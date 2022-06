iPhone XS Max – jetzt für unschlagbare 330,- Euro, ohne Vertrag

Philipp Mosthaf

Das iPhone XS Max verfügt über ein 6,5-Zoll-Display mit OLED-Technik. Auch bei der Performance liefert das Modell ab. © Apple Inc.

Das iPhone XS Max überzeugt durch viel Leistung und ein All-Screen-Display, das brillante Farben und Kontraste liefert. Nun ist das XS Max super günstig zu haben.

Seit September 2018 ist das iPhone XS Max auf dem Markt. Das High-End-Smartphone besticht durch ein ultrascharfes Retina-Display, einem grenzenlosen Bildschirmerlebnis sowie 4K-Aufnahmen. So ist auch das iPhone XS Max knapp vier Jahre nach dem Release eine tolle und preisgünstige Alternative zu den neuen Modellen aus dem Hause Apple. So überzeugt das XS Max auch durchaus in diversen Tests der Fachpresse. Aktuell gibt es das iPhone XS Max mit dem Rabattcode PROMORESTORE zum unschlagbaren Preis von 332,10 Euro bei eBay. Die UVP liegt bei 679,- Euro. Sie sparen also mehr als die Hälfte! Wie das geht? Ganz einfach mit eBay refurbished! Hierbei handelt es sich um neuwertige Artikel, die von zertifizierten Händlern geprüft und getestet werden. Das iPhone XS Max befindet sich in einem Top-Zustand und funktioniert zu 100 %. Quasi wie neu – nur besser.

iPhone XS Max: die technischen Details auf einen Blick

Arbeitsspeicher / RAM 4 GB Speicherplatz 64 GB Prozessor Hexa-Core A12 Bionic Chip Display All‑Screen OLED Multi-Touch Super Retina HD Display Auflösung 2688 x 1242 px Display-Eigenschaften HDR, True Tone, großer P3-Farbraum, 3D-Touch Displaygröße 6,5 Zoll / 16,51 cm Kontrastverhältnis 1.000.000:1 Max. Helligkeit 625 cd/m² Kamera 12 Megapixel Dual‑Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv 4K-Videos ✔️ Akkukapazität 3.174 mAh Abmessungen H x B x T 15,75 x 7,74 x 0,77 cm Gewicht 208 g Wasserschutz IP68 Erhältliche Farben Silber, Gold, Space Grau

Im Test überzeugt der große Bruder des iPhone XS mit einer Leistung der Spitzenklasse. Das riesige 6,5-Zoll-Display mit OLED-Technik ist scharf und farbstark, die Performance ist herausragend und auch die Kamera liefert sehr gute Fotos. Wäre da nicht die schwache Akkulaufzeit und die umso längere Ladezeit.