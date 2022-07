Kenwood Küchenmaschine günstig wie nie: jetzt 60 % Rabatt sichern

Von: Laura Wittstruck

Die Kenwood Küchenmaschine KVC 5401S Chef Elite kommt unter anderem mit einem 3-teiligen Patisserie-Set. © Kenwood

Ob Mixer oder Rührgerät: Die Kenwood Küchenmaschine vereint gleich mehrere Geräte in einem. Hobbyköche bekommen das Gerät zurzeit mit gleich 60 Prozent Rabatt.

Wer gerne in der Küche steht, kennt das Problem: In den Schränken stapeln sich Handrührgerät, Stabmixer und Fleischwolf übereinander. Mit einer Küchenmaschine fallen solche Platzprobleme weg. Dank verschiedener Aufsätze lässt sie sich zum Cocktails mixen genauso benutzen wie zur Herstellung von Rührteigen oder Cremes. Die Marke Kenwood stellt die praktischen Alleskönner bereits seit Jahrzehnten her und steht dabei für hochwertige und langlebige Maschinen. Die Kenwood KVC 5401S gibt es aktuell unschlagbar günstig – auf die Maschine samt Zubehör-Set sparen Sie 60 Prozent.

Kenwood Küchenmaschine: nur 369,90 € statt 935,00 €

Kenwood Küchenmaschine: technische Details auf einen Blick

Gewicht 8,1 kg Kapazität Rührschüssel 4,6 l Zubereitungsmenge 3 kg Teig Leistung 1200 W Anzahl der Geschwindigkeiten 8 Zubehöranschlüsse 3 Zubehör Flachrührer, Schneebesen, Knethaken, Mixeraufsatz Interlock-Sicherheitssystem ✔️ Easy-Lift-Funktion ✔️

Kenwood Küchenmaschine: Welcher Aufsatz für welche Speisen?

Zur Kenwood Küchenmaschine gehört auch eine große Auswahl an Zubehör. Back-Fans freuen sich besonders über das Patisserie-Set, das aus drei Aufsätzen besteht. Der Ballonschneebesen eignet sich etwa, um Sahne für leckere Torten zu schlagen. Auch Eischnee für Baisers erreicht mit dem Rühraufsatz schnell die notwendige Steife. Der Knethaken ist empfehlenswert, wenn Sie einen Hefeteig herstellen – beispielsweise für frische Sonntagsbrötchen oder eine knusprige Pizza. Mit dem K-Haken oder Flachrührer gelingen dagegen etwa Mürbteige oder Kartoffelbrei besonders gut. Fans von deftigen Gerichten verwenden ihn, um Hackfleisch zu vermengen, zum Beispiel für Frikadellen.

Praktisch ist außerdem der Mixeraufsatz aus Glas. Dieser ist hitzebeständig und daher ideal, um Suppen cremig zu pürieren oder Eis zu zerkleinern. Genauso lassen sich damit aber auch klassisch gesunde Smoothies oder Cocktails zubereiten.