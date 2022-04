Jamie Oliver Pfannen – verschiedene Bestseller bis zu 61 % reduziert

Starkoch Jamie Oliver arbeitet seit vielen Jahren mit Tefal zusammen.

Die Tefal-Pfannen aus der Jamie-Oliver-Produktserie zählen zu den absoluten Bestsellern auf dem Markt. Die Pfannen sind für alle Herdarten geeignet. Aktuell sparen Sie bis zu 61 %.

Für leckere Gerichte benötigt man qualitativ hochwertige Geräte in der Küche. Zum einen macht das Kochen gleich viel mehr Spaß, zum anderen versprechen viele Markenartikel eine gesunde Zubereitung. Insbesondere bei Bratpfannen spielt die Beschichtung eine sehr wichtige Rolle. Nur Pfannen, die frei von Schadstoffen wie PFOA, Blei und Kadmium sind, sind gesundheitlich auch unbedenklich*. Natürlich gibt es auch Unterschiede zwischen Pfannen aus Keramik, Gusseisen oder Edelstahl. Die Bratpfannen von Tefal aus der Jamie-Oliver-Reihe zählen zu den Bestsellern auf dem Markt und dürfen eigentlich in keinem Haushalt fehlen. Zusammen mit TV-Koch Jamie Oliver entwickelte Tefal Spitzenprodukte, die über jede Menge Funktionen verfügen. Aktuell sind einige Modelle bis zu 61 Prozent reduziert.

Tefal-Pfannen von Jamie Oliver: Die Deals im Überblick

Tefal Jamie Oliver Cook‘s Direct On Bratpfanne: bis zu 61 % reduziert

Tefal Jamie Oliver Cook‘s Direct On Bratpfanne aus Edelstahl © Amazon Produktbild

Tefal Jamie Oliver Cook‘s Direct On Bratpfanne 28 cm: nur 44,99 € statt 109,99 €

Tefal Jamie Oliver Cook‘s Direct On Bratpfanne 2-teiliges Set: nur 74,99 € statt 189,99 €

Tefal Jamie Oliver Cook‘s Direct On Bratpfanne 3-teiliges Set: nur 89,99 € statt 119,99 €

Material Edelstahl Induktionsgeeignet ✔️ Durchmesser 20/24/28 cm Temperaturanzeiger Thermo-Signal ✔️ Backofengeeignet bis zu 210 °C Spülmaschinenfest ✔️ Antihaftversiegelung mit Titanverstärkung ✔️ Frei von PFOA, Blei und Kadmium ✔️ Bewertung 4,7 von 5 ⭐(5.650 Bewertungen)

Was bedeutet das Thermo-Signal?

Pfannen von Tefal sind mit dem Thermo-Signal ausgestattet. Der Temperaturanzeiger befindet sich in der Mitte der Pfanne und zeigt an, wann die Pfanne die ideale Temperatur besitzt, um mit dem Braten zu beginnen. Die Sanduhr des Temperaturindikators verschwindet, sobald die perfekte Hitze erreicht ist. Hobbyköche und Profis wissen damit ganz genau, wann sie mit dem Braten starten können. So erzielen Sie perfekte Bratergebnisse.

Tefal Ingenio by Jamie Oliver 3-teiliges Set: jetzt 48 % reduziert

Tefal Ingenio by Jamie Oliver 3-teiliges Pfannen-Set © Amazon Produktbild

Tefal Ingenio by Jamie Oliver 3-teiliges Set: nur 79,99 € statt 152,99 €

Lieferumfang 2x Pfannen + abnehmbarer Griff Funktionen Kochen, Braten, Backen, Servieren Material Boden aus Edelstahl, Kern aus Aluminium, ferromagnetische Bodenplatte aus Edelstahl Induktionsgeeignet ✔️ Durchmesser 24 & 28 cm Temperaturanzeiger Thermo-Signal ✔️ Backofengeeignet bis zu 250 °C (ohne Griff) Spülmaschinenfest ❌ Frei von PFOA, Blei und Kadmium ✔️ Bewertung 4,7 von 5 ⭐(2.521 Bewertungen)

Tefal Jamie Oliver Grillpfanne: jetzt 51 % reduziert

Tefal Jamie Oliver rechteckige Grillpfanne © Amazon Produktbild

Tefal Jamie Oliver Grillpfanne: nur 64,99 € statt 131,99 €

Material Hochwertiger Aluguss Induktionsgeeignet ✔️ Maße 23 x 27 cm Temperaturanzeiger Thermo-Signal ✔️ Backofengeeignet bis zu 175 °C Spülmaschinenfest ❌ Frei von PFOA, Blei und Kadmium ✔️ Bewertung 4,6 von 5 ⭐(593 Bewertungen)

