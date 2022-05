iPhone 12 + iPhone 13: jetzt extrem günstig – bis zu 300 Euro sparen

Von: Philipp Mosthaf

Ziemlich farbig: iPhone 13 und 13 Mini gibt es in mehreren Farben von Weiß bis Rot. © Apple Inc./dpa-tmn

Im September 2022 erscheint das neue iPhone 14. Die beiden Vorgängermodelle sind daher oft im Angebot. Bei Amazon gibt es das iPhone 12 und 13 jetzt radikal reduziert.

Die Gerüchteküche brodelt: Wann erscheint das iPhone 14? Und eigentlich lautet die Antwort immer: „The same procedure as every year!“ Denn stets im Herbst stellt Apple seine neuen Produkte vor. So wird es auch beim neuen iPhone 14 sein, dass wohl im September auf den Markt kommt. Für viele Apple-Jünger gibt es allerdings auch schlechte Nachrichten: Das iPhone 14 wird nicht in der Mini-Variante erhältlich sein. Aus diesem Grund sind insbesondere das iPhone 12 Mini und das iPhone 13 Mini sehr gefragt, die kleinen Modelle sind eben auch kostengünstiger. Bei Amazon gibt es jetzt das iPhone 12 sowie das iPhone 13 in fast allen Varianten extrem günstig. Sie sparen bis zu 300 Euro. Wir haben die besten Angebote für Sie. Übrigens: Wussten Sie, dass das iPhone einige geheime Funktionen besitzt?

iPhone 12 im Sale: jetzt bei Amazon zuschlagen

Zahlreiche Modelle des iPhone 12 gibt es aktuell bei Amazon im Angebot. Von der Mini-Variante bis hin zum großen iPhone 12 Pro Max. Sparen Sie jetzt bis zu 300 Euro. Die Modelle sind in den typischen Apple-Farben erhältlich. Beim Speicherplatz können Sie zwischen 64, 128 und 256 GB wählen. Die großen Modelle sind auch mit 512 GB verfügbar.

iPhone 13 stark reduziert: alle Angebote bei Amazon – bis zu 170 Euro sparen

Das iPhone 13 ist das aktuellste Modell aus dem Hause Apple und damit auch etwas teurer als das iPhone 12. Beim 13er verzichteten die Entwickler auf die 64-GB-Variante. Auch beim iPhone 13 geht der Speicherplatz bis 512 GB. Die Pro- und Pro-Max-Modelle können sogar mit 1 TB Speicherplatz ausgewählt werden.

