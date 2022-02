iPad Air 5. Generation: Wann erscheint das neue Apple-Tablet?

Apple hat bereits unzählige Generation und Versionen des iPads auf den Markt gebracht. 2022 soll das neue iPad Air kommen. © Amazon Produktbild

Apple lieferte 2021 zahlreiche neue Produkte, wie etwa das iPhone 13. Doch eine neue Version des iPad Air war nicht dabei. Hier erfahren, wann die 5. Generation erscheinen soll.

Die Welt blickte im September des letzten Jahres gespannt nach Cubertino. Apple-Jünger, Tech-Fans und die Fachwelt warteten gespannt auf die neuen Produkte von Apple. Mit dem iPhone 13* lieferte das US-Unternehmen gleich das echte Highlight. Weitere neue Bestseller wie das iPad Pro sowie der iMac wurden bereits Mitte des Jahres vorgestellt. Doch Fans des iPad Air warteten vergeblich auf die neue fünfte Generation. 2022 soll es so weit sein, darüber ist sich die Fachpresse einig. Doch was dürfen wir vom iPad Air der 5. Generation erwarten?

iPad Air 5. Generation: Wann erscheint das Tablet?

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Apple das iPad Air der 4. Generation veröffentlichte. Im Oktober 2020 kam das bis dato aktuelle Air auf den Markt. Nachdem die ersten drei Generationen des iPad Air einen ähnlichen Look gehabt hatten, überraschte Apple bei der 4. Generation mit einem neuen Design, mehr Power sowie einem Fingerabdrucksensor. In Fachkreisen war daher schon vom iPad Pro Lite die Rede.

2022 soll nun das Apple iPad Air 5 erscheinen, wie das US-Portal techradar.com berichtet. Bis zu 18 Monate nach der 4. Generation soll es dauern, ehe das neue iPad Air auf den Markt kommt. Dies würde bedeuten, dass wir uns noch im ersten Halbjahr 2022 auf das Tablet freuen können. Jedoch schwebt über allem der Chipmangel, was zu Engpässen und Lieferausfällen führen kann.

iPad Air 5. Generation: Was kann das neue Tablet?

Apple iPad Pro 11 – so soll auch das neue iPad Air 5 aussehen. © Amazon Produktbild

Laut Bloomberg soll nicht nur das iPad Air in einer neuen Version erscheinen, auch das iPad kommt in einer neuen Variante auf den Markt, zudem steht ein umfangreiches Update für das iPad Pro an. Das iPad Air der 5. Generation soll zudem ein Redesign erhalten und mit der drahtlosen Ladefunktion ausgestattet werden. Auch in Sachen Leistung gibt es einen Schub: A15 Bionic-Chip, 5G und Center Stage. Techradar will außerdem von einer extra Kamera erfahren haben, das Ultraweitwinkel-Objektiv soll hinzugefügt werden. Weitere Ausstattungen sollen vier Stereo-Lautsprecher sein. Beim Design orientiere sich die Entwickler wohl am iPad Pro 11 (2021), jedoch ohne Face ID. (pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.