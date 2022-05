iPhone 13: Verschiedene Modelle jetzt besonders günstig mit Rabattcode

Von: Ömer Kayali

Teilen

Das iPhone 13 ist im September 2021 auf den Markt gekommen. © Stanislav Kogiku/Imago

Das iPhone 13 ist mittlerweile deutlich günstiger als zur Markteinführung. Mit Rabattcode erhalten Sie zusätzlich 50 Euro Rabatt.

Mit dem iPhone 13 können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mit der hochwertigen Kamera lassen sich eindrucksvolle Fotos und filmreife Videos produzieren. Darüber hinaus glänzt das Smartphone mit seinem hochwertigen Bildschirm und der ausdauernden Batterielaufzeit. Gegenüber dem Vorgänger-Modell bietet es in jeder Hinsicht Verbesserungen – auch wenn die Unterschiede rein äußerlich nicht erkennbar sind. Seit der Markteinführung sind die Preise für das iPhone 13 gesunken. Bei eBay bekommen Sie verschiedene Modelle in brandneuem Zustand dank dem Rabattcode POWERTECH22 50 Euro günstiger. Wir stellen Ihnen die Angebote im Folgenden vor. Welches die derzeit günstigsten iPhone-Modelle sind, verraten wir in einem separaten Artikel.

iPhone 13 ab 779,- € jetzt bei eBay

iPhone 13 © Apple

Betriebssystem iOS Speicherplatz wahlweise 128 GB oder 256 GB Bildschirm Super Retina XDR Display Bildschirmgröße 6,1 Zoll / 15,5 cm Kamera 12 MP Weitwinkel- und Ultraweitwinkel Frontkamera 12 MP TrueDepth-Frontkamera mit Nachtmodus Akkulaufzeit Bis zu 19 Stunden Videowiedergabe Konnektivität 5G, Bluetooth, WiFi, USB-Lightning, NFC

Das iPhone 13 ist keine Revolution, sondern ein gegenüber dem Vorgänger iPhone 12 in vielen Details verbessertes Smartphone. Dabei ist Apple die richtigen Punkte angegangen: Die Hauptkamera etwa ist deutlich verbessert, das Display ist endlich richtig hell – und bei der Akkulaufzeit hat das iPhone 13 einen großen Sprung gemacht, ist sogar besser als das 13 Pro. Dennoch fehlt weiter eine eigene Tele-Linse. Das 120-Hertz-Display dürften aber nur anspruchsvolle Technikfans vermissen.

So aktivieren Sie den Rabattcode

Fügen Sie das iPhone Ihrem Warenkorb hinzu. Danach klicken Sie auf das Einkaufswagen-Symbol und auf „Zur Kasse“ .

. Käufer mit einem eBay-Konto loggen sich nun ein, aber Sie können auch problemlos mit der Option „Weiter als Gast“ fortfahren.

In der Übersicht Ihres Einkaufs scrollen runter und sehen das Feld „Gutscheine hinzufügen“. An dieser Stelle geben Sie POWERTECH22 ein und der Rabatt wird auf den Einkaufspreis berechnet.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.