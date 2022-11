Kärcher-Angebote zum Black Friday – Hochdruckreiniger und Co. radikal reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Mit einem Kärcher Fenstersauger lassen sich Fenster schnell und streifenfrei reinigen. Der WV 6 Plus und weitere Kärcher-Produkte gibt es am Black Friday radikal reduziert. © Kärcher

Der Black Friday liefert starke Kärcher-Angebote. Vom Hochdruckreiniger über Akku-Fenstersauger bis hin zur Kehrmaschine. Hier finden Sie die besten Deals.

Pünktlich zum Jahresausklang und vor den Feiertagen können Sie Ihr Hab und Gut auf Vordermann bringen – dafür sorgt der Black Friday 2022! Das Shopping-Highlight liefert hochleistungsstarke Reinigungsprodukte von Kärcher zu sensationellen Preisen. Ob nun der Bestseller unter den Hochdruckreinigern, Fenstersauger oder Terrassenreiniger – Kärcher ist führender Hersteller, wenn es um die Reinigung von Haus, Wohnung, Hof und Garten geht.

Im Folgenden haben wir für Sie die besten Kärcher-Angebote zum Black Friday zusammengestellt. Tipp der Redaktion: Mit unserem Black-Friday-Liveticker verpassen Sie keinen Deal.

Kärcher-Preiskracher zum Black Friday – Hochdruckreiniger K5 bis zu 39 % reduziert

Der Kärcher Hochdruckreiniger eignet sich für Verschmutzungen aller Art. © BAUR.de Produktbild

Kärcher Hochdruckreiniger K5 Premium Smart Control: Mit innovativer Bluetooth-App-Verknüpfung für wertvolle Kärcher-Expertentipps. Via Bluetooth lässt sich der richtige Druck vom Smartphone auf den Hochdruckreiniger übertragen. Der Extra Boost sorgt beim Reinigen für die extra Portion Power bei hartnäckigem Schmutz. Ideal für Fahrzeuge, Gartengeräte, Balkon- und Gartenmöbel, Zäune, Wege, Treppen und Steinmauern.

Nur 300,78 € statt 489,99 € bei Amazon

Kärcher Hochdruckreiniger K5 Power Control: Auch der K5 Power Control liefert dieselbe Hochleistungs-Reinigung wie der Smart Control. Auf dem LED-Display der Pistole wird der Druck angezeigt. Die App von Kärcher ist beim Power Control lediglich Anwendungsberater, eine Übertragung via Bluetooth auf den Reiniger findet nicht statt.

Nur 242 € statt 379,99 € bei OTTO

Kärcher Akku-Fenstersauger zum Tiefpreis – bis zu 37 % sparen

Kärcher WV 6 Plus Fenstersauger © Kärcher

Kärcher Akku-Fenstersauger WV 6 Plus: Der Fenstersauger sorgt mit einer verbesserten Lippentechnologie für eine flexible Reinigung und ist ideal für bodennahe Anwendungen. Mit dem WV 6 Plus gelingt die Fensterreinigung dreimal schneller als mit herkömmlichen Methoden. Die Akkulaufzeit beträgt beachtliche 100 Minuten. Geeignet für alle glatte Oberflächen wie Fenster, Spiegel oder Duschkabinen.

Nur 66 € statt 99,99 € bei OTTO

Kärcher Akku-Fenstersauger WV 2 Plus N: Pro Akkuladung können mit dem WV 2 Plus ungefähr 105 m² gereinigt werden, was rund 35 Fenster entspricht. Dank der LED-Anzeige im Sichtfeld werden Sie über den Ladezustand jederzeit informiert und wissen rechtzeitig, wenn der Fenstersauger geladen werden muss.

Nur 49 € statt 77,49 € bei OTTO