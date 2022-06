Apple iPad Air 4. Generation – 2020er-Modell jetzt zum Rekord-Tiefpreis

Von: Philipp Mosthaf

Das iPad Air 4 mit 64 Gigabyte Speicher und Liquid-Retina-Display kommt in einem schlanken und edlen Aluminium-Gehäuse daher. © Apple Inc.

Das iPad Air 4 ist mit Liquid-Retina-Display, 64 GB Speicher und Neural Engine ausgestattet. Nun gibt es das Apple-Tablet so günstig wie noch nie.

Das iPad Air der 4. Generation kommt in einem schlanken, edlen Aluminium-Gehäuse daher. Doch das Apple-Tablet aus dem Jahr 2020 hat noch viel mehr zu bieten und ist für einige User das beste Tablet. Mit ausreichend Arbeitsspeicher, Speicherplatz, einem superschnellen Chip sowie einem hochauflösendem Display bietet das iPad Air 4 alles, was das Herz begehrt. Apple-Fans aufgepasst: Nach dem Apple iPad 9 gibt es nun auch das iPad Air 4 aktuell so günstig wie noch nie.

Wie ist das möglich? Dank eBay refurbished werden neuwertige Produkte zum Spitzenpreis angeboten. So ist das iPad Air 4 ein Ausstellungsstück, das keinerlei Spuren oder Kratzer aufweist. Also quasi wie neu – nur besser, da günstiger. Mit dem Code PROMORESTORE erhalten Sie zudem 50 Euro extra Rabatt. Diesen geben Sie einfach beim Bezahlvorgang ein und schon erhalten Sie das Apple iPad Air 4 für unschlagbare 469,- Euro. Das Tablet ist zudem mit dem Apple Pencil der 2. Generation 🛒 kompatibel. Wie immer gilt: Das Angebot ist nicht lange gültig, seien Sie also schnell.

Das iPad Pro legt mit mehr RAM, einem stärkeren SoC und dem 120-Hz-Display nochmal eins obendrauf, das iPad Air soll dies also keinesfalls ersetzen, sondern Apple setzt gezielte Differenzierungen. Dennoch wird das iPad Air 4 für viele nicht nur das günstigere Produkt sein, sondern auch das sinnvollere. Es bietet für alle Bereiche mehr als genügend Leistung und eignet sich sogar prima zur Bild- oder Videobearbeitung.

Apple iPad Air 4: Das kann das 2020er-Modell

Arbeitsspeicher 4 GB RAM Speicherplatz 64 GB Display Liquid-Retina mit TrueTone Displaygröße 10,9 Zoll / 27,7 cm Prozessor A14 Bionic Chip mit 64‑Bit Desktop­architektur Kamera Kamera mit 12 MP, Frontkamera mit 7 MP 4K-Videoaufnahme ✔️ Konnektivität LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Touch ID ✔️ Anschluss USB-C Erhältliche Farben Space Grau, Silber, Roségold, Sky Blau, Grün Aktueller Preis 469,- Euro