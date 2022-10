Intelligenzspielzeug für Katzen: Unterhaltung für clevere Stubentiger

Von: Nina Dudek

Katzenbabys geben sich noch mit einfachem Katzenspielzeug zufrieden. © Molishka88/PantherMedia

Dieses Katzenspielzeug vertreibt vor allem Wohnungskatzen die Zeit. Doch auch bei „Freigängern“ fördert intelligentes Spielzeug Koordination und Intelligenz. Die 5 besten Katzenspiele für kluge Miezen

Katzen sind nach wie vor die beliebtesten Haustiere der Deutschen. Über ein Viertel aller Haustiere sind Stubentiger und vor allem Familien mit Kindern halten sich gerne Katzen. Platz 1 der beliebtesten Katzenrassen in Deutschland ist dabei die „Maine Coon“.

Doch wohin mit Mieze, wenn alle in der Arbeit oder in der Schule sind? Viele Fellnasen dürfen durch eine Katzenklappe selbst ins Freie und auf Wanderschaft gehen. Doch gerade in der Stadt besteht diese Möglichkeit nicht immer ohne Gefahr! Viele besorgte Katzenbesitzer lassen ihre Stubentiger also vorsichtshalber in den vier Wänden – doch dann sollten die Samtpfoten besonders gefördert werden.

Wie sinnvoll ist Intelligenzspielzeug für Katzen?

Im Garten oder in der freien Wildbahn erfahren Katzen viele unterschiedliche Umweltreize. Geräusche, Gerüche, Gefahren, Beute: All das stellt ihre Intelligenz auf vielen Ebenen auf die Probe. Aber nicht jede Katze kann (oder will) nach draußen. Gerade diese Stubentiger in der Wohnung benötigen neben einem guten Kratzbaum fordernde und fördernd Angebote, um in der reizärmeren Umgebung ihre natürlichen Instinkte zu bewahren – oder sogar zu verbessern. Mit Intelligenzspielzeug lässt sich Abwechslung über eine rein motorische Auslastung mit Jagdspielen hinaus schaffen. Und „Draußenkatzen“ können mithilfe dieser Spielzeuge ihre Fähigkeiten ausbauen.

Machen Intelligenzsspielzeige Katzen wirklich klüger?

Wer seine Katze beobachtet, stellt fest, wie aufmerksam diese Tiere sind. Eine Fliege am Fenster, ein fernes Bellen, ein neuer Geruch – ihnen entgeht kaum ein Detail. Sind Katzen also intelligent oder reagieren sie nur mit Instinkten?

Forscher sind dieser Frage in vielen Varianten nachgegangen und es zeigt sich, dass Katzen durchaus eine Art von Intelligenz aufweisen. Sie reagieren auf bestimmte Reize – und das machen sich Intelligenzspielzeuge zunutze, indem sie gezielt diese Reaktionen fördern.

Erkennen kausaler Zusammenhänge: Katzen verstehen das Ursache-Wirkung-Prinzip. Das bedeutet, sie können schlussfolgern, dass sie sich an die Türklinke hängen müssen, um eine Tür zu öffnen.

Katzen verstehen das Ursache-Wirkung-Prinzip. Das bedeutet, sie können schlussfolgern, dass sie sich an die Türklinke hängen müssen, um eine Tür zu öffnen. Assoziationsfähigkeit: Katzen schaffen es, auf erlerntes Wissen und Erfahrungen zurückzugreifen. Das heißt, sie können ihr Wissen nutzen, um auf ähnliche, neuen Situationen zu reagieren.

Katzen schaffen es, auf erlerntes Wissen und Erfahrungen zurückzugreifen. Das heißt, sie können ihr Wissen nutzen, um auf ähnliche, neuen Situationen zu reagieren. Objektpermanenz: Darunter versteht man die Fähigkeit von Katzen zu erkennen, dass Gegenstände außerhalb ihres Sichtfeldes durchaus noch vorhanden sind und sich nicht „in Luft aufgelöst“ haben. Versteckt man ein Spielzeug in ihrer Gegenwart, wird die Katze danach suchen.

Darunter versteht man die Fähigkeit von Katzen zu erkennen, dass Gegenstände außerhalb ihres Sichtfeldes durchaus noch vorhanden sind und sich nicht „in Luft aufgelöst“ haben. Versteckt man ein Spielzeug in ihrer Gegenwart, wird die Katze danach suchen. Zahlenverständnis: Wissenschaftliche Untersuchungen zeigten, dass Miezen – wenn auch in einem sehr begrenzten Umfang – Mengenunterschiede feststellen können.

TIPP: Katzen intelligent fördern mit Clickertraining

Katzen Clicker-Box mit Ratgeber und Clicker © Amazon

Nicht jedes Tier ist gleich intelligent oder talentiert: Aber jeder Katzenbesitzer kann das Beste aus seiner Mieze herauskitzeln! Eine besonders etablierte Möglichkeit, die bereits im Pferdesport benutzt wird, ist das sogenannte Clickertraining. Dabei lernt die Katze mithilfe von Klickgeräuschen präzise und ohne Missverständnisse zu kommunizieren und neue Verhaltensweisen zu üben. Nach dem Prinzip der „positiven Verstärkung“ lernen Fellnasen beispielsweise, Katzenklo oder Katzenklappe zu benutzen oder sich beim Tierarzt entspannt untersuchen zu lassen. Sogar Tricks wie Apportieren können Katzen damit lernen! Clickertrainig kann außerdem bei Aggressivität gegenüber Menschen helfen.

Katzen Intelligenzspielzeuge mit Futter

Nicht nur Liebe geht durch den Magen, sondern auch der Anreiz für so manches Intelligenzspiel. Viele Anbieter arbeiten mit Leckerlis, um Katzen einen möglichst großen Anreiz zu schaffen, auch mal über ihre eigenen Grenzen hinaus zu spielen.

Activity Brain Mover

Beim Trixie Cat Activity Brain Mover gilt es, 4 verschiedene Aufgaben zu lösen. © Amazon

Durch das selbständige Erarbeiten von Leckerlis bzw. Trockenfutter in 4 verschiedenen Übungen erleben Katzen immer wieder kleine Erfolgserlebnisse und bleiben so motiviert bei der Sache. Positiver Nebeneffekt: Wird Trockenfutter nur noch so verabreicht, reduzieren sich Fressmenge und -tempo. Ideal bei übergewichtigen Katzen oder „Schlingern“.

Fördert die Intelligenz weil: die Aufgaben völlig unterschiedlich und nicht vergleichbar sind – 2 x Abdeckkugeln, 4 x Schiebefächer, 1 x Stempel, 1 x Zugfach

Futterlabyrinth

Bei diesem interaktiven Spielzeug für Katzen ist viel Geschicklichkeit gerfagt. © Amazon

Nur geduldige und geschickte Katzen lernen, wie sie das Futter mit den Pfötchen durch das Labyrinth bis zum Ausgang bewegen können. Das futuristische Design passt beispielsweise super zum Katzen-Designermöbel Catrub aus „Die Höhle der Löwen“ und ist dank weicher Kanten völlig ungefährlich für Miezen.

Fördert die Intelligenz weil: hier Mitdenken, vorausschauender Pfoteneinsatz und Planung der nächsten Schritte gefordert sind, um die Leckerlis zu ergattern

Intelligenzspielzeug für Katzen im Test

Sowohl das Katzenmagazin als auch das Haustiermagazin haben umfangreiche Tests vorgenommen und verschiedene Intelligenzspielzeuge unter die Lupe genommen. Einige stellen wir Ihnen heute vor.

Catit Design Senses Superroller

Der Ball im Senses Superroller leuchtet nachts als besondere Herausfordeung im Dunklen. © Amazon

Der Aufbau dieses Spielzeugs lässt sich regelmäßig verändern und bleibt so immer spannend und herausfordernd. Der mitgelieferte Ball hat die ideale Größe und ein perfektes Gewicht, um ihn bewegen zu können. Außerdem leuchtet der bewegungsaktivierte Ball, wenn die Katze nach ihm schlägt: eine große Herausforderung im Dunkeln.

Fördert die Intelligenz weil: Fellnasen den Ball nur durch die Öffnungen in der Tunneldecke haschen können. Das erfordert Konzentration und perfektes Timing.

Supremery Katzenspielplatz

Supremery Katzenspielplatz aus nachhaltigen Materialien © Supremery

In diesem formschönen Designerstück verstecken sich umweltschonend hergestellte Canadian Cat Wellpappe zum Kratzen – und immer wieder neue Überraschungen. Bälle, Glöckchen, Leckerli: Dieses Labyrinth lässt sich nach Herzenslust neu bestücken und stellt Fellnasen somit vor immer neue Herausforderungen. Nur geschickte Pfoten kommen hier ans Ziel.

Fördert die Intelligenz weil: Die 3D-Anordnung und die verschieden großen und geformten Luken fordern räumliches Denken und Geschicklichkeit.

Interaktives Federspielzeug

Funny Cat Feather Magic Box zur Förderung des Beutetriebs. © Mu&C-Mall

Diese FunBox ist zu 100 % aus tierfreundlichen, unbedenklichen Materialien gefertigt. In verschiedenen Zeitintervallen werden Federn zufällig aus den 7 Schlitzen freigegeben – eine echte Simulation des Versteckens von Beutetieren. Automatischer Start und Stopp nach 5 Minuten Inaktivität helfen Energie sparen.

Fördert die Intelligenz weil: der natürliche Jagdtrieb und die Reaktionszeit gefördert werden. Aufmerksamkeit und Schnelligkeit sind hier besonders gefragt.