Kaffeevollautomaten unter 500 Euro

Von: Ömer Kayali

Kaffeevollautomaten-Vergleich: Kaffeemaschinen müssen kein Vermögen kosten. © imago stock&people

Per Knopfdruck eine Tasse Kaffee – und das in nur wenigen Sekunden. Ein Kaffeevollautomat macht‘s möglich. In diesem Produktvergleich stellen wir einige Modelle vor, die unter 500 Euro kosten.

Längst muss man für ein Markengerät wie De‘Longhi, Philips oder Siemens kein Vermögen mehr ausgeben! Das zeigt ein Vergleich von Kaffeevollautomaten, die weniger als 500 Euro kosten und trotzdem höchste Qualität abliefern.

Die Investition in einen Kaffeevollautomaten renommierter Marken lohnt sich auf alle Fälle, wie der Kaffeevollautomaten-Test 2022 zeigt, denn hier können Sie sicher sein, dass Sie lange Freude damit haben.

Sorgen Sie also in den eigenen vier Wänden für mehr Abwechslung bei der Heißgetränke-Auswahl. Möglich wird dies mit einem Kaffeevollautomaten. Per Knopfdruck oder mit einem Milchschäumer lässt sich der Kaffee auf die gewünschte Weise zubereiten. Das hat viele Vorteile, aber auch einige Nachteile.

Kaffeevollautomaten-Vergleich: Worauf zu achten ist

Kaffeevollautomaten arbeiten mit hohem Druck, wodurch die Bitterstoffe in den Kaffeebohnen besser herausgefiltert werden. Dadurch ist der Kaffee aromatischer als bei anderen Zubereitungsmethoden. Das Ganze geschieht in der sogenannten Brühgruppe – dem Herzstück der Kaffeevollautomaten.

werden. Dadurch ist der als bei anderen Zubereitungsmethoden. Das Ganze geschieht in der sogenannten – dem Herzstück der Kaffeevollautomaten. Ein Kaffeevollautomat benötigt für die Zubereitung Kaffeebohnen , Milch und Wasser . Das integrierte Mahlwerk zerkleinert die Bohnen frisch. Die Füllmenge ist ausschlaggebend dafür, wie viele Tassen Kaffee zubereitet werden können.

, . Das integrierte Mahlwerk zerkleinert die Bohnen frisch. Die ist ausschlaggebend dafür, wie viele Tassen Kaffee zubereitet werden können. Einige Maschinen verfügen zudem über einen Milchbehälter . Damit die Milch nicht schlecht wird, ist es praktisch, wenn das Behältnis aus dem Gerät entfernt und im Kühlschrank gelagert werden kann. Andere Modelle haben auch integrierte Milchaufschäumer .

. Damit die Milch nicht schlecht wird, ist es praktisch, wenn das Behältnis aus dem Gerät entfernt und im Kühlschrank gelagert werden kann. Andere Modelle haben auch . Ebenfalls wichtig ist, dass der Kaffeevollautomat einen Wasserfilter enthält, damit kalkhaltiges Wasser nicht im Kaffee landet. Empfehlenswert ist außerdem eine automatische Entkalkungsfunktion , damit die Maschine sauber und in Takt bleibt.

enthält, damit kalkhaltiges Wasser nicht im Kaffee landet. Empfehlenswert ist außerdem eine , damit die Maschine sauber und in Takt bleibt. Wer zur Abwechslung einen Tee machen möchte, kann das mit der Heißwasserfunktion. Die meisten Geräte verfügen über eine Taste, mit der dies möglich ist.

Kaffeevollautomaten unter 500 Euro: De‘Longhi Magnifica S

De'Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat © Amazon Produktbild

Die De‘Longhi Magnifica S hat ein leicht verständliches Bedienfeld, über das sich Stärke und Dosierung einstellen lassen. Praktisch: Die Brühgruppe lässt sich zum Reinigen herausnehmen, Wasserfilter und Entkalker sind bereits im Lieferumfang enthalten. Milchschaum für Cappuccino oder Latte macchiato muss separat im mitgelieferten Milchaufschäumer zubereitet werden, da diese Magnifica S keinen integrierten Milchbehälter besitzt.

Preis: 319,99 € Wassertank-Füllmenge: 1,8 Liter Bohnenbehälter-Füllmenge: 250 Gramm Milchsystem: Milchschäumer Kaffee-Variationen per Knopfdruck: keine Zubehör: Wasserfilter, Entkalker

De‘Longhi Magnifica bestellen

Kaffeevollautomaten unter 500 Euro: Philips 2200 Serie EP2220/10

Philips 2200 Serie EP2220/10 Kaffeevollautomat © Amazon Produktbild

Die Philips 2200 Serie war bereits Testsieger bei der Stiftung Warentest. Aromastärke und Menge lassen sich bei der 2200 Serie von Philips über ein Touch-Bedienfeld auswählen, das Keramikmahlwerk kann in zwölf verschiedenen Stufen eingestellt werden. Auch bei diesem Gerät lässt sich die Brühgruppe zum Reinigen entnehmen, Milchschaum muss separat mit dem Milchschäumer aufgeschäumt werden. Die „AquaClean Technologie“ filter das Wasser, wodurch die Maschine je nach Wasserhärte bis zu 5.000 Tassen ohne Entkalkung schafft.

Preis: ab 315 € Wassertank-Füllmenge: 1,8 Liter Bohnenbehälter-Füllmenge: 275 Gramm Milchsystem: Milchschäumer Kaffee-Variationen per Knopfdruck: keine Zubehör: keins

315 € statt 399,99 €

Kaffeevollautomaten unter 500 Euro: De‘Longhi ECAM 23.466.B

De‘Longhi ECAM 23.466.B Kaffeevollautomat © Amazon Produktbild

Wir haben Cappuccino auf Knopfdruck versprochen: Die De‘Longhi ECAM 23.466.B hat voreingestellte Tasten speziell für Cappuccino und Espresso. Nach der Milchzubereitung fügen Sie eine kleine Tasse Espresso hinzu. Der Behälter für die Milch wird vorne platziert und lässt sich leicht wieder entfernen. Auch die anderen Einzelteile wie die Brühgruppe sind einfach auszubauen, wodurch die Reinigung schnell von der Hand geht. Darüber hinaus verfügt die De‘Longhi ECAM über ein automatisches Reinigungsprogramm für die Milchschläuche.

Preis: 409,79 € Wassertank-Füllmenge: 1,8 Liter Bohnenbehälter-Füllmenge: 250 Gramm Milchsystem: Automatisches Milchsystem Kaffee-Variationen per Knopfdruck: Cappuccino, Espresso Zubehör: Wasserfilter, Entkalker

De‘Longhi jetzt bestellen

Kaffeevollautomaten unter 500 Euro: Philips 2200 Serie EP2232/40

Philips 2200 Serie EP2232-40 Kaffeevollautomat © Amazon Produktbild

Auch Philips bietet einen Kaffeevollautomaten mit integriertem Milchsystem an. Die 2200 Serie EP2232/40 hat Tasten für Cappuccino, Espresso sowie normalen Kaffee. Praktisch: Der Milchbehälter liegt vorne und lasst sich so schnell anschließen oder entfernen. Ansonsten bietet die Maschine die gleichen Funktionen, wie das weiter oben im Artikel vorgestellte Philips-Modell. Einige Nutzer weisen allerdings darauf hin, dass dieser Kaffeevollautomat sehr laut ist.

Preis: 409,75 € Wassertank-Füllmenge: 1,8 Liter Bohnenbehälter-Füllmenge: 275 Gramm Milchsystem: Automatisches Milchsystem Kaffee-Variationen per Knopfdruck: Cappuccino, Espresso, Kaffee Zubehör: Wasserfilter

De‘Longhi jetzt bestellen

Kaffeevollautomaten unter 500 Euro im Vergleich: Melitta Purista F 230-102

Melitta Purista Kaffeevollautomat © Amazon Produktbild

Die Maschine verzichtet komplett auf ein Milchsystem und einen Milchschäumer. Somit ist sie für echte Kaffee-Puristen geeignet, die schwarzen Kaffee oder Espresso bevorzugen. Das Mahlwerk aus Edelstahl arbeitet sehr leise, allerdings sind die Einzelteile sehr klein: Der Wassertank fasst nur 1,2 Liter, der Bohnenbehälter nur 125 g und auch die Auffangschale ist schnell voll. Dafür sind die Einzelteile schnell gereinigt und zudem spülmaschinenfest. Ein weiterer Vorteil: Die Purista ist kompakt und nimmt nicht viel Platz ein.

Preis: ab 434,98 € Wassertank-Füllmenge: 1,2 Liter Bohnenbehälter-Füllmenge: 125 Gramm Milchsystem: ohne Kaffee-Variationen per Knopfdruck: Espresso, Kaffee Zubehör: Wasserfilter

434,98 € statt 518,59 €

Kaffeevollautomaten unter 500 Euro: Krups Essential EA8105

Krups Essential EA8105 Kaffeevollautomat © Amazon Produktbild

Die Krups Essential gehört zu den Bestsellern unter den Kaffeevollautomaten. Kaufgrund dürfte vor allem das mitunter günstigsten Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Ein Milchsystem ist hier zwar nicht vorhanden, dafür eine Milchschaumdüse. Diese fällt jedoch recht klein aus und größere Milchkannen haben nur schwer Platz. Mit ihr lässt sich die Milch aber gut direkt in der Tasse aufschäumen. Ansonsten überzeugt die Krups Essential durch die einfache und schnelle Zubereitung von Kaffee und Espresso. Eine automatische Reinigungs- und Entkalkungsfunktion ist ebenfalls vorhanden.

Preis: ab 319 € Wassertank-Füllmenge: 1.7 Liter Bohnenbehälter-Füllmenge: 260 Gramm Milchsystem: Milchschaumdüse Kaffee-Variationen per Knopfdruck: Espresso, Kaffee Zubehör: Wasserfilter

319 € statt 629,99 €

Für wen lohnt sich ein Kaffeevollautomat?

Es gibt viele verschiedene Kaffeevollautomaten mit unterschiedlichen Funktionen. Wer viel Kaffee trinkt und Wert auf aromatischen Geschmack mit wenig Bitterstoffen legt, für den lohnt sich eine Investition. Ob mit oder ohne umfangreichem Milchsystem sollte nach den persönlichen Vorlieben entsprechend entschieden werden. Kaffeevollautomaten sind auf Dauer auch wesentlich günstiger als Maschinen, die mit Kapseln oder Pads arbeiten. Kaffeebohnen kosten weniger.

In diesem Artikel haben wir Kaffeevollautomaten vorgestellt, die unter 500 Euro kosten. Es gibt aber auch anspruchsvollere Maschinen, die einen größeren Funktionsumfang bieten und die vielleicht die Nuancen der Kaffeesorte besser zu Geltung bringen können. Doch solche 1.000-Euro-Geräte kommen nur für echte Kaffee-Experten in Frage. Alle Anderen werden mit den Kaffeevollautomaten aus einer niedrigeren Preiskategorie bestens zurechtkommen.

