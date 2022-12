Indoor Cycling: der große Heimtrainer-Vergleich

Von: Philipp Mosthaf

Indoor Bikes bieten die perfekte Alternative zum Outdoor-Sport. Die Indoor-Bikes unterscheiden sich hinsichtlich Ausstattung und Funktionen. © Robert Przybysz/Imago

Schlechtes Wetter? Keine Ausrede, wenn ein Indoor Bike bereitsteht. Fahrrad-Ergometer sind die perfekten Heimtrainer, um zu Hause ordentlich ins Schwitzen zu kommen.

Fit werden oder bleiben war selten so einfach: Rein in die Sportklamotten, Musik auf die Ohren oder Fernseher an – und rauf aufs Rad. Mitten im Wohnzimmer! Dass die modernen Fitness-Bikes rein gar nichts mehr mit „Rehasport“ zu tun haben, beweisen die Modelle im Vergleich.

Indoor-Cycling ist die perfekte Alternative, um sich im perfekt ausgestatteten Home Gym fit zu halten. Ob nun die Fitnessstudios geschlossen haben oder Radfahren aufgrund des schlechten Wetters nicht möglich ist, viele Sportler schwingen sich auf die Indoor Bikes und radeln in den eigenen vier Wänden. Indoor-Bikes unterscheiden sich in Funktionen und Ausstattung. Doch worauf müssen Sie beim Kauf eines Indoor Bikes für zu Hause achten? Wir haben die besten Modelle im Vergleich.

Heimtrainer im Vergleich: Darauf sollten Sie achten

Fahrradergometer besitzen eine bestimmte Schwungmasse; mindestens 18 kg sollten es sein. Der Widerstand wird über die Bremse gesteuert. Hier gibt es Unterschiede zwischen Magnet- und Scheibenbremsen . Scheibenbremsen bieten einen höheren Widerstand, die Magnet-Varianten agieren dagegen besonders leise.

. Scheibenbremsen bieten einen höheren Widerstand, die Magnet-Varianten agieren dagegen besonders leise. Antriebsart: Hometrainer funktionieren mit Ketten- oder Riemenantrieb. Der Kettenantrieb ist dabei mit dem Antrieb eines normalen Straßenrads zu vergleichen. Der Riemenantrieb ist bei Indoor-Bikes Standard und setzt auf widerstandsfähiges Gummi. Vorteil: Er ist deutlich leiser, benötigt weniger Wartung und ist widerstandsfähiger.

Hometrainer funktionieren mit Ketten- oder Riemenantrieb. Der Kettenantrieb ist dabei mit dem Antrieb eines normalen Straßenrads zu vergleichen. Der Riemenantrieb ist bei Indoor-Bikes Standard und setzt auf widerstandsfähiges Gummi. Vorteil: Er ist deutlich leiser, benötigt weniger Wartung und ist widerstandsfähiger. Material: Der Hometrainer sollte aus rostfreiem Material bestehen und beständig gegen Schweiß sein. Pulverbeschichtete Oberflächen sind wesentlich kratz-, stoß- und schlagfester als lackierte Oberflächen. Hochwertige Indoor-Bikes sind mit einem Ledersattel ausgestattet. Der Lenker sollte aus rutschfestem und schweißabsorbierendem Schaumstoff sein.

Der Hometrainer sollte aus rostfreiem Material bestehen und beständig gegen Schweiß sein. Pulverbeschichtete Oberflächen sind wesentlich kratz-, stoß- und schlagfester als lackierte Oberflächen. Hochwertige Indoor-Bikes sind mit einem Ledersattel ausgestattet. Der Lenker sollte aus rutschfestem und schweißabsorbierendem Schaumstoff sein. Computer: Indoor-Cycling verbindet intensive Ausdauereinheiten mit Musik. Dabei gibt es unterschiedliche Leistungslevel, oft führt ein Instruktor durch den Kurs. Auf dem Bildschirm sollten folgende Daten angezeigt werden: Puls/Herzfrequenz, Leistung in Watt, Kalorienverbrauch, Distanz, Zeit, Geschwindigkeit

Indoor-Cycling verbindet intensive Ausdauereinheiten mit Musik. Dabei gibt es unterschiedliche Leistungslevel, oft führt ein Instruktor durch den Kurs. Auf dem Bildschirm sollten folgende Daten angezeigt werden: Puls/Herzfrequenz, Leistung in Watt, Kalorienverbrauch, Distanz, Zeit, Geschwindigkeit Belastbarkeit: Der Vergleich verschiedener Heimtrainer macht deutlich, dass Indoor-Bikes für ein bestimmtes maximales Körpergewicht geeignet sind. „Pfundige“ Personen müssen sich aber keine Sorgen machen: Die meisten Bikes halten ein Gewicht von 150 bis 180 Kilogramm problemlos aus.

Der Vergleich verschiedener Heimtrainer macht deutlich, dass Indoor-Bikes für ein bestimmtes maximales Körpergewicht geeignet sind. „Pfundige“ Personen müssen sich aber keine Sorgen machen: Die meisten Bikes halten ein Gewicht von 150 bis 180 Kilogramm problemlos aus. Die Schwungmasse ergibt sich aus dem reinen Gewicht der Schwungscheibe und dem Gewicht der Komponenten, die beim Treten in Bewegung gesetzt werden. Die Schwungmasse sollte mindestens 18 Kilogramm betragen. Leistungsstärke Modelle bieten 22 bis 26 kg. Je größer der Wert, desto reibungsloser und flüssiger ist das Indoor-Cycling.

ergibt sich aus dem reinen Gewicht der Schwungscheibe und dem Gewicht der Komponenten, die beim Treten in Bewegung gesetzt werden. Die Schwungmasse sollte mindestens 18 Kilogramm betragen. Leistungsstärke Modelle bieten 22 bis 26 kg. Je größer der Wert, desto reibungsloser und flüssiger ist das Indoor-Cycling. Extras: Achten Sie beim Kauf eines Hometrainers auch auf zusätzliche Ausstattungen wie Trinkflaschenhalterung, Halterung für Smartphones oder Tablets, Transportrollen, Pulsmessung oder eine Bluetooth-Verbindung.

Ein Test für Indoor Bikes gibt es von Stiftung Warentest noch nicht. Wir haben daher den Vergleich von Computerbild als Basis für unseren Artikel verwendet. Im Folgenden sehen Sie drei empfehlenswerte Modelle.

Sportstech Indoor-Speedbike SX200 Hometrainer im Vergleich

Sportstech Indoor-Speedbike SX200 © Amazon Produktbild

Pulsmessung Pulsgurt & Handsensoren Schwungmasse 22 kg Computer Video-Events und Multiplayer-App Extras Trinkflaschenhalterung, Transportrollen, Tablethalterung, Vorrichtung für Klickschuhe, kompatibel mit Apps Maximalgewicht 125 kg Preis 518 €

Heimtrainer-Vergleich: Sportstech Indoor-Bike SX400

Sportstech Indoor-Bike SX400 © Amazon Produktbild

Pulsmessung Pulsgurt & Handsensoren Schwungmasse 22 kg Computer Video-Events und Multiplayer-App Extras Trinkflaschenhalterung, Transportrollen, Anti-Rutsch-Pedale Maximalgewicht 150 kg Preis 599 €

Im Vergleich: Heimtrainer Dripex Indoor-Bike

Dripex Indoor-Bike. © Amazon Produktbild

Pulsmessung Handsensoren Schwungmasse 8 kg Computer LCD-Display Extras Anti-Rutsch-Pedale, Transportrollen Maximalgewicht 150 kg Preis 229,99 Euro