Apple iPad (2021): Das Tablet der 9. Generation jetzt zum Rekord-Tiefpreis – nur für kurze Zeit

Das iPad (9. Generation) gibt es jetzt mit 64 GB zum unschlagbaren Preis bei eBay. Das iPad ist mit ultraschnellem Prozessor und einem beeindruckenden Display ausgestattet.

Das iPad 9. Generation überzeugt mit starker Performance und Grafik-Power und guten Akkuleistung und verfügt über jede Menge Funktionen und Ausstattungsmerkmale. Das Apple-Tablet aus dem Jahr 2021 ist die preisgünstige Alternative unter den Tablets des US-Unternehmens. Nun setzt eBay nochmals einen obendrauf: Denn nur für kurze Zeit gibt es das iPad 9. Generation zum absoluten Rekord-Tiefpreis. Aktuell bezahlen Sie für das Tablet mit 64 GB schlappe 328,50 € inkl. Versand. Bei keinem anderen Online-Händler wird das Modell günstiger angeboten. Wie das möglich ist? Mit dem Gutscheincode POWERTECH22 sparen Sie derzeit 10 %. Einfach den Code im Bezahlvorgang eingeben und schon können Sie sparen. Übrigens: Das iPad Air (2022) wurde im großen Tablet-Test zum Testsieger gekrönt.

Apple iPad: nur 328,50 € – jetzt ansehen!

Das Apple iPad 9. Generation erweist sich im Test einmal mehr als leistungsstarkes, aber in vielen Bereichen durchschnittliches Tablet. Äußerlich wurde die Neuauflage im Vergleich zum Vorgänger fast gar nicht verändert. Apple hält auch an einigen Designentscheidungen fest, die bei den anderen Modellen im Sortiment bereits verschwunden sind – beispielsweise an der Lightning-Schnittstelle. Einige Aspekte der Ausstattung wurden aber verbessert, auch der Akku überzeugt. Das Display performt eher mittelmäßig. Dafür ist das iPad 9 die preisgünstige Wahl im Tablet-Sortiment von Apple.