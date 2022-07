Apple iPad Air der 5. Generation: aktuelles Tablet zum Rekord-Tiefpreis

Von: Philipp Mosthaf

Das neue iPad Air (5. Generation) kommt mit schnellem M1-Prozessor und optionalem 5G-Mobilfunk. © Apple Inc./dpa-tmn

Das iPad Air 5 ist das aktuellste Tablet aus dem Hause Apple. Das 2022er-Modell gibt es nun erstmals unter 600,- Euro bei eBay. Nur für kurze Zeit!

Apple-Fans aufgepasst. Bei eBay gibt es aktuell zahlreiche Geräte des US-Unternehmens stark reduziert. Insbesondere Tablets gibt es zu fast unschlagbaren Preisen. So ist das iPad 2021 stark reduziert, auch das iPad Pro 11 (2021) gibt es zum Tiefpreis. Nach den beiden Modellen gibt es bei eBay nun auch die dritte Variante des iPads stark reduziert. Für das iPad Air 5 (2022) werden aktuell erstmals unter 600,- Euro fällig. Dank Gutscheincode TECHNIKSOMMER sparen Sie 10 %. So gibt es das Apple iPad Air 5 für nur 579,- Euro. Das ist aktuell der günstigste Preis im Netz.

Mit der fünften Generation des iPad Air liefert Apple eine konsequente Weiterentwicklung ihrer „Mittelklasse“, die dank des hauseigenen M1-Prozessors in Sachen Performance im Test nochmal einen drauflegt. Das iPad Air übertrifft in dieser Hinsicht sämtliche aktuellen Android-Tablets und lässt sich nur von den Pro-Modellen übertrumpfen. Auch das 10,9 Zoll große IPS-Display kann im Test überzeugen. Es bietet eine hohe Auflösung und Helligkeit sowie schöne Farben. Die Verarbeitung ist gewohnt hochwertig, während die Ausstattung mit 5G-Mobilfunk, starken Kameras, vier Lautsprechern und TouchID zu punkten weiß.

Apple iPad Air 5 (2022): die technischen Details

Modelljahr 2022 Speicherplatz 64 GB Arbeitsspeicher 8 GB RAM Prozessor M1-Chip mit Neural Engine Display Liquid Retina Display Displaygröße 10,9 Zoll Auflösung 2360 x 1640 px bei 264 ppi Kamera 12 MP Weitwinkelkamera Frontkamera 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera Abmessungen H x B x T 24,76 x 17,85 x 0,61 cm Gewicht 461 g

Das iPad Air 5 hat eine Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus und ist daher ideal für Videokonferenzen. Zudem ist das 2022er-Modell mit dem Apple Pencil 2. Generation kompatibel. Somit sind auch Content Creator und Studierende mit dem Apple Tablet bestens ausgerüstet. Dank des Lithium-Ionen-Akkus ist Surfen bis zu 10 Stunden problemlos möglich.