euro im ICE durch Deutschland. Kinder bis 14 Jahre reisen gratis.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Das beliebte 49-Euro-Ticket der Bahn bekommt im Sommer Konkurrenz. Denn mit dem Super Sparpreis reisen Sie im Aktionszeitraum schon ab 9,90 Euro im ICE. Wie das geht, lesen Sie hier.

Hier besten Sparpreis finden

✅ Buchbar bis 31. Juli für Reisen bis 9. Dezember ✅ Zusätzlich 25 % Rabatt mit der BahnCard 25 oder mit der BahnCard 50 ✅ Kinder bis 14 Jahre reisen kostenfrei ✅ Gibt es in der App DB Navigator, in DB Reisezentren und am DB Automaten ✅ Gültig innerhalb Deutschlands im ICE und IC/EC

Die Super Sparpreis Aktion gilt je nach Verfügbarkeit auf kürzeren, innerdeutschen Fernverkehrsstrecken im ICE. Auf ausgewählten, längeren Strecken innerhalb Deutschlands gibt es Tickets ab 14,90 Euro. Die Tickets sind von Umtausch und Stornierung ausgeschlossen. Das Angebot gilt bis zum 31.07.2023 und ist gültig für Reisen bis zum 9. Dezember 2023.

Hier 49-Euro-Ticket kaufen

Sie möchten deutschlandweit für nur 49 Euro mit der Bahn fahren? Dann ist das 49-Euro-Ticket das Richtung für Sie. Kreuz und quer durch die Bundesrepublik – und nur einmal zahlen.

Tipp für alle über 65 Jahre – der Super Sparpreis für Senioren

Der Super Sparpreis Senioren - für alle ab 65

Reisen Sie auf ausgewählten Strecken innerhalb Deutschlands schon ab 15,90 Euro. Senioren und Seniorinnen profitieren bei der Deutschen Bahn von attraktiven Rabattangeboten.

✔️ 25 % Rabatt mit der BahnCard 25 oder mit der BahnCard 50 ✔️ Kinder bis 14 Jahre reisen kostenfrei in Begleitung mit ✔️ DB Gepäckservice einfach zubuchbar



Zum Sparangebot

SummerRail – Sommerurlaub mit der Bahn

Egal ob Sie den Sommer in der Natur, am Wasser oder in der Stadt verbringen möchten, mit SummerRail beginnt Ihr Urlaub schon mit einer klimafreundlichen Anreise. Hier finden Sie viele der schönsten Sommerdestinationen Europas mit guter Bahnanbindung - und gesicherter Mobilität vor Ort für Reisende ohne Auto.

Zu den Angeboten