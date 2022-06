Kärcher Fenstersauger WV 6 Plus – Spitzenmodell so günstig wie noch nie

Von: Philipp Mosthaf

Mit Kärcher Fenstersauger WV 6 Plus lassen sich Fenster schnell und streifenfrei reinigen. © Kärcher

Mit dem Kärcher Fenstersauger WV 6 Plus lässt sich ein Fenster ohne Unterbrechung abziehen. Nun gibt es den Fensterreiniger erstmals unter 60 Euro.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

So einfach kann Fenster putzen sein! Mit dem Kärcher Fenstersauger WV 6 Plus können Sie die Fensterscheiben ohne Unterbrechung abziehen und erhalten ein streifenfreies Ergebnis. Die Experten sind vom kompakten Fensterreiniger begeistert. Nun gibt es den Kärcher Fenstersauger WV 6 Plus zum absoluten Top-Preis. Aktuell bezahlen Sie bei eBay nur 59,99 Euro, das sind nochmals rund 18 % weniger. Dieses Angebot ist im Netz unschlagbar, bei anderen Anbietern werden mindestens 63,99 Euro fällig. Wir haben uns den Fensterreiniger genauer angesehen.

Im Test hat der Kärcher WV 6 Plus Fenstersauger absolut überzeugt. Das Gerät liegt leicht in der Hand und ist problemlos über glatte Flächen zu führen. Die verbesserte Absauglippe ist besser zu führen als die bei dem Vorgängermodell. Ein streifenfreies Abziehen auch an den Rändern ist gegeben. Außerdem überzeugt der Kärcher mit einer sehr langen Laufzeit, die auch noch minutengenau im LED Display angezeigt wird.

Kärcher Fenstersauger WV 6 Plus: So gut ist der Fensterreiniger

🟢 kompakte Bauweise

🟢 vielfältige Anwendung: Duschkabinen, Fliesen, Vitrinen, Fenster oder Glastische

🟢 verbesserte Lippentechnologie: ideal für die Reinigung von bodentiefen Flächen

🟢 extrem lange Akkulaufzeit mit 100 Minuten

🟢 LED-Display mit minutengenauer Anzeige der Restlaufzeit

🟢 streifenfreies Arbeiten durch Absauger und Fensterlippe

🟢 sehr leise Arbeitsweise

🟢 Schmutzwassertank mit 150 ml (50 % mehr Volumen als der Kärcher WV 5)

🟢 hygienische und schnelle Tankentleerung: Hände kommen mit dem Schmutzwasser nicht in Kontakt

Kärcher Fenstersauger WV 6 Plus: die technischen Daten

Kärcher WV 6 Plus Fenstersauger © Kärcher

Fläche pro Akkuladung ca. 300 m² Artikelmaße 12,6 x 28 x 31 cm Akkulaufzeit 100 Minuten Ladezeit ca. 170 Minuten Volumen Schmutzwassertank 150 ml Gewicht 800 g Mitgeliefertes Zubehör Schnellladegerät, Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug, Saugdüse Bewertung 4,6 von 5 ⭐