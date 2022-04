JBL Xtreme 2 und Co. – Musikbox und viele Kopfhörer extrem reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Mit der JBL Xtreme 2 Partybox und den JBL-Kopfhörern genießen Sie stundenlangen Musikgenuss. Sparen Sie jetzt bis zu 58 Prozent.

Beim Thema Musikbox führt kein Weg an JBL vorbei. Die Produkte des Unternehmens aus Los Angeles sind stark gefragt. Kein Wunder, denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr stark. Auch in puncto Qualität belegen die Bluetooth-Lautsprecher* und Kopfhörer von JBL stets die vorderen Plätze. Aktuell können Sie auf die JBL Xtreme 2 Musikbox und einige Bluetooth-Kopfhörer bis zu 58 Prozent sparen. Bei uns finden Sie die besten Deals.

JBL Xtreme 2 Musikbox: nur 199,99 € statt 299,- €

Was ist JBL Connect+?

Starten Sie die größte Party! Mit JBL Connect+ können Sie bis zu 100 Musikboxen und Lautsprecher via Bluetooth miteinander koppeln. So hören Sie dieselbe Musik in unterschiedlichen Räumen. Ob im Haus, im Garten oder am Pool – durch die Vielzahl der Boxen genießen Sie ein deutlich besseres Musikerlebnis und werden von allen Seiten beschallt. Durch die Kopplung werden zudem die Schwächen von anderen Boxen ausgeglichen.