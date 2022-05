Kompakte Power: Jetzt das iPhone 12 mini refurbished zum Spitzenpreis sichern

Von: Laura Wittstruck

Klein und leistungsstark: das iPhone 12 mini steht seiner großen Schwester in nichts nach. Jetzt gibt es das Smartphone refurbished für nur 429 Euro bei eBay.

Das Smartphone ist heutzutage immer mit dabei – bei den meisten Menschen in der Hosentasche. Perfekt dafür geeignet ist das iPhone 12 mini. Der Bildschirm des Geräts misst gerade einmal 5,4 Zoll (13,72 cm). Trotz der kompakten Optik liefert das iPhone 12 mini eine starke Performance – dafür sorgt der verbaute A14-Prozessor. Auch die Akku-Leistung unterscheidet sich kaum von der des großen iPhone 12. Das kleine Kraftpaket gibt es derzeit als refurbished Artikel besonders günstig: nur 429 Euro kostet das iPhone auf eBay.

Respekt, Apple: Das iPhone 12 mini ist ein echter Power-Zwerg. Die Leistung liegt in praktisch allen Punkten fast exakt auf dem Niveau des größeren iPhone 12.

Was bedeutet refurbished?

Bei eBay gibt es unzählige Technikartikel zu einem unschlagbaren Preis. Bei refurbished Artikeln handelt es sich um B-Ware. Manche Produkte wurden von eBay, ausgewählten Händlern oder den Herstellern selbst überprüft und zertifiziert. Andere Geräte befinden sich in hervorragendem Zustand und weisen quasi kaum Gebrauchsspuren auf. In welchem Zustand sich das Produkt befindet, erfahren Sie stets direkt auf der jeweiligen Artikelseite. Sie erhalten also einwandfreie B-Ware zu einem Spitzenpreis und sorgen gleichzeitig noch für Nachhaltigkeit.