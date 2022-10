Löwenkind aus „Die Höhle der Löwen“: Hier gibt es die Kräuterpads für Kinder

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Die Kräuterpads von Löwenkind aus DHDL helfen den Kleinsten bei unterschiedlichsten Beschwerden. © Löwenkind

Löwenkind begeisterte in „Die Höhle der Löwen“ die Investoren. Die Heilkräuterpads für Kinder bewirken bei schlaflosen Nächten und Erkältung wahre Wunder.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Im Oktober 2021 trat Gründerin Simone Hilble mit ihrem Produkt „Löwenkind“ vor die Investoren in „Die Höhle der Löwen“. Die Erfinderin präsentierte mit Löwenkind Heilkräuterpads für Kinder. Die Pads sind einfach in einem dazugehörenden Halstuch zu verstauen und sollen bei unterschiedlichen Wehwehchen wahre Wunder bewirken. Unter der Löwen machte sich Begeisterung breit und so kämpften Dagmar Wöhrl und Nils Glagau um einen Deal. Letztendlich erhielt Wöhrl den Zuschlag, die Investorin sicherte sich 25 Prozent an Löwenkind für 130.000 Euro. Wie Löwenkind funktioniert und Ihrem Kind helfen kann, das lesen Sie hier.

Wie funktioniert Löwenkind aus „Die Höhle der Löwen“?

Das Dreieckshalstuch von Löwenkind ist aus 100 Prozent Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau. Das Halstuch verfügt über eine integrierte Tasche, in der die Kräuterpads verstaut werden. Aufgrund der Körperwärme aktivieren sich die Pads und geben einen wohltuenden Duft ab, der über die Atemwege aufgenommen wird. Die Pads sind mit verschiedenen Kräutern gefüllt. Löwenkind ist für Babys und Kinder geeignet und hilft bei unterschiedlichen Beschwerden:

Zappelzwerg wirkt stabilisierend bei innerer Anspannung.

wirkt stabilisierend bei innerer Anspannung. Das Gute-Nacht-Pad ist eine natürliche Einschlafhilfe und hat eine entspannende Wirkung.

ist eine natürliche Einschlafhilfe und hat eine entspannende Wirkung. Rotznäschen unterstützt bei Erkältung und Schnupfen.

unterstützt bei Erkältung und Schnupfen. Das Wonnebäuchlein kommt bei Blähungen zum Einsatz.

kommt bei Blähungen zum Einsatz. Harmonie stärkt das Wohlbefinden.

stärkt das Wohlbefinden. Das Immun-Stark-Pad kommt ab dem 4. Lebensjahr zum Einsatz und soll das Immunsystem fördern.

kommt ab dem 4. Lebensjahr zum Einsatz und soll das Immunsystem fördern. Schöne Reise hilft bei Reiseübelkeit und hilft bei Autofahrten.

Simone Hilble aus Laupheim hat mit ihrem Start-up „Löwenkind“ in „Die Höhle der Löwen“ großen Erfolg. © Bernd-Michael Maurer/RTL

Die Angebote von Löwenkind aus „Die Höhle der Löwen“ bei Amazon

Löwenkind-Geschenkset mit Halstuch „medi“ sowie den Kräuterpads „Gute Nacht“ und „Rotznäschen“. Das Halstuch ist in den Farben Grau und Rosa erhältlich. Für Kinder von 4 bis 12 Jahren.

Zum Angebot

Löwenkind-Geschenkset mit Halstuch sowie den Kräuterpads „Gute Nacht“ und „Rotznäschen“. Das Halstuch ist in den Farben Grau und Rosa erhältlich. Für Kinder von 0 bis 4 Jahren.

Zum Angebot

Die Höhle der Löwen: Weitere löwenstarke Produkte aus der Vox-Show