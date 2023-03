Jetzt 33 % sparen: WMF Bueno Wasserkocher

Von: Julia Schuster

Der WMF Wasserkocher Bueno überzeugt durch elegantes Design und schnelles Aufkochen. © WMF

Ein Wasserkocher ist eines der am häufigsten benutzten Haushaltsgeräte. Sparen Sie jetzt 20 Euro beim Kauf eines WMF Bueno Wasserkochers bei eBay.

Wasserkocher zählen zu den fast täglich genutzten Haushaltsgeräten. Sowohl für Kaffee, Tee oder zum Kochen – heißes Wasser benötigt man andauernd in der Küche. Mit einem Wasserkocher ist das Wasser in wenigen Minuten erhitzt. Beim Kauf gibt es verschiedene Dinge zu beachten.

Der Hersteller WMF ist für hochwertige Haushaltswaren bekannt. Von der Vorbereitung übers Kochen bis hin zum Essen und Trinken – die Marke steht für Küchengeräte von höchster Qualität. Aktuell ist der WMF Wasserkocher Bueno bei eBay stark reduziert. Sparen Sie satte 33 Prozent, wenn Sie jetzt zuschlagen.

Der WMF Wasserkocher Bueno besteht aus Edelstahl und verfügt über ein verstecktes Edelstahlheizelement. Mit 2.400 Watt erhitzt er bis zu 1,7 Liter Wasser in kürzester Zeit. Die äußere Wasserstandsanzeige ist durch die Beleutung besonders gut zu erkennen. Den Kalk-Wasserfilter können Sie zum Reinigen einfach herausnehmen und wieder einsetzen. Er verfügt außerdem über einen Trockenlauf- und Überhitzungsschutz sowie eine Kochstoppautomatik.

Material Edelstahl Leistung maximal 2.400 Watt Fassungsvermögen 1,7 Liter Besonderheiten Herausnehmbarer Kalk-Wasserfilter, beleuchtete Wasserstandsanzeige

Nur 39,99 € statt 59,99 € zahlen

So reinigen Sie Ihren Wasserkocher mit einem einfachen Hausmittel

Bei häufigem Gebrauch können sich Kalkrückstände im Wasserkocher bilden. Entfernen Sie diese mit einfachen Hausmitteln. Verrühren Sie zwei Esslöffel Essigessenz mit Wasser in einer Tasse und geben Sie den Inhalt in den Wasserkocher. Schalten Sie das Gerät an und lassen Sie die Mischung aufkochen. Anschließend lassen Sie den Wasserkocher mit der Mischung eine halbe Stunde lang stehen. Danach können Sie die Mischung wegschütten und den Wasserkocher gründlich auswaschen.

Wem der Essiggeruch zu unangenehm ist, kann den Wasserkocher auch mit Zitronensäure entkalken. Beachten Sie dabei: Zitronensäure darf nicht erhitzt werden! Denn bei Hitze verbindet sich die Säure mit dem Kalk zu einem Calcium-Citrat-Komplex, der nicht mehr entfernt werden kann. Achten Sie auch auf die Dosierung: Ein bis zwei Esslöffel Zitronensäurepulver kommen auf einen Liter Wasser. Lassen Sie die Mischung maximal drei bis vier Stunden einwirken und spülen Sie den Wasserkocher anschließend gründlich aus.